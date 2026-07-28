ETV Bharat / state

मेळघाटात विद्यार्थ्यांचं अस्तित्वच संकटात! आधार कार्ड नसल्यानं शेकडो बालकांचं शिक्षण अन् पोषण धोक्यात; जन्मनोंदी अभावी अडचणींचा डोंगर

मेळघाटातील दुर्गम भागात जन्मनोंदीच्या अभावामुळं शेकडो आदिवासी आजही आधार कार्डपासून वंचित आहेत. यामुळं बालकांचं शिक्षण, पोषण आहार आणि शासकीय योजनांचे लाभ धोक्यात आलेत.

MELGHAT ADHAR CARD CRISIS
मेळघाटात विद्यार्थ्यांचं अस्तित्वच संकटात (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 28, 2026 at 3:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरावती : देशातील प्रत्येक नागरिकाची अधिकृत ओळख म्हणून आधार कार्डला मोठं महत्त्व प्राप्त झालं आहे. शासकीय योजनांचा लाभ, शिक्षण, बँकिंग, आरोग्य सेवा, शिष्यवृत्ती, पोषण आहार, पेन्शन अशा अनेक सुविधा आधारशी जोडल्या गेल्या आहेत. मात्र सातपुड्याच्या दुर्गम डोंगरांमध्ये वसलेल्या मेळघाटातील शेकडो आदिवासी बालकं, महिला आणि पुरुष आजही आधार कार्ड पासून वंचित असल्याचं वास्तव समोर आलं आहे. परिणामी, अनेक कुटुंबांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळत नसून, निरपराध चिमुकल्यांचन शिक्षण व पोषणही धोक्यात आलं आहे. एकूणच विना आधार मेळघाटातील परिस्थिती संदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट...

'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना रहिवासी आणि अंगणवाडी सेविका (ETV Bharat Reporter)

अंगणवाडीपासून शाळेपर्यंत आधारअभावी अडचणींचा डोंगर : मेळघाटातील गावांमध्ये अंगणवाडीत अनेक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्या लहान मुलांकडं आधार कार्ड नसल्यानं त्यांच्या ऑनलाईन नोंदणीला अडथळा निर्माण होत आहे. त्यामुळं पोषण आहार, शासकीय लाभ आणि भविष्यातील शैक्षणिक सुविधांवर परिणाम होत आहे. अनेक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, विविध योजना आणि शैक्षणिक नोंदणी करतानाही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

Melghat Adhar Card Crisis
मेळघाटातील विद्यार्थी (ETV Bharat Reporter)

जन्मनोंदींचा अभाव, आधार निघत नाही : मेळघाटातील अनेक आदिवासी गावांमध्ये घरातच प्रसूती होते. यामुळं मुलांच्या जन्माची अधिकृत नोंद होत नाही. काहींचा जन्म जिल्हा किंवा तालुक्यातील रुग्णालयात झाला असला तरी संबंधित कागदपत्रं वेळेवर मिळवली जात नाहीत. त्यामुळं आधार नोंदणी करताना आवश्यक पुरावे उपलब्ध नसतात. परिणामी अनेक मुलं वर्षानुवर्ष आधारविना राहतात.

Melghat Adhar Card Crisis
मेळघाटातील विद्यार्थी (ETV Bharat Reporter)

जनजागृतीचा अभाव हे मोठं कारण : अनेक आदिवासी कुटुंबांमध्ये आधार कार्डचं महत्त्व अजूनही पुरेसं कळलेलं नाही. आधार कार्ड काढण्याची गरज काय? किंवा नंतर पाहू अशा मानसिकतेमुळं अनेक कुटुंबांनी मुलांचं आधारकार्ड काढलं नाही. मात्र, पुढं शासकीय योजना, शिक्षण आणि बँकिंग व्यवहारांसाठी आधार आवश्यक ठरल्यावर त्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

