जिल्हा बँकांतील खोगीरभरतीला लगाम; आता IBPS च्या धर्तीवर परीक्षा होणार, स्थानिकांना 70 टक्के आरक्षण

स्थानिक उमेदवारांना 70 टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, जेणेकरून जिल्ह्यातील तरुणांना प्राधान्य मिळेल.

IBPS will now conduct district bank exams in Maharashtra
जिल्हा बँकांतील खोगीरभरतीला लगाम (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 3, 2025 at 9:45 AM IST

2 Min Read
मुंबई : महाराष्ट्रातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील नोकरभरतीत आता मोठा बदल होणार आहे. आतापर्यंत भ्रष्टाचार, पक्षपात आणि पारदर्शकतेच्या अभावामुळे या भरतीबाबत अनेक तक्रारी येत होत्या. त्यामुळे राज्य शासनाने कठोर पावले उचलली असून, यापुढे सर्व भरती प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने आणि फक्त IBPS, TCS किंवा MKCL यांसारख्या विश्वासार्ह संस्थांच्या माध्यमातून होईल. यामुळे खोगीरभरतीला आळा बसेल आणि उमेदवारांना न्याय मिळेल. शिवाय स्थानिक उमेदवारांना 70 टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, जेणेकरून जिल्ह्यातील तरुणांना प्राधान्य मिळेल.

भरती प्रक्रियेत पारदर्शकतेसाठी नवे नियम : राज्यातील जिल्हा बँकांच्या नोकरभरतीला आता नवे वळण मिळाले आहे. पूर्वी सहकार आयुक्तालयाने सात संस्थांची यादी तयार केली होती, ज्यातून बँकांना एजन्सी निवडता येत होती. मात्र, काही बँकांनी सुरू केलेल्या भरतीत उमेदवार, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्या. या तक्रारींमध्ये एजन्सी निवडीत पक्षपात, परीक्षेत गैरप्रकार आणि पारदर्शकतेचा अभाव असे मुद्दे होते. या गंभीर बाबीचा विचार करून शासनाने सहकार आयुक्तालयाची जुनी यादी पूर्णपणे रद्द केली आहे. यापुढे फक्त IBPS (इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन), TCS (टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस) आणि MKCL (महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड) या तीनपैकी एका संस्थेची निवड करावी लागेल. ही प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन असेल आणि बँकांना निवडलेली एजन्सी दुसऱ्या कोणाला देण्याची (उपकंत्राटाप्रमाणे) परवानगी नाही, राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

स्थानिक उमेदवारांसाठी 70 टक्के जागा राखीव : जिल्हा बँकांचे कामकाज फक्त त्या जिल्ह्यातच मर्यादित असते. बँकेचे ग्राहक, सभासद आणि ठेवीदार हे सर्व स्थानिक असतात. त्यामुळे स्थानिक कर्मचारी ग्राहकांना अधिक चांगली सेवा देऊ शकतात, असा शासनाचा विचार आहे, यासाठी नवे नियम लागू केले जाणार आहेत. त्यानुसार 70 टक्के जागा स्थानिक उमेदवारांसाठी राखीव ठेवल्या जातील. पात्रतेसाठी उमेदवाराकडे संबंधित जिल्ह्यातील अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) असणे आवश्यक आहे. 30 टक्के जागा खुल्या म्हणजेच जिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांसाठी असतील. पण पुरेसे उमेदवार मिळाले नाहीत, तर या जागा स्थानिकांकडून भरता येतील. ज्या बँकांनी या निर्णयापूर्वी भरतीची जाहिरात काढली असेल, त्यांनाही हे नियम लागू होतील, अशी माहिती सहकार विभागाचे अपर निबंधक तथा सहसचिव संतोष पाटील यांनी दिली.

फायदा काय होणार? : IBPS ही देशातील बँकिंग क्षेत्रातील सर्वात मोठी भरती संस्था आहे, जी सार्वजनिक बँकांच्या परीक्षा घेते. TCS ही टाटा ग्रुपची कंपनी आहे, जी मोठ्या प्रमाणात ऑनलाइन परीक्षांचे व्यवस्थापन सांभाळते. तर MKCL ही महाराष्ट्र शासनाचीच कंपनी आहे, जी राज्यातील विविध परीक्षा यशस्वीरीत्या राबवते. या संस्थांच्या माध्यमातून परीक्षा घेतल्याने उमेदवारांना विश्वासार्ह वातावरण मिळेल आणि निकालाबाबत कोणतीही शंका राहणार नाही, असा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे.

