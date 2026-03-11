महाराष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्र असतं तर जगात 30 वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था ठरली असती - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
राज्याच्या एकूण अर्थव्यवस्थेतील वाढीचा आकडाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहासमोर मांडला.
Published : March 11, 2026 at 7:46 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्र हे स्वतंत्र राष्ट्र असते तर जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये त्याचा 30 वा क्रमांक लागला असता, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, 6 मार्च राज्याचा अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर त्यावर विधानसभेत दोन दिवस चर्चा करण्यात आली. विरोधी पक्षाच्या अनेक आमदारांनी महाराष्ट्रवर वाढता कर्जाचा बोजा, घसरलेला विकास दर याबाबत टीका केली होती. या सगळ्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी ( दि.11) विधानसभेत उत्तर दिलं. यावेळी जवळपास 35 देशांच्या अर्थव्यवस्थांचा विचार केला तर महाराष्ट्राने ऑस्ट्रिया, थायलंड, फिलिपिन्स, नॉर्वे, व्हिएतनाम आणि बांगलादेश या देशांनाही मागे टाकल्याचा दावा त्यांनी केला. तसंच सध्याचा विकासदर कायम राहिला तर पुढील दोन ते तीन वर्षांत संयुक्त अरब अमिराती आणि सिंगापूर यांच्या अर्थव्यवस्थांनाही महाराष्ट्र मागे टाकू शकतो, असंही त्यांनी नमूद केलं. राज्याच्या एकूण अर्थव्यवस्थेतील वाढीचा आकडाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहासमोर मांडला. 2013-14 मध्ये महाराष्ट्राचा सकल राज्य उत्पन्न (जीएसडीपी) 16 लाख कोटी रुपये होता. गेल्या दहा वर्षांत तो वाढून 51 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला असून, या काळात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत जवळपास तिप्पट वाढ झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. देशाच्या जीडीपीपेक्षा महाराष्ट्राचा जीडीपी वाढीचा दर जास्त आहे.
राज्यांचे दरडोई उत्पन्न वाढले : दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीतही राज्यानं प्रगती केली असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. राज्याचे दरडोई उत्पन्न 3 लाख 17 हजार 803 रुपयांवरून 3 लाख 47 हजार 903 रुपयांपर्यंत वाढले आहे. मात्र, दरडोई उत्पन्नाच्या क्रमवारीत महाराष्ट्र सध्या देशात पाचव्या स्थानावर आहे, हेही त्यांनी मान्य केलं. मात्र राज्याचं मोठं क्षेत्रफळ आणि मोठी लोकसंख्या लक्षात घेतल्यास महाराष्ट्राचा विकासदर समाधानकारक असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. "सामान्यतः राज्य जितके मोठे, तितका विकासदर कमी असतो. तरीही महाराष्ट्रानं आपला विकासदर कायम राखला आहे," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितलं. देशातील थेट परकीय गुंतवणुकीत (FDI) महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. पेट्रोलियम उत्पादने वगळता निर्यातीमध्येही महाराष्ट्र देशात अव्वल आहे. सॉफ्टवेअर निर्यातीमध्ये राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. देशातील स्टार्टअप्सच्या संख्येत महाराष्ट्र अग्रस्थानी असून बँकांच्या ठेवींमध्ये आणि जीएसटी संकलनातही महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
सुनिल प्रभूंवर निशाणा : राज्यावर वाढलेल्या कर्जाच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये शाब्दिक चकमक पाहायला मिळाली. शिवसेनेचे (उबाठा) आमदार सुनिल प्रभू यांनी आपल्या भाषणात राज्याच्या कर्जवाढीचा मुद्दा उपस्थित करत सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रभू यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्राचा दाखला दिला. ते म्हणाले, "प्रभू साहेब, मी तुमचे निवडणुकीचे प्रतिज्ञापत्र पाहिले. त्यात तुमची संपत्ती 14 कोटी रुपये असून कर्ज केवळ 3.54 लाख रुपये असल्याचं नमूद आहे. म्हणजे तुमच्यावर 25.28 टक्के दायित्व आहे. एवढ्याशा दायित्वामुळं तुम्ही कर्जबाजारी होणार आहात का? तुम्हाला नादारी जाहीर करावी लागणार आहे का? हे शक्यच नाही," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. तसंच ते पुढं म्हणाले की, "जसे प्रभू एवढ्याशा कर्जामुळे नादारी घोषित करणार नाहीत, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राची आर्थिक परिस्थितीही इतकी कमकुवत नाही. राज्यावर सध्या सुमारे 18 टक्के कर्ज आहे आणि त्या तुलनेत महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती प्रभू यांच्या उदाहरणापेक्षा अधिक चांगली आहे." यावेळी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा विस्तारही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधोरेखित केला.
...तर 2029 पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलर : राजकोषीय तूट 3 टक्क्यांच्या आत ठेवणे आवश्यक असते, तर महसुली तूट आपण 1 टक्क्यांच्या आत नियंत्रित ठेवली आहे. 2013-14 मध्ये राज्याची महसुली जमा सुमारे 1 लाख 55 हजार कोटी रुपये होती; ती आता वाढून 6 लाख 16 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. कोविडच्या 2 वर्षांत अतिरिक्त कर्ज घ्यावे लागले, मात्र 2022 नंतर राज्याचा विकासदर पुन्हा 14 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. हा विकासदर कायम राहिला तर 2029 पर्यंत महाराष्ट्र देशातील पहिली ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था असलेले राज्य बनेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.