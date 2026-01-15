इचलकरंजीत 3.30 पर्यंत 46.23 टक्के मतदान; 'पराभवाची भीतीमुळेच विरोधकांकडून खोटे आरोप'- राहुल आवाडे
इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदारांनी उत्साहात सहभाग घेतला. जाणून घ्या, सविस्तर माहिती.
Published : January 15, 2026 at 8:12 PM IST
कोल्हापूर- राज्यभरातील महानगरपालिकांच्या निवडणूक प्रक्रियेतील मतदानाच्या दिवशी कोल्हापुरातील मतदारांनी सकाळी साडेसात वाजल्यापासूनच उत्स्फूर्द प्रतिसाद नोंदवला आहे. सकाळी साडेसात वाजता सुरू झालेल्या मतदान प्रक्रियेत दुपारी 3.30 वाजेपर्यंत एकूण 46.23 टक्के मतदानाची नोंद झाली. 302 मतदान केंद्रांवर 16 प्रभागातील 65 जागांसाठी पार पडत असलेल्या या निवडणुकीत भाजप-शिवसेना महायुती, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) आणि इतर पक्षांच्या उमेदवारांबाबत मतदार उत्साही दिसले.
टप्पानिहाय मतदान आकडेवारी-निवडणूक कार्यालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, इचलकरंजीमध्ये सकाळी 7.30 ते 9.30 या पहिल्या दोन तासांत 7.88 टक्के, 11.30 वाजेपर्यंत 18.57 टक्के, दुपारी 1.30 पर्यंत 31.29 टक्के तर 3.30 पर्यंत 46.23 टक्के मतदान झाले. पिंक मतदान केंद्रावर महिला आणि युवतींनी सेल्फी पॉइंटवर छायाचित्रे घेत मतदानाचा हक्क बजाविला. माजी खासदार कल्लाप्पाण्णा आवाडे, आमदार राहुल आवाडे आणि मौसमी आवाडे यांनीही सकाळीच मतदानाचा हक्क बजावला.
मतदान केंद्रांवर गोंधळाच्या घटना- इचलकरंजीतील गर्ल्स हायस्कूल येथील एका मतदान केंद्रावर अधिकाऱ्यानं विशिष्ट पक्षाला मत देण्याचा सल्ला दिल्याचा आरोप होताच पोलिसांसह निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्या अधिकाऱ्याला ताब्यात घेतलं. यामुळे काहीकाळ गोंधळ उडाला. मतदार यादीतील त्रुटी, बूथ क्रमांकातील चूक आणि चार मते देण्याच्या प्रक्रियेमुळे महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना अडचणी आल्या. नाट्यगृहाजवळील डीकेटीई शाळा केंद्रासमोर जमाव जमल्यानं पोलीस राखीव दलानं हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली.
प्रभाग 5 मध्ये पैसे वाटपावरून हाणामारी- प्रभाग क्रमांक 5 मध्ये भाजपा कार्यकर्त्यांकडून मतदारांना पैसे वाटप होत असल्याचा आरोप शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) कार्यकर्त्यांनी करून ते रोखण्याचा प्रयत्न केला. यातून वाद जोरदार हाणामारी झाल्यानं परिसरात तणाव पसरला. आमदार राहुल आवाडे यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले, "विरोधकांना पराभवाची भीती वाटते म्हणून खोटे आरोप करतात. आमचे उमेदवार कुठेही पैसे वाटत नाहीत. लोकशाहीच्या या उत्सवात पैसे वाटणं अयोग्य आहे. इचलकरंजीत भाजपा महायुती सत्तेत येईल."
सुरक्षा आणि प्रशासकीय तयारी- इचलकरंजी महापालिका क्षेत्रातील सर्व 302 केंद्रांवर कडक पोलिस बंदोबस्त तैनात असून, 1510 कर्मचारी मतदान प्रक्रिया सांभाळत आहेत. सांगली रोडवरील पाटील मळा परिसरातही पैसे वाटपाच्या तक्रारी नोंदल्या गेल्या. मतदान संध्याकाळी 5.30 पर्यंत सुरू राहीले. तर मतमोजणी राजीव गांधी सांस्कृतिक भवन येथे 16 जानेवारी रोजी पार पडणार आहे.
कोल्हापुरात साडेतीन वाजेपर्यंत 50.85 टक्के मतदान- कोल्हापुरातही सामान्य नागरिकांपासून ते राजकीय नेते नेते मंडळींनी देखील उत्साही वातावरणात मतदान केले आहे. कोल्हापूर महानगरपालिका क्षेत्रात दुपारी 3.30 पर्यंत 50.85 टक्के मतदान झाले. पहिल्या दोन तासांत 9.64, 11.30 पर्यंत 22.45, 1.30 पर्यंत 37.00 टक्के नोंद.