कॅम्प झाला तर सर्वांना आधार मिळेल : "धर्मडोह गावात सुमारे 57 विद्यार्थ्यांकडं आधार कार्ड नाही. अंगणवाडीपासून शाळेपर्यंत अनेक मुलं आधार विना आहेत. मातृत्व योजनेतील लाभ काही महिलांना आधार कार्ड नसल्यामुळे मिळत नाही. ग्रामपंचायतकडं काही कागदपत्रं उपलब्ध आहेत. मात्र जन्म नोंदणी नसणं आणि आवश्यक दाखले मिळवण्यात अडचणी येत आहेत. गावात विशेष आधार नोंदणी कॅम्प आयोजित केल्यास मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांना दिलासा मिळू शकतो," असं धरमडोह गावातील रहिवासी रामबाबू दहीकर यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.

Melghat Adhar Card Crisis
मेळघाटातील शाळा (ETV Bharat Reporter)

अंगणवाडी सेवकांची खंत : "गरोदरपणापासूनच महिलांना आधार कार्डचं महत्त्व समजावून सांगितलं जातं. मात्र अनेक पालक मुलांचा जन्म झाल्यानंतरही वर्षानुवर्षे आधार कार्ड काढत नाहीत. त्यामुळं ऑनलाईन नोंदणी, पोषण आहार आणि इतर शासकीय प्रक्रिया अडकतात," असं धर्म डोह येथील अंगणवाडी सेविका रंजीता दहीकर यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं. धर्मडोह लगतच असणाऱ्या बहादरपूर येथील अंगणवाडी सेविका कल्पना राठोड यांनी "अनेक मुलांकडे जन्मदाखले नाहीत. तसंच काहींची कागदपत्र अद्यावत नसल्यानं आधार नोंदणी रखडत आहे," असं सांगितलं.

प्रशासन म्हणतं विशेष मोहीम राबवणार : जिल्हा प्रशासनातील माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रकल्प व्यवस्थापक प्रफुल मेहेर आणि वरिष्ठ सहाय्यक आशिष विद्यालय यांनी मेळघाटात नियमितपणे आधार नोंदणी शिबिर आयोजित होतात असं सांगितलं. "सध्या चिखलदरा इथं विशेष शिबिर सुरू आहेत. अनेक आदिवासी कुटुंबांकडं जन्म नोंदी आणि आवश्यक कागदपत्रं नसल्यामुळं अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळं प्रथम आवश्यक कागदपत्र उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष मोहीम राबविली जाईल आणि त्यानंतर संबंधित गावांमध्ये आधार नोंदणी शिबिर घेण्यात येतील," असं स्पष्ट केलं.

खोज संस्थेकडून शासनाकडं महत्त्वाची शिफारस : "मेळघाटात आदिवासी बांधवांकरी का काम करणाऱ्या खोज संस्थेच्या वस्तीनं दुर्गम गावांमध्ये घरपोच आधार नोंदणी मोहीम राबवण्यात संदर्भात शासनाकडं महत्त्वाच्या शिफारसी केल्या आहेत," असं 'खोज' संस्थेचे प्रमुख बंड्या साने यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.

हेही वाचा :

  1. गुरुपौर्णिमा उत्सवाला शिर्डीत प्रारंभ; साई दर्शनासाठी भाविकांची अलोट गर्दी, 24 तास मंदिर भाविकांसाठी खुलं
  2. निर्बंध असूनही व्याघ्र कॉरिडॉरमध्ये वृक्षतोड; वनशक्तीची केंद्रासह राज्य सरकार विरोधात न्यायालयात अवमान याचिका
  3. मुंबईतील नीट आंदोलनातील 'पोस्टर्स गर्ल' रियाची ट्रोलिंगविरोधात पोलिसात तक्रार!

TAGGED:

AADHAAR CARD
मेळघाट आदिवासी आधार कार्ड समस्या
आधार कार्ड
मेळघाट जन्मनोंद अभाव
MELGHAT ADHAR CARD CRISIS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.