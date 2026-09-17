'मुंबईच्या राजा'चं यंदा 99वं वर्ष; विशाल बालमूर्ती अन् वारीच्या देखाव्यानं भाविक मंत्रमुग्ध!
गिरणगावाची शान म्हणून ओळखला जाणाऱ्या गणेश गल्ली अर्थात मुंबईचा राजा लालबाग सार्वजनिक उत्सव मंडळाच यंदाचं 99 वर्ष आहे. या मंडळाची स्थापना 1928 साली झाली.
Published : September 17, 2026 at 10:46 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्राला लाभलेल्या ऐतिहासिक गणेशोत्सव परंपरेची गिरणगावाची शान म्हणून ओळखला जाणाऱ्या गणेश गल्ली अर्थात मुंबईचा राजा लालबाग सार्वजनिक उत्सव मंडळाच यंदाचं 99 वर्ष आहे. 22 फूट वाला अशी ओळख असलेल्या या मंडळाची स्थापना 1928 साली झाली. लोकमान्य टिळकांच्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या प्रेरणातून लालबाग परिसरातील गिरणी कामगारांनी एकत्र येऊन या मंडळाची स्थापना केली. लालबाग भागातील हे जुनं असं गणेशोत्सव मंडळ आहे. सुरुवातीच्या दशकांमध्ये स्वातंत्र्याची चळवळ लोकजागृती आणि कामगारांमधील ऐक्य टिकवून ठेवण्याचं महत्त्वाचं काम या मंडळांनी उत्सवा दरम्यान केलं.
गणपती बाप्पाची तब्बल 22 फूट उंच मूर्ती : 1977 मध्ये मंडळाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षांमध्ये प्रसिद्ध मूर्तिकार दिनात वेलिंग यांनी गणपती बाप्पाची तब्बल 22 फूट उंच मूर्ती साकारली होती. कमळावर बसलेला गणपती बाप्पा अशी त्या मूर्तीची ख्याती होती. संपूर्ण भारतामध्ये पहिल्यांदाच इतकी मोठी भव्य मूर्ती पाहायला मिळाली. त्यानंतरच संपूर्ण महाराष्ट्रात व देशामध्ये मोठ्या मोठ्या मूर्ती बनवण्याची परंपरा रुजली. यंदाच्या वर्षी या मंडळानं महाराष्ट्राची परंपरा असलेल्या वारीचा देखावा सजवला आहे. यामध्ये संपूर्ण वारी व तिची माहिती, संत परंपरेची माहिती भक्तांना पाहायला मिळत आहे. गणेश गल्लीच्या या बाप्पाला लोकांच्या श्रद्धेतून आणि लोकमान्यतेतून मुंबईचा राजा ही उपाधी मिळाली आहे.
गणपती बाप्पाची बालमूर्ती : यंदाच्या वर्षी गणेश गल्ली सार्वजनिक मंडळानं भव्य अशी 22 फुटांची गणपती बाप्पाच्या बालमूर्तीचं स्वरूप उभारलं आहे. गणपती बाप्पाची ही बालमूर्ती एका अंगठ्यावर उभी आहे. बाप्पाची यंदाची मूर्ती अष्टभुजा मूर्ती आहे. या मूर्तीच्या एका हातावर कावळा बसला आहे. कारण संत संप्रदायामध्ये कावळ्याला मोठं महत्व आहे. याच बरोबर सध्या इंटरनेटवर ट्रेंड होणारी बाप्पाच्या हातात असणारी ती कोरियन मुद्रा नसून ती एक भारतीय संस्कृतीची नृत्य मुद्रा असल्याचं यावळी गणेश गल्ली मुंबईचा राजाचे उपाध्यक्ष अद्वैत पेढामकर यांनी सांगितलं. याचबरोबर या मंडळानं आजवर देशातील नामवंत मंदिरं, राजवाडे आणि ऐतिहासिक वास्तूंचे हुबेहूब देखावे कित्येकदा उभारले आहेत. यामध्ये अक्षरधाम, हवामहल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मीनाक्षी मंदिर अशा अनेक प्रतिकृती भाविकांसाठी आकर्षणाच्या विषय ठरल्या आहेत. मात्र या मंडळाची असलेली मूर्ती ही खऱ्या अर्थानं भाविकांसाठी आकर्षणाचा केंद्र दरवर्षी ठरते.
गणपती बाप्पाचं भव्य स्वरूप : गणपती बाप्पाचं भव्य स्वरूप आणि भक्तांच्या अथांग श्रद्धेमुळे गणेश गल्लीच्या या लाडक्या बाप्पाला मुंबईचा राजा ही लोक मान्य उपाधी मिळाली. मंडळ वर्षभर रक्तदान शिबीरं, विद्यार्थ्यांना व गरजूंना मदत आपात्कालीन मदतकार्य अशा विविध समाजोपयोगी उपक्रम राबवतात. दुसरीकडं लालबाग परळ सारखा परिसरामध्ये सध्या मोठमोठे भांडवलदार गणेश मंडळांना स्पॉन्सर करत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. मात्र गणेश गल्ली मंडळाला शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत. या मंडळाला एक असा मोठा स्पॉन्सर दिसत नाही. याविषयी बोलताना अद्वैत पेढामकर म्हणाले की, "आमच्याकडं भांडवलदार नाही, तर देणगीदार येतात. जी देणगी आम्हाला दिली जाते, त्या देणगीदारांचं म्हणणं असते की, आम्हाला मोठं करू नका. सामाजिक कार्य घडवताना नक्कीच देणगीदारांची गरज लागते आणि आमच्याकडं देणगीदार आहेत. मात्र ते देणगीदार स्वतःचं नाव मोठं करत नाहीत. आमचा बाप्पा मोठा झाला आहे तो म्हणजे दरवर्षी मुंबईच्या राजाला येणाऱ्या भक्तांमुळे."
हेही वाचा :
- हरिश्चंद्रगडावरील केदारेश्वर मंदिर प्रतिकृती; आसनगावच्या सूर्यवंशी क्षत्रिय कुणबी समाज गणेशोत्सव मंडळाचा देखावा
- कसबा पेठेतील हनुमान मंडळानं साकारलं 80च्या दशकातील जुनं पुणे, 'पुनवडी' पाहण्यासाठी लोकांची गर्दी
- द्वारकामाईच्या पवित्र देवळीत विराजमान झाले बाप्पा; साईबाबांच्या द्वारकामाईची हुबेहूब प्रतिकृती, मिरजकर कुटुंबाची अनोखी साईसेवा