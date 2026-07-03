नाशिकची साक्षी जैन देशात पहिली! सीए फाउंडेशन परीक्षेत पटकावला 92.75 टक्के गुणांसह अव्वल क्रमांक
मे महिन्यात झालेल्या सीए फाउंडेशन परीक्षेत नाशिकच्या साक्षी जैननं 400 पैकी 371 गुण मिळवून देशात पहिला क्रमांक पटकावला, तर उत्कर्ष वाणी शहरात दुसरा आला.
Published : July 3, 2026 at 6:28 PM IST
नाशिक : 'द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट ऑफ इंडिया' अर्थात आयसीएआयकडून मे महिन्यात घेतलेल्या सीए फाउंडेशन परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला आहे. यामध्ये नाशिकची साक्षी जैन देशात पहिली आली आहे. तिनं 400 पैकी 371 गुण मिळवून 92.75 टक्क्यांसह देशात पहिला क्रमांक पटकावला आहे. तर उत्कर्ष कैलास वाणी शहरात दुसरा आला असून 400 पैकी 343 गुण आणि अनन्या अतुल माहेश्वरी तिसरी आली आहे. तिला 400 पैकी 340 गुण मिळाले आहेत. नाशिक शहरातून यंदा 987 विद्यार्थी या परीक्षेला बसले होते. त्यापैकी 325 विद्यार्थी परीक्षा उत्तीर्ण झाले आहेत.
जिद्द, चिकाटी आणि मेहनतीच्या जोरावर यश मिळालं : "मला खूप आनंद होतोय की मी सीए फाउंडेशन परीक्षेत भारतात पहिली आली. मी मूळची जळगाव पाचोरा येथील असून 11वी पासून नाशिकमधील जैन बोर्डिंगमध्ये राहते. सीए होण्यासाठी मी दिवसातून 11 ते 12 तास अभ्यास केला. याचं श्रेय आई, वडील, भाऊ आणि माझ्या शिक्षकांना आहे. माझा भाऊ देखील सीए असल्यानं त्याचे मार्गदर्शन मला लाभले. जिद्द, चिकाटी आणि मेहनत केल्यानं यश नक्कीच मिळतं यावर आज माझा विश्वास बसला आहे," असं साक्षी जैननं सांगितलं.
नाशिककरांसाठी अभिमानास्पद बाब : "नाशिकच्या शैक्षणिक इतिहासांमध्ये पहिल्यांदाच असं घडलं आहे की, सीए फाउंडेशन परीक्षेमध्ये नाशिकचा विद्यार्थी देशात पहिला आला आहे. ही गोष्ट नक्कीच नाशिक शहराला 'एज्युकेशन हब'कडं नेणारी आहे. सोबतच निकालामधला सरासरी मुलींचा टक्का वाढला आहे. याशिवाय नाशिक केंद्राचा निकालही पुणे, मुंबईच्या तुलनेमध्ये अधिक आहे. ही गोष्ट नाशिक आयसीएआयसाठी खूप महत्वाची आहे. हे या निकालाचं वेगळेपण म्हणता येईल. ही परीक्षा म्हणजे देशातील कठीण परीक्षापैकी एक असलेल्या सीए परीक्षेचा हा पहिला महत्वपूर्ण टप्पा आहे. यंदा साक्षी जैनच्या रूपाने नाशिकच्या विद्यार्थीनीनं मिळवलेलं यश नक्कीच अभिमानास्पद आहे. यातून अनेक विद्यार्थ्यांना प्रेरणा मिळणार आहे. या परीक्षेत यश मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी अभ्यासात सातत्य ठेवणं अत्यंत गरजेचं आहे," अशी प्रतिक्रिया आयसीएआय नाशिक शाखेचे अध्यक्ष सीए अभिजित मोदी यांनी दिली.
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