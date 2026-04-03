राज्यात 25 आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; 7 जिल्ह्यांना मिळणार नवे जिल्हाधिकारी

31 मार्चला आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर दोनच दिवसात राज्यातील 25 आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत.

Published : April 3, 2026 at 2:44 PM IST

मुंबई- राज्य सरकारनं गुरुवारी प्रशासनात मोठा फेरबदल केले आहेत. राज्यात एकाचवेळी 25 आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. त्यामुळे छत्रपती संभाजीनगर, लातूर, कोल्हापूर, चंद्रपूर, बुलढाणा, सोलापूर, गोंदिया या शहरांचे जिल्हाधिकारी बदलण्यात आले आहेत. तर छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, सांगली-मिरज-कुपवाड शहर आणि जालना या शहरांचे मनपा आयुक्त बदलण्यात आले आहेत.

राज्यात 25 आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. छत्रपती संभाजीनगर आणि कोल्हापूर या शहर-जिल्ह्याचे मनपा आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी दोन्ही बदलण्यात आले आहेत.

  1. जी. श्रीकांत (IAS: RR: 2009), आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका, यांची नियुक्ती 'जल जीवन मिशन', नवी मुंबई येथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात आली आहे.
  2. दिलीप स्वामी (IAS: SCS: 2011), जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर, यांची नियुक्ती 'महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ', अकोला येथे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून करण्यात आली आहे.
  3. वर्षा ठाकूर-घुगे (IAS: SCS: 2011), जिल्हाधिकारी, लातूर, यांची नियुक्ती 'महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ' (MIDC), मुंबई येथे सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात आली आहे.
  4. दीपक सिंगला (IAS: RR: 2012), अतिरिक्त आयुक्त, PMRDA, पुणे, यांची नियुक्ती 'MGNREGS', महाराष्ट्र, नागपूर येथे आयुक्त म्हणून करण्यात आली आहे.
  5. के. मंजुलेक्ष्मी (IAS: RR: 2013), आयुक्त, कोल्हापूर महानगरपालिका, यांची नियुक्ती PMRDA, पुणे येथे अतिरिक्त आयुक्त म्हणून करण्यात आली आहे.
  6. डॉ. राजेंद्र भारूड (IAS: RR: 2013), प्रकल्प संचालक, RUSA (उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग), मुंबई, यांची नियुक्ती कोल्हापूर महानगरपालिका येथे आयुक्त म्हणून करण्यात आली आहे.
  7. डॉ. प्रवीणकुमार देवरे (IAS: SCS: 2013), आयुक्त, पशुसंवर्धन विभाग, पुणे, यांची नियुक्ती बुलढाणा येथे जिल्हाधिकारी म्हणून करण्यात आली आहे.
  8. डॉ. भारत बसतेवाड (IAS: SCS: 2013), आयुक्त, MGNREGS, महाराष्ट्र, नागपूर, यांची नियुक्ती लातूर येथे जिल्हाधिकारी म्हणून करण्यात आली आहे.
  9. वर्षा लड्डा (IAS: RR: 2013), 'महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद', पुणे, यांची नियुक्ती अमरावती महानगरपालिका येथे आयुक्त म्हणून करण्यात आली आहे.
  10. अमोल येडगे (IAS: RR: 2014), जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर, यांची नियुक्ती छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका येथे आयुक्त म्हणून करण्यात आली आहे.
  11. डॉ. विजय राठोड (IAS: RR: 2014), सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई, यांची कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
  12. विनय गौडा जी.सी. (IAS: RR: 2015), जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर, यांची छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
  13. डॉ. किरण पाटील (IAS: Non-SCS: 2015), जिल्हाधिकारी, बुलढाणा, यांची पशुसंवर्धन आयुक्त, पुणे म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
  14. डॉ. मंगेश गोंदवले (IAS: Non-SCS: 2015), व्यवस्थापकीय संचालक, MAIDC, मुंबई, यांची गोंदियाचे जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
  15. कुमार आशीर्वाद (IAS: RR: 2016), जिल्हाधिकारी, सोलापूर, यांची नागपूरचे जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
  16. वसुमाना पंत (IAS: RR: 2017), अतिरिक्त आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका, यांची चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
  17. प्रजित नायर (IAS: RR: 2017), जिल्हाधिकारी, गोंदिया, यांची अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महानगरपालिका म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
  18. अंकित (IAS: RR: 2019), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, छत्रपती संभाजीनगर, यांची अतिरिक्त आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
  19. कार्तिकेयन एस. (IAS: RR: 2020), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर, यांची सोलापूरचे जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
  20. संजिता मोहपात्रा (IAS: RR: 2020), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती, यांची आयुक्त, सांगली-मिरज-कुपवाड शहर महानगरपालिका म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
  21. मिन्नू पी.एम. (IAS: RR: 2021), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जालना, यांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, छत्रपती संभाजीनगर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
  22. सत्यम गांधी (IAS: RR: 2021), महापालिका आयुक्त, सांगली-मिरज-कुपवाड शहर महानगरपालिका, यांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती या पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे.
  23. जास्मिन (IAS: RR: 2022), सहायक जिल्हाधिकारी, राजापूर उपविभाग, रत्नागिरी, यांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर या पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे.
  24. अंजली शर्मा (IAS: SCS: 2022) यांची जालना महानगरपालिकेच्या महापालिका आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
  25. कृष्णकांत कंवारिया (IAS: RR: 2022), सहाय्यक जिल्हाधिकारी, शहादा उपविभाग, नंदुरबार, यांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जालना या पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे.

