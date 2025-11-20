ETV Bharat / state

साधूग्रामसाठी एक वृक्ष तोडल्यास दहा नवीन वृक्ष लावणार, मंत्री गिरीश महाजन यांचं आश्वासन

आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर तपोवन भागात साधूग्रामसाठी 1700 वृक्ष तोडली जाणार आहे.

If one tree is cut for Sadhugram, ten new trees will be planted, assures Minister Girish Mahajan
साधूग्रामसाठी एक वृक्ष तोडल्यास दहा नवीन वृक्ष लावणार, मंत्री गिरीश महाजन यांचं आश्वासन (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 20, 2025 at 5:02 PM IST

2 Min Read
नाशिक : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर तपोवन भागात साधूग्रामसाठी 1700 वृक्ष तोडली जाणार आहे. यासाठी वृक्षप्रेमींनी विरोध दर्शवत 400 हरकती दाखल करत आंदोलन सुरू केलं होतं. दरम्यान, गुरूवारी (20 नोव्हेंबर) मंत्री गिरीश महाजन तपोवन परिसराची पाहणी करून वृक्षप्रेमींची भेट घेतली. यावेळी साधूग्रामसाठी एक वृक्ष तोडल्यास त्याबदल्यात दहा नवीन वृक्ष लावणार असल्याचं आश्वासन गिरीश महाजन यांनी वृक्षप्रेमींना दिलं आहे.

काय म्हणाले मंत्री गिरीश महाजन? : "प्रयागराजच्या धर्तीवर नाशिकमध्ये कुंभमेळ्यासाठी खूप कमी जागा आहे. या जागेत नियोजन केलं जात आहे. या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात मागील कुंभमेळ्यापेक्षा कित्येक पटीनं साधू महंत तसंच भाविक येतील असा अंदाज आहे. यामुळं प्रशासनाला तयारी करणं गरजेचं आहे. म्हणून साधुग्रामसाठी काही झाडे तोडू तसंच काही स्थलांतरित करू,"असं मंत्री गिरीश महाजन यांनी म्हटलं आहे.

कुंभमेळ्यासाठी आमचा विरोध नाही, पण...: "नाशिकमध्ये याआधी अनेक कुंभमेळे झाले. मात्र त्यासाठी मोठ्या वृक्षांवर कुऱ्हाड चालवली गेली नाही. आता साधूग्राम साकारण्यासाठी जुनी आणि भव्य वड, चिंच, पिंपळ, उंबर या झाडांवर देखील महानगरपालिकेकडून पिवळी फुली मारण्यात आली आहे. कुंभमेळ्यासाठी आमचा विरोध नाही. पण, त्यासाठी 100 वर्षांपूर्वीची मोठी झाडे तोडण्यात येणार असतील तर आमचा विरोध असेल," असं कपिलानदी संवर्धन समितीचे योगेश बर्वे यांनी म्हटलं आहे.

मोठी झाडं तोडली जाणार नाहीत : "जे झाड बांधकाम बाधित आहे. त्याचं वय दहा वर्षांपेक्षा कमी आहे. तेच वृक्ष तोडलं जाणार आहे. तसंच दहा वर्षांपेक्षा कमी वयाचं झाड तोडल्यास, त्या वयाच्या संख्येनं नवीन झाडं लावण्याचा नियम आहे. जर सात वर्षांचं झाड तोडलं तर सात नवीन झाडं लावली जाणार आहेत. जुनं झाड जतन करण्याची जबाबदारी ही महानगरपालिकेची आहे," असं अतिरिक्त आयुक्त करिष्मा नायर यांनी म्हटलं आहे.

40 टक्के वृक्षांवर कुऱ्हाड चालवली जाणार : नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरमध्ये 2027 मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. या अनुषंगाने नाशिकच्या तपोवन परिसरात 1200 एकर जागेवर साधूग्राम साकारण्यात येणार आहे. याचं काम नाशिक महानगरपालिकेच्यावतीनं करण्यात येत आहे. यासाठी महानगरपालिकेच्या 54 एकर वरील 1670 वृक्षांवर पिवळ्या रंगाची फुली मारली असून त्यापैकी 40 टक्के वृक्षांवर कुऱ्हाड चालवली जाणार आहे. त्यामुळं वृक्षप्रेमींनी आंदोलन सुरू केलं. तसंच वृक्ष तोडू नयेत, यासाठी त्यांनी नाशिक महानगरपालिकेत 400 हरकती दाखल केल्या होत्या. याची दखल घेत मंत्री गिरीश महाजन यांनी वृक्षप्रेमींची भेट घेत त्यांची समजूत काढली.

साधूग्राममध्ये नियोजन : 31 ऑक्टोबर 2026 रोजी ध्वजारोहण सोहळ्यानं अधिकृतरित्या कुंभमेळ्यास सुरुवात होईल. त्यानंतर देशभरातून साधू महंतांचे आगमन होईल. नाशिकमध्ये वैष्णव पंथाच्या तीन आखाड्यातील साधू पंचवटी येथील गोदातीरी स्नान करतात. त्यांना राहण्यासाठी साधूग्राममध्ये नियोजन केले जाते. याच पार्श्वभूमी महानगरपालिकेने साधूग्रामच्या विकासासाठी राष्ट्रसंत जनार्दन स्वामी आश्रम ते बटुक हनुमान मंदिरापर्यंतच्या परिसरातील वृक्षांची मोजणी केली. त्यात सर्वाधिक बाभूळ वृक्ष व झुडूप असून साधुग्रामसाठी हा भूखंड मोकळा करण्याची गरज असल्यानं झाडांची कत्तल केली जाणार आहे.

TAGGED:

नाशिक
गिरीश महाजन
तपोवन परिसर
कुंभमेळा
GIRISH MAHAJAN

