पालघर पोलिसांना जमत नसेल तर तपास मुंबई क्राईम ब्रांचकडे सोपवतो, डॉक्टर हल्लाप्रकरणी हायकोर्टाचा इशारा
अयोग्य स्टेशन डायरीवरून पालघर पोलिसांच्या अडचणीत वाढ झाली असून, कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या पोलिसांवर काय कारवाई करणार यावर राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना स्पष्टीकरण देण्याचे हायकोर्टाने आदेश दिलेत.
Published : September 9, 2026 at 8:46 PM IST
मुंबई : शिवसैनिकांनी पालघर रुग्णालयात पैशावरून केलेल्या हल्ल्याची बुधवारी हायकोर्टानं गंभीर दखल घेतलीय. पालघर पोलिसांनी या प्रकरणी केलेल्या कारवाईत कमालीचा हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका ठेवत हायकोर्टानं पोलीस अधीक्षक यतिश देशमुख यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. तसेच या प्रकरणी राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना जातीनं लक्ष घालत संबंधित तपास अधिकाऱ्यावर कामात दाखवलेल्या कुचराईबद्दल काय कारवाई करणार, याची माहिती उद्यापर्यंत सादर करण्याचे निर्देश देत या प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब केलीय.
पालघर पोलिसांच्या हलगर्जीपणावर हायकोर्टाचे ताशेरे - दहीहंडीदरम्यान शनिवारी रात्री एका जखमी गोविंदाच्या उपचारावरून शिवसेना शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी गोंधळ घालत पालघरमधील एका रुग्णालयातील कर्मचाऱ्याला मारहाण केल्याची घटना घडलीय. यावर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठानं दिलेल्या आदेशानुसार पालघर पोलीस अधीक्षक यतिश देशमुख बुधवारी न्यायालयापुढे जातीनं हजर झाले होते. ठरल्याप्रमाणे दुपारी तीन वाजता यावर सुनावणी सुरू झाली.
17 जणांविरोधात पालघर पोलिसांनी गुन्हा दाखल - पालघरमधील रुग्णालयातील कर्मचाऱ्याला झालेल्या मारहाणप्रकरणी हायकोर्टानं पालघर पोलिसांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. या प्रकरणी एकूण 17 जणांविरोधात पालघर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलाय. त्यापैकी 10 आरोपींपैकी 9 आरोपी फरार असून, उर्वरित 7 जणांची ओळखच पटलेली नाही, अशी माहिती सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी कोर्टाला दिली. त्यावर उच्च न्यायालयानं तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त करत "हीच का तुमची कार्यक्षमता?" असा सवाल केला. एफआयआर दाखल होताच 9 आरोपी फरार होतात?, 7 जण कोण याची पोलिसांना काहीच माहिती नाही?, ज्या एकाला अटक झालीय त्याच्याकडून तीन दिवसांच्या पोलीस कोठडीत काहीच माहिती मिळाली नाही?, कुणाचीच नावं कळली नाहीत?, असे सवाल उपस्थित करत जर तुमच्यानं होत नसेल तर आम्ही हा तपास मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडे वर्ग करतो, या शब्दांत हायकोर्टानं पालघर पोलीस अधीक्षकांची कानउघाडणी केली. त्यानंतर पोलिसांकडे हायकोर्टानं स्टेशन डायरीची मागणी करताच कोर्टाचा नूरच पालटला.
स्टेशन डायरीवरून पालघर पोलीस अडचणीत - स्टेशन डायरीच्या नावाखाली पालघरला पोलीस अधीक्षकांनी सादर केलेले कागद पाहताच "याला स्टेशन डायरी म्हणतात का?" ही जर तुमची स्टेशन डायरी म्हणजे केवळ औपचारिकता असेल तर संबंधित तपास अधिकाऱ्यावर कारवाई का करू नये? या शब्दांत हायकोर्टानं पालघर पोलिसांना खडसावलं. तुमची ही केस डायरी बीएनएसएस आणि सीआरपीसीला हरताळ फासणारी आहे. तसेच राज्याच्या पोलीस महासंचालकांच्या आदेशांचंही सरळसरळ उल्लंघन आहे, असं स्पष्ट करत यावर आताच्या आता राज्याच्या पोलीस महासंचालकांचा अभिप्राय आम्हाला हवाय, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं सुनावणी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत तहकूब केली. त्यानंतर सायंकाळी पाच वाजताच्या सुनावणीत सरकारी वकिलांनी कोर्टाला सांगितलं की, पोलीस महासंचालक हे एका बैठकीनिमित्त आज दिल्लीत आहेत. त्यांना या प्रकरणाची माहिती देण्यात आली असून, उद्या मुंबईत आल्यावर ते या प्रकरणाची सारी कागदपत्रं पाहून योग्य तो निर्णय घेतील. त्यावर हायकोर्टानं त्यांनी घेतलेला निर्णय आम्हाला परवाच्या सुनावणीत सांगा, असे निर्देश देत हायकोर्टानं या प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब केलीय.
