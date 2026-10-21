मुंबईतील आयसीटीमध्ये अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्याचा मृत्यू; नैराश्यावर सुरू होते उपचार
मुंबईतील आयसीटी इंजिनिअरिंगच्या दुसऱ्या वर्षात शिकणाऱ्या एका विद्यार्थ्याने वसतिगृहात आत्महत्या (Student Suicide) केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.
Published : October 21, 2026 at 2:51 PM IST
मुंबई : मुंबईतील इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी (आयसीटी) येथे केमिकल इंजिनिअरिंगच्या दुसऱ्या वर्षात शिकणाऱ्या सिद्धेश पाटील या विद्यार्थ्याचा वसतिगृहातील खोलीत मृत्यू झाला. सोमवारी रात्री साडेदहाच्या सुमारास ही घटना घडल्याची माहिती समोर आली आहे. सिद्धेश हा मूळचा नाशिकचा रहिवासी होता. त्याच्यावर नैराश्यासाठी उपचार सुरू होते.
मानसोपचारतज्ज्ञांशी झालं होतं बोलणं : पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, घटनेच्या रात्री सिद्धेशचे त्याच्या मानसोपचारतज्ज्ञांशी बोलणं झालं होतं. या संवादादरम्यान त्याने आत्महत्येचे विचार येत असल्याचं डॉक्टरांना सांगितलं होतं. यानंतर डॉक्टरांनी तातडीनं त्याच्या कुटुंबीयांना संपर्क साधून परिस्थितीची माहिती दिली. कुटुंबीयांनीही वेळ न दवडता वसतिगृहातील सिद्धेशच्या मित्रांशी संपर्क साधला आणि त्याची विचारपूस करून त्याच्यापर्यंत पोहोचण्यास सांगितलं. मात्र, मित्र त्याच्या खोलीत पोहोचेपर्यंत उशीर झाल्याचं सांगितलं जात आहे. या घटनेतील नेमका घटनाक्रम आणि इतर बाबींचा तपास पोलीस करत आहेत.
माटुंगा पोलीसाचा तपास करत आहेत : सिद्धेश हा अभ्यासात हुशार विद्यार्थी होता. त्याला 9.4 सीजीपीए मिळाले होते, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. दसऱ्याच्या सुटीनिमित्त त्याचे रूममेट्स आपापल्या घरी गेले होते. त्यामुळं घटनेच्या वेळी तो खोलीत एकटाच होता, असं सांगितलं जात आहे. त्याचा मृतदेह पुढील वैद्यकीय आणि कायदेशीर प्रक्रियेसाठी सायन रुग्णालयात नेण्यात आला. या प्रकरणी माटुंगा पोलीस तपास करत आहेत. या घटनेमुळं उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य, त्यांना वेळेवर मिळणारी मदत आणि शैक्षणिक संस्थांमधील समुपदेशन व्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे.
विद्यार्थ्यांना मानसिक तणावाच्या काळात मदत : मुंबईतील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या घटनांमुळं मानसिक आरोग्याच्या प्रश्नाकडं गांभीर्यानं पाहण्याची गरज अधोरेखित होत आहे. गेल्या चार महिन्यांच्या घटना पाहता, जुलैमध्ये आयआयटी मुंबईतील दुसऱ्या वर्षाचा विद्यार्थी सोहेल संगवान याच्या मृत्यूची नोंद झाली होती. त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये आयआयटी मुंबईतील विद्यार्थी साहिल वाकोडे याच्या मृत्यूनं मोठी चर्चा निर्माण केली. या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना मानसिक तणावाच्या काळात मदत मिळण्यासाठी प्रभावी समुपदेशन व्यवस्था, प्रशिक्षित तज्ज्ञ आणि तातडीनं प्रतिसाद देणारी यंत्रणा असण्याची गरज व्यक्त होत आहे. सिद्धेशच्या मृत्यूमागील परिस्थितीचा तपास सुरू असून, या प्रकरणातील सर्व बाबी स्पष्ट होणं महत्त्वाचं आहे.
(टीप - आत्महत्या हा उपाय नाही : जर तुमच्या मनात आत्महत्येचे विचार येत असतील, किंवा तुम्हाला एखाद्या मित्राची काळजी वाटत असेल, किंवा तुम्हाला भावनिक आधाराची गरज असेल, तर तुमचे ऐकण्यासाठी नेहमीच कोणीतरी आहे. स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) किंवा आयकॉल, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस हेल्पलाइन 9152987821 वर कॉल करा (सोमवार ते शनिवार सकाळी 8 ते रात्री 10 पर्यंत उपलब्ध)
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