'विहिरीत उडी मारेल, पण काँग्रेसमध्ये जाणार नाही' - केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी

नितीन गडकरी यांनी पुन्हा एकदा भाजपा सोडणार नाही याची ग्वाही दिली आहे. ते डॉ. अभय फिरोदिया यांना पुण्यभूषण पुरस्कार देण्याच्या कार्यक्रमात बोलत होते.

डॉ. अभय फिरोदिया यांना पुण्यभूषण पुरस्कार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 9, 2026 at 9:42 PM IST

पुणे - मी राजकारणी असलो, तरी 90 सामाजिक कामं करतो. त्यामुळे निवडणुकीच्यावेळी मला राजकीय प्रचार करण्याची गरज भासत नाही असं सांगत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, डॉ. श्रीकांत जिचकार यांनी मला काँग्रेसमध्ये जाण्याचा सल्ला दिला होता. मात्र, "विहिरीत उडी मारेल, पण काँग्रेसमध्ये जाणार नाही", अशी माझी भूमिका होती. कारण माझ्या पक्षाच्या मूल्यांवर माझा विश्वास होता, आहे आणि कायम राहील, असं नितीन गडकरी यावेळी म्हणाले.



पुण्यभूषण फौंडेशनतर्फे वाहन उद्योग क्षेत्रातील अतुलनीय योगदानाबद्दल 2026 चा पुण्यभूषण पुरस्कार आज ज्येष्ठ उद्योगपती आणि फोर्स मोटर्सचे चेअरमन डॉ. अभय फिरोदिया यांना केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला, त्यावेळी गडकरी बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर विविध मान्यवर उपस्थित होते. यंदा या पुरस्काराचे 38 वे वर्ष आहे. अवघे मोगल साम्राज्य हादरवून टाकणाऱ्या बालशिवाजींची, सोन्याच्या फाळाने पुण्याची भूमी नांगरत असलेली प्रतिकृती आणि या नगरीच्या ग्रामदैवतांची प्रतिमा यांचा समावेश असलेले वैशिष्ट्यपूर्ण स्मृतिचिन्ह आणि दोन लाख रुपये रोख रकमेची थैली असं या पुरस्काराचं स्वरूप होतं.

यावेळी भाषणात गडकरी म्हणाले की विचार भिन्नता ही आजच्या समाजाची समस्या नसून विचार शून्यता ही खरी समस्या आहे. या पार्श्वभूमीवर गौतम बुद्ध, भगवान महावीर यांच्यासह महाभारत, रामायण आणि भगवद्गीतेतील शाश्वत मूल्येच जगाला वाचवण्यासाठी आवश्यक आहेत. आत्मनिर्भर भारत बनवण्याचे स्वप्न ऑटोमोबाईल क्षेत्राने पूर्ण केले असून भारताने या क्षेत्रात आता सातव्या क्रमांकावरून तिसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. साडेचारकोटी लोकांना रोजगार मिळवून देणारे हे क्षेत्र देशाला सगळ्यात जास्त वस्तू आणि सेवा कर मिळवून देणारे क्षेत्र आहे. या क्षेत्रात 'बिझनेस विथ इथिक्स' या संकल्पनेचा अवलंब करणाऱ्या मोजक्या उद्योजकांपैकी फोर्स मोटर्स हा समूह आहे, ही अभिमानाची बाब आहे. डॉ. अभय फिरोदिया यांच्या ठायी सामाजिक जाणीव आणि संवेदनशीलता आहे. मूल्याधिष्ठित जीवन आणि एकत्र कुटुंब पद्धती ही आपली बलस्थाने आहेत. 21व्या शतकात गुणवत्ता, प्रामाणिकपणा आणि विश्वसनीयता हेच खरे भांडवल आहे. उद्योग क्षेत्राने ही त्रिसूत्री अवलंबण्याची गरज आहे असं यावेळी ते म्हणाले.

यावेळी बोलताना ज्योतिरादित्य सिंधिया म्हणाले की, आजचा पुरस्कार हा पुण्याच्या नवरत्नांना राष्ट्रीय मान्यता मिळवून देणारा आहे. हा सन्मान केवळ डॉ. अभय फिरोदिया या व्यक्तीचा नाही, केवळ फिरोदिया कुटुंबाचा नाही किंवा केवळ फोर्स उद्योग समुहाचा नाही, तर हा सन्मान मूल्यांचा आणि विचारधारेचा आहे. डॉ. अभय फिरोदिया हे केवळ पुण्याचे भूषण नाही, तर देशाचे भूषण आहेत. फिरोदिया यांचे केवळ ऑटोमोबाईल क्षेत्रात योगदान नाही, तर समाज आणि राष्ट्राच्या जडणघडणीत योगदान आहे. सामाजिक न्याय हे त्यांच्या कुटुंबाचे वैशिष्ट्य आहे. माझे वडील आणि डॉ. अभय फिरोदिया हे बालपणी एकाच वर्गात शिकले आहेत. आज माझे वडील माझ्याबरोबर नसले तरी फिरोदिया कुटुंब माझ्यासोबत आहे, याचा मला आधार वाटतो असं यावेळी ते म्हणाले.

नितीन गडकरी
अभय फिरोदिया
पुण्यभूषण पुरस्कार
NITIN GADKARI

