एफडीएचा धडाका सुरूच दक्षिण मुंबईतील 3 हॉटेलचे परवाने रद्द; 38 रक्तपेढ्यांवर मोठी कारवाई

एफडीएकडून रक्तपेढ्यांसह हॉटेलवर कारवाई (Source- ETV Bharat Reporter)
मुंबई : अन्न व औषध प्रशासनाचे (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्त्वात एफडीएची धडक कारवाई सुरूच आहे. मंगळवारी अन्न व औषध प्रशासन विभागानं दक्षिण मुंबईतील तीन नामांकित हॉटेलचा परवाना रद्द केलाय. तसेच अमरावती येथील एका नामांकित हॉटेलचाही परवाना रद्द केला आहे.
दक्षिण मुंबईतील तीन हॉटेल्सचा परवाना रद्द - भेंडी बाजार परिसरातील 'शालिमार' हॉस्पिटॅलिटी या हॉटेलचा परवाना रद्द करण्यात आलाय. या हॉटेलला व्यवस्थापनात अनेक त्रुटी आढळल्यानं सुधारणा करण्याची नोटीस काही दिवसांपूर्वी देण्यात आली होती. मात्र, नोटीस देऊनही इथं कोणतीही सुधारणा करण्यात आलेली नसल्याचं पुन्हा तपासणी करताना अधिकाऱ्यांना निदर्शनास आलं. इथं स्वच्छता आणि इतर बाबतीत एक दोन नव्हे तर तब्बल 25 त्रुटी आढळून आल्या आहेत.
एफडीएच्या कारवाईत आढळलेली अस्वच्छता (Source- ETV Bharat Reporter)
याच परिसरातील 'नूर मोहम्मदी' हॉटेलच्या स्वयंपाकघरातील खालच्या मजल्यांवर काळ्या तेलाचे जाड थर, कबाब विभागाजवळ उघड्या खिडक्यांमुळे कीटक आणि अन्य प्रजातींचा मुक्त प्रवेश, भिंती व छतांवर निघालेला रंग तिथंही तेलाचे थर, कच्च्या मालाची अस्वच्छ साठवण, पुरवठादारांच्या नोंदींचा अभाव, जुनी व अस्वच्छ भांडी, पिण्याच्या पाण्याच्या तपासणीच्या नोंदींचा अभाव दिसून आला. कीटक नियंत्रणासाठी आवश्यक ड्रेनेज व्यवस्थाही उपलब्ध नसल्याचं या तपासणीत आढळून आलं. त्यामुळे या हॉटेलचाही परवाना तात्काळ रद्द करण्यात आलाय.
एफडीएच्या कारवाईत आढळलेली अस्वच्छता (Source- ETV Bharat Reporter)
इथूनच थोड्या अंतरावरील तिसरे हॉटेल 'मे. रहमानिया रेस्टॉरंट' उमरखाडी परिसरात आहे. तिथंही अन्नपदार्थ, रसायने व पॅकेजिंग साहित्याच्या साठवणुकीसाठी अपुरी व्यवस्था, किटकप्रतिबंधक नसलेले दरवाजे, गंजणाऱ्या आणि निकृष्ट दर्जाच्या साहित्यापासून बनविलेली स्वयंपाकाची उपकरणं, भिंती आणि छतांवरील निघालेला रंग आणि प्लास्टर, अन्नपदार्थाच्या तसेच पाण्याच्या आवश्यक चाचण्यांच्या नोंदींचा अभाव तसेच पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेच्या चाचण्या न केल्याचं या तपासात आढळून आलं. त्यामुळे एफडीएच्या टीमनं याही हॉटेलचा परवाना तात्काळ रद्द केलाय. तर चौथी कारवाई 'अमरावती दरबार', शेगाव नाका, अभियंता भवन, अमरावती इथं करण्यात आलीय. कोणत्याही वैध अन्न परवान्याविनाच इथं अन्न व्यवसाय चालवला जात असल्याचं पथकाच्या निदर्शनास आलंय. या हॉटेललाही व्यवसाय तात्काळ बंद करण्याबाबत नोटीस बजावण्यात आलीय.
रक्त साठवणूक केंद्रांवरही जोरदार करावाई - एफडीएच्या कारवाईत आढळलेली अस्वच्छता (Source- ETV Bharat Reporter)
हॉटेल आस्थापनांसह एफडीएनं रक्तपेढ्यांवर कारवाई जोरदार कारवाई केलीय. रक्तसुरक्षेशी तडजोड करणाऱ्या 38 रक्तपेढ्यांवर मोठी कारवाई करण्यात आलीय. यामध्ये गंभीर नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी 34 रक्तपेढ्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आलेत. तर 4 परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आलेत. यात जेजे महानगर रक्तपेढीचाही समावेश आहे. नियमांचे उल्लंघन आणि मानकांची पूर्तता न केल्यामुळे या प्रमुख रक्तपेढीचा परवाना एफडीएनं कायमचा रद्द केलाय. बदलापूर येथील माया ब्लड सेंटर इथं गंभीर अनियमिततेमुळे काम बंदचे आदेश देत हे केंद्रच सील करण्यात आलंय. रक्तदाते आणि रुग्णांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या संस्थांना आळा घालणं, तसेच रक्ताची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करणं हे एफडीएचं धोरण असल्याचं एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केलंय. त्यामुळे भविष्यातही राज्यातील सर्व रक्तपेढ्यांवर सातत्यानं अचानक तपासण्या अधिक तीव्र करण्यात येतील, असंही त्यांनी स्पष्ट केलंय.
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