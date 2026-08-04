...तर मराठा समाज दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर आंदोलन करणार, मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचा केंद्र सरकारला इशारा
मराठा क्रांती मूक मोर्चाकडून केंद्र सरकारला आरक्षणाचा विषय मार्गी लावण्यासाठी 9 ऑगस्टपर्यंतचा वेळ देण्यात आलाय. त्यानंतर जंतर-मंतर आंदोलनाचा इशारा समन्वयकांनी दिलाय.
Published : August 4, 2026 at 8:48 PM IST
मुंबई : केंद्र सरकारने 9 ऑगस्ट पर्यंत महाराष्ट्रातील मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करावा. आरक्षणाचा विषय मार्गी लावावा, अन्यथा दिल्लीच्या जंतर मंतरवर मराठा समाजातर्फे आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा मराठा क्रांती मूक मोर्चा तर्फे देण्यात आला. मुंबईमध्ये मराठा क्रांती ठोक मोर्चातर्फे आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महत्त्वाची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीमध्ये 9 ऑगस्टपर्यंत सरकारला कालावधी देण्यात आलाय. त्यानंतर मराठा समाज दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर जाऊन आंदोलन करेल, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातून मराठा समाजाचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते. सर्वांनी एकमताने दिल्लीमध्ये जाण्याचा निर्णयाला पाठिंबा दिला. तसेच बैठकीनंतर समन्वयकांनी ईटीव्ही भारतसह संवाद साधला. या दरम्यान त्यांनी काय म्हटलं? हे जाणून घेऊयात.
राज्य सरकारकडून मराठा समाजाची फसवणूक : मराठा क्रांती ठोक मोर्चाकडून रमेश केरे पाटील यांनी 'ईटीव्ही भारत'सह संवाद साधला. या दरम्यान राज्य सरकारने मराठी समाजाची फसवणूक केली असल्याचं पाटील यांनी म्हटलं.
"राज्य सरकारने मराठा समाजाची फसवणूक केली आहे. मराठा आरक्षण ही बाब राज्य सरकारच्या अखत्यारित येत नाही. यामुळे कॉक्रोच जनता पार्टी प्रमाणेच आता मराठा समाजही दिल्लीमध्ये जंतर-मंतर जाम करणार आहे", असा इशारा यावेळस पाटील यांनी दिला.
मराठा समाजात कोणतीही फूट होत नाही : "मराठा समाजामध्ये कोणत्याही प्रकारची फूट नाही. आम्ही असो किंवा जरांगे पाटील, मराठा समाज आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आमच्या पाठीशी आहे. उद्या जर नवीन कोण तरुण उभा राहिला, तर मराठा समाजाच्या त्याच्या पाठीशी असेल. मराठा समाज म्हणून आम्ही त्यांच्या मागे उभे राहू. मात्र आता लढाई ही दिल्लीमध्ये जाऊन लढावी लागणार आहे", असं म्हणत पाटील यांनी आपण लढाईसाठी सज्ज असल्याचं स्पष्ट केलं.
जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा काय झालं? : "मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबई आणि नवी मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मराठा समाजाचं आंदोलन घडवून आणलं. यावेळी मराठा समाज जिंकला, असं सांगण्यात आलं. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळालं, असं यावेळी सांगण्यात आलं. मात्र वास्तव्यात असं काहीही झालेलं नाही. एक तर सरकार मराठा समाजाची दिशाभूल करत आहे किंवा जे 'जिंकलो रे' असं म्हणाले ते मराठा समाजाची फसवणूक करत आहेत? हेच कळायला मार्ग नाही", असं मराठा क्रांती ठोक मोर्चा लक्ष्मण शिरसाट म्हणाले.
मराठा समाज गेल्या कित्येक वर्षापासून आंदोलन करत आहे. आतापर्यंत मराठा समाजाला कित्येकदा फसवण्यात आलं आहे. केंद्र सरकारवर दबाव टाकणं हा यावरचा योग्य मार्ग आहे. त्यासाठी आता मराठा समाजाने पुन्हा एकदा एकत्र येऊन दिल्लीकडे मार्गक्रमण करण्याची गरज आहे. आतापर्यंत गुलाल उधायला गेला मात्र याचा काहीही उपयोग झाला नाही", असंही शिरसाट म्हणाले.
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