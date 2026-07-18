लोणावळ्याच्या चिक्कीला 'जीआय टॅग'; शंभर वर्षांच्या गोड परंपरेला जागतिक संरक्षण
लोणावळ्याची शंभर वर्षांहून अधिक जुनी आणि लोकप्रिय 'चिक्की' खाद्यपरंपरेला जीआय टॅग प्राप्त झाला आहे. यामुळं या अस्सल चवीला जागतिक ओळख, कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे.
Published : July 18, 2026 at 6:50 PM IST
लोणावळा : लोणावळा म्हटलं की हिरव्यागार डोंगररांगा, धबधबे आणि पावसाळी पर्यटनासोबतच सर्वांच्या ओठांवर येणारं नाव म्हणजे लोणावळ्याची प्रसिद्ध चिक्की. आता या गोड परंपरेला मोठा सन्मान मिळाला आहे. लोणावळा चिक्कीला भौगोलिक निर्देशांक (Geographical Indication - GI) टॅग प्राप्त झाला असून, या निर्णयामुळं लोणावळ्याच्या शंभर वर्षांहून अधिक जुन्या खाद्यपरंपरेला अधिकृत ओळख आणि कायदेशीर संरक्षण मिळालं आहे. या मानांकनामुळं चिक्कीच्या अस्सलपणाची खात्री निर्माण होणार असून स्थानिक उत्पादक, व्यापारी आणि ग्राहक यांनाही मोठा लाभ होणार आहे.
'लोणावळा चिक्की' गुणवत्तेचं अन् चवीचं प्रतीक : लोणावळा चिक्कीचा इतिहास शंभर वर्षांहून अधिक जुना आहे. मुंबई-पुणे रेल्वेमार्गाच्या घाट विभागाचं बांधकाम सुरू असताना हजारो कामगार इथं कार्यरत होते. त्यांना कमी खर्चात झटपट ऊर्जा मिळावी म्हणून गूळ आणि शेंगदाण्यांपासून तयार करण्यात येणारा पौष्टिक गोड पदार्थ विकला जात होता. याच पदार्थानं पुढं चिक्कीचं रूप धारण केलं. स्थानिक व्यावसायिकांनी त्याचं व्यापारीकरण केलं. यानंतर रेल्वेनं प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांमुळं लोणावळ्याची चिक्की देशभर प्रसिद्ध झाली. कालांतरानं 'लोणावळा चिक्की' हे नाव गुणवत्तेचं आणि चवीचं प्रतीक बनलं. आज लोणावळ्यात पारंपरिक शेंगदाणा चिक्कीसोबत काजू, बदाम, पिस्ता, तीळ, नारळ, ड्रायफ्रूट आणि विविध फ्लेवर्समधील चिक्की मोठ्या प्रमाणात तयार केली जाते. वर्षभर लाखो पर्यटक लोणावळ्यात येतात आणि परतीच्या प्रवासात चिक्कीची खरेदी आवर्जून करतात. त्यामुळं चिक्की उद्योग हा लोणावळ्याच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग बनला आहे.
निर्यातीला चालना मिळण्याचीही अपेक्षा : जीआय टॅग मिळाल्यानंतर लोणावळा चिक्कीला अधिकृत ओळख मिळाल्यानं बनावट उत्पादनांवर नियंत्रण ठेवणं सोपं होणार आहे. ग्राहकांना अस्सल लोणावळा चिक्कीची खात्री मिळेल. तर स्थानिक उत्पादकांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत नवीन संधी उपलब्ध होतील. निर्यातीला चालना मिळण्याचीही अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयामुळं चिक्की उत्पादक आणि विक्रेत्यांमध्ये उत्साहाचं वातावरण आहे. जीआय टॅगमुळं ग्राहकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल. पारंपरिक पद्धतीनं तयार होणाऱ्या चिक्कीला योग्य बाजारपेठ मिळेल आणि स्थानिक उद्योगाला नवी ऊर्जा मिळेल, असा विश्वास व्यापारी व्यक्त करत आहेत.
शंभर वर्षांची चिक्की परंपरा : पर्यटकांनीही या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. लोणावळ्याची सफर चिक्कीशिवाय पूर्ण होत नाही, अशी भावना अनेक पर्यटक व्यक्त करतात. आता जीआय टॅगमुळं जगभरातील ग्राहकांना अस्सल लोणावळा चिक्की सहज ओळखता येणार आहे. यामुळं लोणावळ्याची ओळख आणखी जागतिक स्तरावर पोहोचणार आहे. एकूणच, लोणावळ्याच्या निसर्ग सौंदर्यासोबतच येथील शंभर वर्षांची चिक्की परंपरा आता अधिकृतपणे जपली जाणार आहे. जीआय टॅगमुळं या गोड वारशाचं संरक्षण होणार असून स्थानिक उद्योग, व्यापारी आणि ग्राहक या तिन्ही घटकांसाठी हा निर्णय ऐतिहासिक ठरणार आहे.
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