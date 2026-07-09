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एफडीएकडून कारवायांचा धडाका सुरुच; 'के रूस्तम अँड कंपनी' आईस्क्रीम पार्लरचा अस्वच्छतेमुळे थेट परवाना रद्द

अन्न आणि औषध प्रशासनानं कारवाईचा धडाका सुरू ठेवत चर्चगेटमधील 'के रूस्तम अँड कंपनी'च्या आईस्क्रीम पार्लरला टाळ ठोकलं आहे. त्यामुळे आईस्क्रीम विक्रेत्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

k rustom and co ice cream
आईस्क्रीम पार्लरमध्ये उंदीर (Source -ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 9, 2026 at 10:03 AM IST

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मुंबई : अन्न आणि औषध प्रशासन (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्त्वात सध्या जोमात काम करणाऱ्या प्रशासनानं चर्चगेट येथील 'के. रुस्तम अँड कंपनी' या आईस्क्रीम पार्लरवर बुधवारी छापा टाकत दुकानाला टाळ ठोकलंय. अस्वच्छता आणि मालाची साठवणूक करण्याच्या जागेत अनियमितता आढळल्यानं या दुकानाचा अन्न सुरक्षा परवाना तात्काळ निलंबित करण्यात आलाय.

कशामुळे करण्यात आली कारवाई? - बुधवारी अचानक एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी 'के. रुस्तम अँड कंपनी'च्या दुकानाची तपासणी सुरू केली. तेव्हा या दुकानात उंदीर आणि माशांचा वावर असल्याचं तपासणीत आढळून आलं. दुकानाच्या आतच कचऱ्यानं भरलेला डबा, त्याभोवती बाहेर ओसंडून वाहणारा कचरा, जीर्ण झालेलं फर्निचर, कपाटाखालून सर्वत्र पळणारे उंदीर, अस्वच्छ रेफ्रिजरेटर असा अतिशय गलिच्छ नजारा यावेळी अधिकाऱ्यांच्या नजरेस पडला.

k rustom and co ice cream
आईस्क्रीम पार्लरमध्ये अस्वच्छता (Source -ETV Bharat Reporter)
दुकानात मुदतबाह्य माल विक्री - याशिवाय या आईस्क्रीम पार्लरमध्ये मुदतबाह्य (Expired) झालेली उत्पादनं विक्रीसाठी ठेवल्याचं आढळून आलं. तसेच आईस्क्रीम साठवणुकीच्या तापमानातही मोठी तफावत अधिकाऱ्यांना आढळून आली. या सर्व प्रकारावर एफडीए अधिकाऱ्यांनी दुकानाचे मालक आणि कामगारांकडे विचारणा केली असता त्यांच्याकडे कोणतंही समाधानकारक उत्तर नव्हतं.
k rustom and co ice cream
आईस्क्रीम पार्लरमध्ये अस्वच्छता (Source -ETV Bharat Reporter)



थेट परवाना रद्द करण्याची कारवाई - त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी सर्व पुरावे आणि नमुने गोळा करत के. रूस्तम अँड कंपनी या जुन्या आईसक्रीम पार्लरचा व्यवसाय परवाना जागच्या जागी निलंबित केला. जोपर्यंत स्वच्छता आणि खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेची मानांकन सुधारून सर्व नियमांची पूर्तता होत नाही, तोपर्यंत त्यांना इथं विक्री व्यवसाय करण्यास मनाई करण्यात आलीय. या आईस्क्रीमच्या नमुन्यांची स्पॉट चाचणी केल्यावर, त्यात दुधाच्या फॅटचे (Milk Fat) प्रमाण फक्त 7.94% आढळलंय. एफएसएसएआय (FSSAI) नियमांनुसार आईस्क्रीममध्ये किमान 10% फॅट असणं अनिवार्य आहे. त्यामुळे प्रयोगशाळेत पाठवेलेल्या नमुन्यांचा अंतिम अहवाल येत नाहीत, तोपर्यंत हे दुकान बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आलेत. ही कारवाई सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या अन्न सुरक्षा मोहिमेचा एक भाग आहे. यासह इतरही काही हॉटेल आणि आस्थापनांवर कारवाई करण्यात आल्याचं एफडीएचे सहआयुक्त एस. कांबळे यांनी सांगितलं आहे. यासंदर्भात ई टीव्ही भारतनं या दुकानाच्या मालकांकडे विचारणा केली असता त्यांनी यावर काहीही बोलण्यास नकार दिला.

k rustom and co ice cream
आईस्क्रीम पार्लरमधील अस्वच्छता (Source -ETV Bharat Reporter)
k rustom and co ice cream
आईस्क्रीम पार्लरमधील अस्वच्छता (Source -ETV Bharat Reporter)



के. रूस्तमचा ऐतिहासिक वारसा - चर्चगेटमधील प्रसिद्ध 'के. रुस्तम' (K. Rustom & Co.) हे त्यांच्या खास शैलीतील आईस्क्रीम सँडविचसाठी तुफान लोकप्रिय आहे. कुरकुरीत वेफरच्या दोन थरांमध्ये 100 हून अधिक क्राफ्टेड फ्लेव्हर्सच्या आईस्क्रीमची जाड वडी (स्लाईस) ठेवून हे सँडविच बनवलं जात. या दुकानाची स्थापना 1953 मध्ये खुदाबक्ष रुस्तम इराणी यांनी केली होती. सुरुवातीच्या काळात हे दुकान फोर्ट परिसरात होतं. कालांतरान ते चर्चगेट येथील सीसीआयला खेटून असलेल्या 'स्टेडियम हाऊस'मध्ये स्थलांतरित झालं. गेल्या 70 वर्षांहून अधिक काळ हे दुकान आपल्या पारंपारिक पद्धतीनं हातानं बनवलेलं आईस्क्रीम विकत आहे. आंबा, कॉफी, चॉकलेट आणि रास्पबेरीसह सीताफळ, लिची, स्ट्रॉबेरी यांसह पान, लिंबू, मिंट, इत्यादी अशा हटके फ्लेव्हर्सना ग्राहकांची प्रचंड मागणी असते. मात्र, या दुकानात आजही तोच टिपिकल पारशी साज पाहायला मिळतो. साधसं जुन्या पद्धतीचं फर्निचर, कुठेही चकचकीतपणा आणि भडकपणा नाही. आजही इथं कोणत्याही आधुनिक फ्रिझर किंवा डिस्प्ले काऊंटरचा वापर केला जात नाही. तरीही एका साध्या बटर पेपरमध्ये गुंडाळलेलं हे आईस्क्रीम खाण्यासाठी दिवसभर इथं लोकांची गर्दी दुकानाबाहेर पाहायला मिळते. मुंबईच्या मरीन ड्राईव्हची सैर करायला येणाऱ्यांची पावलं या दुकानाकडे हमखास वळलेली पाहायला मिळतात. अशात या दुकानावर एफडीएची कारवाई झाल्यानं ग्राहकांनाही धक्का बसला आहे.

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TAGGED:

FOOD SAFETY VIOLATIONS
ICE CREAM PARLOUR LICENSE
के रुस्तम अँड कंपनी लायसन्स रद्द
TUKARAM MUNDHE NEWS
FDA ACTION ON K RUSTOM

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