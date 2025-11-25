ETV Bharat / state

राज्याचा मी महसूल मंत्री, हुपरीला लागेल तेवढा निधी देऊ - चंद्रशेखर बावनकुळे

चांदी व्यवसायाचं कर्नाटक आणि सीमा भागातील महत्त्वाचं केंद्र असलेल्या हुपरीला सिल्वर सिटी म्हणून ओळखलं जातं.

I am the revenue minister of the state, I will provide as much funds as needed to Hupari - Chandrashekhar Bawankule
राज्याचा मी महसूल मंत्री, हुपरीला लागेल तेवढा निधी देऊ - चंद्रशेखर बावनकुळे (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 25, 2025 at 8:02 PM IST

Updated : November 25, 2025 at 8:26 PM IST

कोल्हापूर : राज्यात सुरू असलेली नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकीची रणधुमाळी सध्या जोर धरू लागली आहे. या निवडणुकीसाठी 2 डिसेंबरला मतदान होणार आहे. त्यामुळं प्रत्येक पक्षांकडून जोरदार प्रचार सुरू आहे. दरम्यान, "2 डिसेंबरला होणारी निवडणूक ही कोणा खासदार-आमदार किंवा उमेदवारांसाठी नाही, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या योजना हुपरीच्या नागरिकांपर्यंत पोहोचवणारी ही निवडणूक आहे. राज्याचा मी महसूल मंत्री आहे, त्यामुळं सिल्वर सिटी असलेल्या हुपरी शहराला लागेल तेवढा निधी देऊ," असं प्रतिपादन राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलं. महायुतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ हुपरीत आयोजित सभेत मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे बोलत होते.

एकही रुपया न घेता घरांना प्रॉपर्टी कार्ड दिलं जाईल : "राज्यातील निवडणुका केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या नेतृत्वाखालील निवडणूक आहे. 32 हजार कोटी देऊन आम्ही लाडकी बहीण योजना सुरू केली. पुढचे 5 वर्षे ही योजना कायम राहील, हे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं आहे. तसंच शेतकऱ्यांचं वीज बिल माफ केलं. हुपरीला देखील 6 रुपये प्रति युनिटनं वीज मिळणार आहे. गाडी-घोडा असलेल्या शेतकऱ्याला कर्जमाफीची गरज नाही. पण लहान शेतकरी आहेत, त्यांना गरज आहे. त्यांची लवकरच आम्ही कर्जमाफी करणार आहोत. हुपरी शहराच्या गावठाण हद्दीच्या बाहेर असलेल्या घरांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा निर्णय घेतला असून मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद योजनेतून रस्ते करण्याला प्राधान्य असेल तसंच हुपरीत लागेल त्या गरजू नागरिकाला घरं देणार आहे. हुपरीत एकही रुपया न घेता घरांना प्रॉपर्टी कार्ड दिलं जाईल. राज्याचा मी महसूलमंत्री आहे, हुपरीला विकासासाठी लागेल, तेवढा निधी मी देणार," असं मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

आमदार डॉ. राहुल आवाडे यांची प्रतिक्रिया (ETV Bharat Reporter)


3 डिसेंबरच्या विजयी सभा घेऊन हुपरीकरांचे आभार मानू : चांदी व्यवसायाचं कर्नाटक आणि सीमा भागातील महत्त्वाचं केंद्र असलेल्या हुपरीला सिल्वर सिटी म्हणून ओळखलं जातं. नगरपालिकेसाठी लागलेल्या निवडणुकीत भाजपा, शिवसेना, आरपीआयसह मित्र पक्षांच्या उमेदवारांना भरघोस मतांनी निवडून देण्याचं आवाहन भाजपा आमदार डॉ. राहुल आवाडे यांनी केलं. तसंच दोन डिसेंबरच्या मतदानानंतर होणाऱ्या मतमोजणीत हुपरीत महायुतीच निवडून येणार, असा विश्वास देखील आमदार डॉ. राहुल आवाडे यांनी व्यक्त केला. याशिवाय, 3 डिसेंबरच्या विजयी सभेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आणून हुपरीकरांचे आभार मानण्याचे अभिवचन यावेळी आमदार डॉ. राहुल आवाडे यांनी उपस्थितांना दिलं. दरम्यान, यावेळी खासदार धनंजय महाडिक, धैर्यशील माने, माजी आमदार प्रकाश आवाडे, आमदार अशोकराव माने, माजी आमदार सुजित मिणचेकर, नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार मंगलराव माळगे यांच्यासह युतीचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते.

कोल्हापूर
चंद्रशेखर बावनकुळे
हुपरी
CHANDRASHEKHAR BAWANKULE

