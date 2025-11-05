ETV Bharat / state

शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव दिला तर तोच जगाला कर्ज देईल - अभिनेते प्रवीण तरडे

अभिनेते प्रवीण तरडे यांनी शेतकरी कर्जमाफीबद्दल भाष्य केलं आहे.

Actor Pravin Tarde
अभिनेते प्रवीण तरडे (ETV Bharat Reporter)
शिर्डी : शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून राजकारण तापलं आहे. अशातच शिर्डीमध्ये अभिनेते प्रवीण तरडे यांनी शेतकरी कर्जमाफीबद्दल भाष्य केलं आहे. "सरकारनं असं काही करावं की शेतकऱ्यांनी सरकारलाच कर्ज दिलं पाहिजे. शेतकरी स्वाभिमानी आहे. शेतकऱ्याला कर्ज देण्यापेक्षा त्याच्या मालाला हमीभाव दिला तर शेतकरी जगालाच कर्ज देईल. एवढी शेतकऱ्यांची दानत आणि क्षमता आहे," असं मत अभिनेते प्रवीण तरडे यांनी व्यक्त केलं.

शेतकऱ्यांना शिक्षित करणं गरजेचं : अभिनेते प्रवीण तरडे यांनी आज (5 नोव्हेंबर) शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. यावेळी त्यांनी साईबाबांच्या मध्यान्ह आरतीला देखील हजेरी लावली. साईबाबांच्या दर्शनानंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी सांगितलं की, "सरकारनं शेतकऱ्यांना शिक्षित करणं गरजेचं आहे. शेतकऱ्यांना बियाणं, फवारणी आणि पावसाचे शास्त्रशुद्ध ज्ञान दिलं पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या मुलांनी एमपीएससी, यूपीएससीबरोबरच शेतीचंही शिक्षण घ्यावं. अ‍ॅग्रीकल्चरचे शिक्षण थेट शेतकऱ्यांच्या शेताच्या बांधावर मिळालं पाहिजे," असं प्रवीण तरडे यांनी सांगितलं.

शेती विकायची नसते ती राखायची असते : कर्जमाफीच्या विषयावर प्रवीण तरडे म्हणाले, "कर्जमाफी हा सरकारचा मुद्दा आहे. मात्र माझ्याकडून शेतकऱ्यांना जेवढी मदत करता येते, तेवढी मी करतोय. माझ्या चित्रपटांत नेहमी सामाजिक भान जपलं जातं. मी केवळ मनोरंजनासाठी नव्हे तर समाजाला संदेश देण्यासाठी चित्रपट करतो. मुळशी पॅटर्न चित्रपटातून आम्ही दाखवले की, शेती विकायची नसते ती राखायची असते. आता राखलेली शेती कशी कासायची, हे शेतकऱ्यांना सांगण्याची जबाबदारी माझी आहे. माझ्या पुढील चित्रपटातून मी हे दाखवणार आहे," असंही त्यांनी सांगितलं.

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला यश मिळावं : "शेतकरी कर्जमाफी हा विषय सरकारचा आहे. मात्र सरकार या विषयाकडे संवेदनशील पद्धतीनं पाहिल, अशी मला खात्री आहे. शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी अनेक आंदोलनं केली आहेत. या आंदोलनाला यश मिळावं आणि शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचावी. कारण दरवर्षी शेतकऱ्यांसाठी हजारो कोटी जाहीर होतात. मात्र यावेळी शेतकऱ्यांसाठी सरकार जी रक्कम जाहीर करेल, ती रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा व्हावी, याची काळजी सरकार नक्की घेईल," असंही प्रवीण तरडे यांनी सांगितलं.