रमेश म्हात्रे विरोधात आरोपपत्र दाखल - दरम्यान, बुधवारच्या सुनावणीत शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांनी कल्याण येथील रुग्णालयात डॉक्टरांना केलेल्या मारहाण प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाला असून, पोलिसांनी कल्याण कोर्टात आपलं आरोपपत्र दाखल केल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी कोर्टाला दिली. यात घटनेतील सीसीटीव्ही फुटेज आणि ऑडिओचा न्यायवैद्यकीय प्रयोगशाळेतील अहवाल जोडल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी हायकोर्टात दिली. याशिवाय विशेष कोर्टाची स्थापना करण्यात आली असून, प्रकाश साळशिंगिकर यांची या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती हायकोर्टात देण्यात आलीय.
काय आहे प्रकरण? - दहीहंडी फोडताना जखमी झालेल्या एका गोविंदाला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. त्याच्या डोक्याला आणि मणक्याला दुखापत झाल्यामुळे डॉक्टरांनी सिटीस्कॅनसह अन्य उपचारांसाठी 20,000 रुपये खर्च सांगितला होता. यापैकी 10,000 रुपये आयोजकांनी रुग्णालयात जमा केले होते. मात्र त्यानंतर या रुग्णाला डिस्चार्ज देण्यास रुग्णालय प्रशासनानं नकार देताच तिथं बाचाबाची झाली. त्यात एका शिंदे गटाच्या माजी पदाधिकाऱ्यानं आणि त्याच्या काही समर्थकांनी रुग्णालयात डॉक्टरांना धमकावत शिवीगाळ केली, तसेच एका कर्मचाऱ्यावर हातही उगारल्याचं सीसीटीव्ही व्हिडिओत स्पष्टपणे दिसतंय. या प्रकरणी शिंदे गटाचे माजी जिल्हाप्रमुख कुंदन संखे यांच्यासह शहर प्रमुख राहुल घरत, आमदार राजेंद्र गावित यांचे पुत्र रोहित गावित यांच्यासह 17 जणांविरुद्ध पालघर पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवण्यात आलीय. या प्रकरणी पालघर पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 मधील विविध कलमांसह महाराष्ट्र वैद्यकीय सेवा व्यक्ती आणि संस्था अधिनियम 2010 अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. गुन्ह्याचं गांभीर्य लक्षात घेता संशयित आरोपींनी सोमवारी पोलीस ठाण्यात हजेरी लावली होती. पोलिसांनी शिवसेनेचे शहरप्रमुख राहुल घरत यांना अटक केलीय.
डॉक्टर संघटनेची हायकोर्टात धाव - या घटनेच्या विरोधात पालघर डॉक्टर्स असोसिएशननं हायकोर्टात याचिका दाखल करत दाद मागितलीय. या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. ही याचिका शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांनी केलेल्या मारहाणीच्या प्रकरणातील सुमोटो याचिकेसोबत जोडण्यात आलीय. त्यात अमाकस क्युरी म्हणून नियुक्त केलेल्या ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी कोर्टाला या मारहाणीची माहिती दिली. डॉक्टरांना धमकावून त्यांच्यावरच उलट ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत (अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा) गुन्हा दाखल करण्यासाठी स्थानिक पोलिसांवर दबाव आणला जात असल्याचं त्यांनी यावेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
शिवसेना पक्षाकडून संबंधित पदाधिकाऱ्यांचं निलंबन - रमेश म्हात्रे प्रकरणानंतर शिवसेनेनं याबाबत सुरुवातीलाच कठोर भूमिका घेतलीय. पालघरमधील रुग्णालयात गोविंदांवरील उपचारादरम्यान झालेल्या वादातून डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांना मारहाण करत धुडगूस घातल्याची पक्षानंही गंभीर दखल घेतलीय. प्रकरणी शिवसेना (शिंदे) पक्षाकडून शिस्तभंग आणि बेजबाबदार वर्तवणुक केल्याबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशावरून पक्षाच्या शिस्तभंग समितीच्या शिफारसीनुसार पालघर जिल्हा प्रमुख कुंदन संखे यांच्यासह जिल्ह्यातील सात प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना शिवसेना पक्षातून तडकाफडकी निलंबित करण्यात आलंय. यामध्ये अटकेत असणारा राहुल घरत आणि आमदार राजेंद्र गावित यांचे पुत्र रोहित यांचा समावेश आहे. अशा घटनांना शिवसेना कधीही पाठीशी घालणार नाही. रुग्णांच्या बाबतीत काही गैरप्रकार घडला असेल तर कायदेशीर तक्रार करणं आवश्यक होतं. पण कायदा हातात घेणं उचित नाही, याचं पक्ष या नात्यानं शिवसेना कधीही समर्थन करणार नाही, असं उपमुख्यमंत्री म्हणालेत.
हेही वाचाः
कारच्या किंमतीचा लाकडी नंदीबैल!: तान्हा पोळ्याला 237 वर्षांची परंपरा; नागपुरात सजला लाकडी नंदीबैलांचा बाजार