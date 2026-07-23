पीओपी बंदी लागू झाली तर मूर्तिकार शाडू मातीच्या मूर्ती बनवू शकणार नाहीत का? हायकोर्टाचा सवाल
पीओपी मूर्तींना लावण्यात येणारा रंग शाडूच्या मूर्तींनाही लावतात मग त्याही धोकादायक आहेत का? पीओपी मूर्तिकार संघटनेनं हायकोर्टात असा प्रश्न विचारलाय.
Published : July 23, 2026 at 10:55 PM IST
मुंबई - पीओपी बंदीबाबतच्या मार्गदर्शक तत्वांमुळे मूर्तिकारांच्या तसंच या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या अनेकांच्या उपजीविकेवर थेट परिणाम होऊ शकतो असा दावा मूर्तिकार संघटनांच्यावतीनं गुरूवारी हायकोर्टात करण्यात आला. मात्र या दाव्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने शंका उपस्थित केलीय. मूर्तिकार शाडू मातीच्याही मूर्ती तयार करू शकतात. त्यामुळे मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे पीओपी मूर्तिकारांच्या रोजगारावर बंधन कसं काय येऊ शकतं? असा खडा सवाल हायकोर्टानं मूर्तिकार संघटनांकडे उपस्थित करत याबाबत स्पष्टीकरण मागितलं आहे.
पीओपीवर सरसकट बंदी हा मूर्तिकारांच्या उपजिविकेवर घाला - गुरूवारच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील संजीव गोरवाडकर यांनी युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितलं की, पीओपीवर सरसकट बंदी घालणं योग्य नाही, पीओपी बंदीबाबत कोणताही कायदा संमत करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे पीओपी मूर्ती आणि त्यांच्या विक्रीवर घातलेली बंदी पूर्णत: अयोग्य आहे. नैसर्गिक जलस्रोताचं जतन आणि संवर्धन ही प्रत्येकाची जबाबदारी असून पीओपी मूर्तींचं कृत्रिम तलावात विसर्जन करता येईल. एवढंच काय तर, गेल्यावर्षी कृत्रिम तलावात मोठ्या संख्येनं पीओपी गणेश मूर्ती विसर्जित करण्यात आल्या. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचंही त्यांनी यावेळी हायकोर्टाला सांगितलं. मुंबई उच्च न्यायालयानं हा युक्तिवाद ऐकून घेत सुनावणी उद्या शुक्रवारपर्यंत तहकूब केली.
पीओपी धोकादायक नाही, याचिकाकर्त्यांचा दावा - पीओपी मूर्तिकार संघटनेच्यावतीने ज्येष्ठ वकील संजीव गोरवाडकर यांनी गुरूवारी युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितलं की, पीओपी धोकादायक नाही. पीओपी धोकादायक असल्याचं कोणताही कायदा म्हणत नाही, एवढंच काय तर पीओपी मूर्तीला दिला जाणारा रंग शाडूच्या मातीपासून घडवलेल्या मूर्तीलाही दिला जातो. मग त्याही धोकादायक होतात का? असा सवाल त्यांनी आपल्या युक्तिवादात उपस्थित केला.
काय आहे याचिका - पीओपीपासून बनवलेल्या मोठ्या गणेशमूर्तींचं समुद्र, नद्या आणि तलावांसारख्या नैसर्गिक जलाशयांमध्ये विसर्जन करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात यावी तसंच सीपीसीबीच्या बदलत्या मार्गदर्शक तत्वांविरोधात ठाण्यातील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वकिल रोनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. तसंच या याचिकेविरोधात ठाण्यातील विविध मूर्तिकार संघटनांनीही ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर तसंच ऍड. संजीव गोरवाडकर यांच्यामार्फत हायकोर्टात आव्हान दिलेलं आहे. या याचिकांवर सध्या न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर दैनंदिन सुनावणी सुरू आहे.
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