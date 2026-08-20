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धनुष्यबाण चिन्ह गोठवल्यास दोन्ही शिवसेनांचं काय होईल; प्रकाश आंबेडकरांनी केला धक्कादायक दावा, म्हणाले 'भाजपा . . .'

दोन्ही शिवसेनांमधील धनुष्यबाण चिन्हाच्या दाव्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी मोठं विधान केलं आहे.

Prakash Ambedkar On Shiv Sena Symbol
संपादित छायाचित्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 20, 2026 at 2:19 PM IST

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अकोला : सर्वोच्च न्यायालयात सध्या दोन्ही शिवसेनांमधील धनुष्यबाण चिन्हाच्या दाव्यावर सुनावणी सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी मोठं विधान केलं आहे. दोन्ही शिवसेनांमधील चिन्हाचा वाद हा भाजपाच्या फायद्याचा ठरणार असल्याचं प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालय धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठवू शकतं, असा दावा त्यांनी केला आहे. धनुष्यबाण चिन्ह गोठवल्यास दोन्ही शिवसेनांमधील आमदार आणि खासदार भाजपामध्ये प्रवेश करतील, असा मोठा आणि धक्कादायक दावाही प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलं आहे.

Prakash Ambedkar On Shiv Sena Symbol
वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर (ETV Bharat)

धनुष्यबाण चिन्ह गोठवल्यास काय होईल ? : "निवडणूक आयोगाला सिव्हिल ज्युरिडिक्शन नाही, हे माझं ठाम मत आहे. कलम 29 अ दुरुस्ती झाली, त्यामध्ये राजकीय पक्षांची भांडणं झाली तर निवडणूक आयोग निर्णय घेईल, असं कुठंही म्हटलं नाही. सिव्हिल भांडणं झाली तर सिव्हिल न्यायालयामध्ये सोडवता येईल. त्यामुळे, हा खूप मोठा फ्रॉड आहे, असं म्हणतो. आरएसएस इथं रजिस्टर नाही. पण माझ्या माहिती प्रमाणं आरएसएस हे अमेरिकेत रजिस्टर आहे. तिथं त्यांना गरज पडली आहे, रजिस्टर करण्याची. त्यामुळे आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत हे अमेरिकी किंवा पाकिस्तानी नागरिक आहेत का, हे तपासण्याची मागणी केली आहे, असं प्रकाश आंबेडकर यांनी यावेळी सांगितलं.

Prakash Ambedkar On Shiv Sena Symbol
वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर (ETV Bharat)

ओबीसी नेते नवनाथ वाघमारेंच्या मागं उभं राहणार का ? : मनोज जरांगे यांच्यासोबत ओबीसी नेते नवनाथ आबा यांनी काउंटर आव्हान दिलेलं आहे, की आम्ही सुद्धा रस्त्यावर उतरू. मनोज जरांगेनी त्यांची ताकद दाखवली आहे. आता ओबीसी नेते नवनाथ आबा यांच्या पाठीमागं पूर्ण ओबीसी समाज उभा राहतो का, हे पाहणं गरजेचं आहे. बावनकुळे यांचा हिडीसपणा मनोज जरांगेनी काढला किंवा छगन भुजबळ यांचं जे विडंबन करण्यात आलं, आता हे सगळे ओबीसी नेते नवनाथ आबा यांच्या पाठीमागं उभं राहणार का, असा प्रश्न प्रकाश आंबेडकर यांनी उपस्थित केला आहे. "हे सर्व ओबीसी एकत्र आले, तर मराठा आंदोलन फिकं पडेल. जरांगेना ज्यांनी ज्यांनी पाठिंबा दिला आहे, ते सगळे जरांगेना त्याच ताकदीनं पाठिंबा देतील का, कारण ओबीसी शिवाय त्यांना निवडणुकीत निवडून येता येणार नाही."

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TAGGED:

SHIV SENA SYMBOL FROZEN
VBA CHIEF PRAKASH AMBEDKAR
धनुष्यबाण चिन्ह
प्रकाश आंबेडकर
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