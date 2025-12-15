‘अभिषेकला न्याय मिळेल अशी मला अपेक्षा,’ भाजपा प्रवेशानंतर तेजस्वी घोसाळकर यांची प्रतिक्रिया
भाजपात प्रवेश केल्यानंतर घोसाळकरांनी ठाकरेंच्या शिवसेनेवर बोलणं टाळलं असून, ‘ज्या पक्षाने आपल्याला ओळख दिली तो पक्ष सोडत असताना दुःख होत’ असल्याचं तेजस्वी घोसाळकर यांनी सांगितलं.
मुंबई – एकेकाळीच्या ठाकरेंच्या खंदे समर्थक आणि निष्ठावंत अशी ओळख असलेल्या आणि दिवंगत माजी नगरसेवक अभिषेक घोसाळकर यांच्या पत्नी आणि माजी आमदार विनोद घोसाळकर यांच्या सून तेजस्वी घोसाळकर यांनी आज मंत्री प्रवीण दरेकर आणि मुंबई अध्यक्ष आमदार अमित साटम यांच्या उपस्थितीत भाजपात प्रवेश केला. भाजपात प्रवेश केल्यानंतर घोसाळकर यांनी ठाकरेंच्या शिवसेनेवर बोलणं टाळलं असून, ‘ज्या पक्षाने आपल्याला ओळख दिली तो पक्ष सोडत असताना दुःख होत’ असल्याचं तेजस्वी घोसाळकर यांनी सांगितलं. सोबतच अभिषेक घोसाळकर यांना न्याय मिळवून देण्यासाठीच आपण भाजपात प्रवेश केल्याचंदेखील तेजस्वी घोसाळकर यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.
पक्ष आणि परिवार सोडताना वाईट वाटतंय- तेजस्वी : यावेळी बोलताना तेजस्वी घोसाळकर म्हणाल्या की, “मी 2017 मध्ये शिवसेनेतून नगरसेविका म्हणून निवडून आले. आज भाजपामध्ये मी पक्षप्रवेश केलाय. मंत्री प्रवीण दरेकर आणि मुंबई अध्यक्ष आमदार अमित साटम यांनी माझे भाजपात स्वागत केले, त्यासाठी मी यांचे आभार मानते हा निर्णय माझ्यासाठी खूप कठीण आहे. अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्या मी बोलू शकत नाही. पक्ष सोडताना आणि परिवार सोडताना वाईट वाटतंय. ज्या पक्षाने मला ओळख दिली तो पक्ष सोडतेय त्यामुळे दुःख होतंय. पण माझ्या प्रभागात विकासाची काम होण्यासाठी मी हा निर्णय घेतला आहे. खूप गोष्टी बोलायच्या आहेत. पण माहीत नाही कसं बोलू? मला विकासाची काम करायची आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात ही सर्व कामं होतील, अशी मी अपेक्षा करते.”
पक्ष मला जे काम देईल ती कामे मी करेन- तेजस्वी : तसेच पत्रकारांनी तेजस्वी घोसाळकर यांना अभिषेक घोसाळकर यांच्या हत्येबाबत प्रश्न विचारला असता, यावर बोलताना तेजस्वी घोसाळकर म्हणाल्या की, साधारण दीड वर्षांपूर्वी अभिषेकची निर्घृण हत्या करण्यात आली. या घटनेचा जो तपास सुरू आहे तो अतिशय संथ गतीने सुरू आहे. सीबीआयने याचा लवकरात लवकर तपास करून निर्णय द्यावा. माझ्या पक्ष प्रवेशाने या प्रकरणाचादेखील लवकरात लवकर तपास होईल आणि आमच्या कुटुंबाला न्याय मिळेल, अशी मी अपेक्षा करते. पक्ष मला जे काम देईल ती कामे मी करेन, ज्याप्रमाणे शिवसेनेत असताना केली त्याप्रमाणे किंबहुना त्याहून जास्त काम मी भाजपामध्ये करेन, अशी ग्वाही देते.”
ठाकरेंची कुटुंबासाठी अस्तित्वाची लढाई- साटम : या पक्षप्रवेशानंतर भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांनी ठाकरेंवर टीका केली असून, ही ठाकरेंची कुटुंबासाठी अस्तित्वाची लढाई असल्याचं अमित साटम यांनी म्हटलं आहे. साटम म्हणाले की, “भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्तेपद मिळविण्यासाठी काम करीत नाही. तो शेवटच्या व्यक्तीची सेवा करण्यासाठी काम करतो. हे उद्दिष्ट लक्षात ठेवून मुंबईची सुरक्षा आणि भविष्यात मुंबई महानगरपालिकेत हिंदुत्वाचा भगवा ध्वज फडकावण्याची गरज, भारतीय जनता पक्षात सामील होऊ इच्छिणाऱ्या सर्वांचे स्वागत आहे. ही प्रवेशिका कोणत्याही एका पदासाठी किंवा एकाच अधिकारासाठी नाही. ती समाजासाठी, राष्ट्रासाठी आहे आणि त्यांनी विकास आणि सुरक्षितता लक्षात घेऊन मुंबईला पुढे नेण्यासाठी हा मार्ग निवडला आहे.”
भाजपाला मुंबईतील लोकांकडून व्यापक पाठिंबा- साटम : “गेल्या 11 वर्षांपासून मुंबईचा विकास देवेंद्र फडणवीस आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या क्रांतिकारी निर्णय आणि बदलांमुळे झाला आहे. मेट्रो असो, कौशल्य रोड असो, अटल सेतू असो किंवा इतर कोणताही प्रकल्प असो, भाजपाला या सर्व उपक्रमांमुळे प्रभावित होऊन मुंबईतील लोकांकडून व्यापक पाठिंबा मिळत आहे. अलिकडेच आम्ही मुंबईचा जाहीरनामा तयार करण्यासाठी एक सर्वेक्षण केले, ज्यामध्ये 1 लाख 45 हजारांहून अधिक लोकांनी भारतीय जनता पक्षात सामील होण्याची इच्छा व्यक्त केली,” असे अमित साटम यांनी सांगितले.
...तर काही कुटुंबांच्या अस्तित्वाची लढाई- साटम : ठाकरेंवर बोलताना साटम म्हणाले की, “ही अस्तित्वाची लढाई मुंबईची नाही, तर काही कुटुंबांच्या अस्तित्वाची लढाई आहे. ज्यांनी हे पोस्टर्स लावले आहेत, त्यांना मी आव्हान देतो, त्यांनी 25 वर्षे मुंबई महानगरपालिकेवर राज्य केले. त्यांनी 25 वर्षांत काय चांगलं काम केलं हे सांगावं. मी भाजपाने 11 वर्षांत केलेल्या चांगल्या कामांची यादी देईन. त्यांनी मराठी लोकांसाठी काय केले हे एक गूढ आहे. म्हणूनच मी म्हणतो की अस्तित्वाची ही लढाई मुंबईची नाही, तर काही कुटुंबांच्या अस्तित्वाची लढाई आहे. मुंबई महानगरपालिका हा कुटुंबाचा व्यवसाय नाही. ती कुटुंबाची जहागीर नाही,” अशी टीका अमित साटम यांनी केली आहे.
