राजीनाम्याची चर्चा की अफवा? इद्रीस नाईकवाडी देवगिरीवर; राष्ट्रवादीत नव्या राजकीय समीकरणांची चर्चा
राष्ट्रवादीत मोठी राजकीय घडामोडी घडत आहे. इद्रीस नाईकवाडी यांनी त्यांच्या राजीनाम्याबाबत होणाऱ्या चर्चेबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे.
Published : June 9, 2026 at 6:32 PM IST
मुंबई- राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये राज्यसभा निवडणुकीनंतर सुरू झालेल्या राजकीय घडामोडींना आता नवं वळण मिळालं आहे. विधानपरिषद आणि राज्यसभा उमेदवारीच्या चर्चांनंतर आता पक्षाचे विद्यमान आमदार इद्रीस नाईकवाडी यांच्या संभाव्य राजीनाम्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. याच दरम्यान नाईकवाडी यांना मुंबईतील देवगिरी बंगल्यावर बोलावण्यात आल्यानं तर्क-वितर्कांना उधाण आलं आहे. पार्थ पवार यांना त्यांच्या विश्वासू व्यक्तीला नाईकवाडी यांच्या जागी नियुक्त करण्याचा विचार सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
इद्रीस नाईकवाडी हे विधान परिषदेचे आमदार आहेत. त्यांनी राजीनामा दिल्यास त्या जागेवर नव्या चेहऱ्याला संधी देण्याच्या हालचाली राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सुरू असल्याचं बोललं जात आहे. विशेषतः पार्थ पवार यांच्याकडून यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीतील अंतर्गत राजकीय घडामोडींना वेग आला असून विविध तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. यापूर्वीच पक्षाचे सरचिटणीस आनंद परांजपे यांनी गेल्या महिन्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसला रामराम ठोकत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला होता. या पार्श्वभूमीवर पक्षातील नव्या राजकीय समीकरणांकडे लक्ष लागलं आहे.
राष्ट्रवादीतील काही नेत्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, देवगिरीवरील बैठकीत इद्रीस नाईकवाडी यांना आमदारकीचा राजीनामा देण्याची विनंती करण्यात आली. पक्ष भविष्यात मोठी राजकीय संधी देईल, असे आश्वासनही वरिष्ठ नेतृत्वाकडून देण्यात आल्याचे सांगितलं जातेय. मात्र, आमदारकीचा राजीनामा देण्यास नाईकवाडी तयार नसून त्यांनी बैठकीत आपली भूमिका स्पष्ट केल्याची माहिती आहे. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, पार्थ पवार आणि इद्रीस नाईकवाडी उपस्थित होते. चर्चेदरम्यान नाईकवाडी यांनी आपण आमदारकीचा राजीनामा देणार नसल्याचं स्पष्टपणे सांगितल्याची माहिती दिली.
राजीनाम्याच्या फक्त अफवा- या सर्व चर्चांवर स्वतः इद्रीस नाईकवाडी यांनी पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. ईटीव्ही भारतशी बोलताना त्यांनी राजीनाम्याच्या चर्चेचं खंडन केलं. “माझा राजीनामा मागितला, असा कोणताही विषय बैठकीत झाला नाही. या केवळ अफवा आहेत. त्यामुळे राजीनामा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही,” असे नाईकवाडी म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले, “बैठक झाली हे खरे आहे. मात्र, त्यामध्ये इतर संघटनात्मक विषयांवर चर्चा झाली. पक्षाचा वर्धापनदिन, आगामी जबाबदाऱ्या आणि पक्षविस्तार यासंदर्भात संवाद झाला. माझ्या राजीनाम्याबाबत कोणतीही चर्चा झालेली नाही.” नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याबाबत पक्ष सकारात्मक असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. मात्र, त्यासाठी आपल्या राजीनाम्याचा प्रश्न उपस्थित झालेला नसल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.
अजित पवारांचा विश्वास, आता राजीनाम्याच्या चर्चांना उधाण- इद्रीस नाईकवाडी हे राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून राज्यपाल नियुक्त कोट्यातून विधान परिषदेवर गेलेले आमदार आहेत. अल्पसंख्याक समाजातील युवा चेहरा म्हणून दिवंगत नेते अजित पवार यांनी त्यांच्यावर विश्वास दाखवत त्यांना आमदारकीची संधी दिली होती. मात्र, अजित पवार यांच्या निधनानंतर पक्षातील नव्या नेतृत्वाकडून नाईकवाडी यांनी आमदारकीचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी होत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या निकटवर्तीयांकडून नाईकवाडी यांच्याशी संपर्क साधण्यात आल्याचेही बोलले जात आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत राजकीय हालचाली आणि नव्या नेतृत्वाची रणनीती चर्चेचा विषय ठरत आहे.
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