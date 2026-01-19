'मुख्यमंत्र्यांनी कोल्हापूरसाठी केलेले सामंजस्य करार गुगलवर शोधतोय'-आमदार सतेज पाटलांचा मुख्यमंत्र्यांना टोला
आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी काँग्रेसची काय भूमिका आहे? कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीनंतर काय वाटतं, यावर आमदार सतेज पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली.
Published : January 19, 2026 at 6:48 PM IST
कोल्हापूर - महापालिका निवडणुकीच्या निमित्तानं कोल्हापुरात आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी कोल्हापूरच्या विकासासाठी सात सामंजस्य करार केल्याचं सांगितलं होतं. तेच सामंजस्य करार मी आता गुगलवर शोधतोय, असा टोला काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना लगावला. दावोस दौऱ्यावर असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोल्हापूरसाठी काही आणतील याबाबत शंका असल्याचंही आमदार सतेज पाटील यावेळी म्हणाले. जिल्हा काँग्रेस कमिटीत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती उमेदवारांच्या मुलाखतीनंतर आमदार पाटील माध्यमांशी बोलत होते.
"कोल्हापूरात जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी काँग्रेसकडून इच्छुकांच्या मुलाखती सुरू आहेत. कोल्हापूर महापालिकेला थोडक्यात महापौर पद हुकलं. मात्र, जिल्हा परिषद निवडणुकीत काँग्रेसला निश्चित बहुमत मिळेल. निवडणूक लागणार या दृष्टीनं जिल्ह्यातून आठ-दहा दिवस अगोदर आधीच जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी अर्ज मागवले होते. जिल्ह्यातील हातकणंगले तालुक्यात काँग्रेस, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना , शिवसेना (यूबीटी) आणि राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवारशी शंभर टक्के आघाडी झाली आहे. फक्त उमेदवारी ठरवण्याचा अंतिम निर्णय व्हायचा आहे. शिरोळ तालुक्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, शिवसेना (यूबीटी) आघाडी झाली. तर गडहिंग्लजमध्ये चर्चा अंतिम टप्प्यात आहेत. ज्या तालुक्यात आघाडी करणं शक्य आहे, तिथं आघाडी करून निवडणूकीला सामोरं जाणार आहोत",असे जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष आमदार सतेज पाटील म्हणाले.
"कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीत तिन्ही पक्ष एकत्र लढले. वेगवेगळे लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी महायुतीचा करेक्ट कार्यक्रम केला असता. महायुतीनं वेगवेगळं लढायला हवं होतं. तुमची एवढी ताकदं होती, तर वेगवेगळं लढायला हवं होतं. आमचे पाच उमेदवार 500 मताधिक्यांनी पराभूत झाले. कोल्हापूरात महायुतीचा तांत्रिक विजय आहे. त्यांनी तो साजरा करावा. लोकांचं मत आमच्या बाजूनं होतं. महायुतीत हिम्मत असेल तर अडीच-अडीच वर्ष महापौर करावा.
आम्ही महापौर पदाचे तुकडे करू, असे कधीही म्हणालो नव्हतो. कोल्हापूरात अडीच वर्ष महापौर पद राहिलं पाहिजे. महापौराला काम करण्याची संधी मिळावी, चांगला कारभार त्यांनी करावा", असंही आमदार सतेज पाटील म्हणाले.
35 उमेदवार निवडून देणाऱ्यांचा अपमान- काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी 35 गरसेवक निवडून आणले म्हणजे पराक्रम केला नाही, असं वक्तव्य राष्ट्रवादीचे नेते मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केलं होतं. त्याला आज आमदार सतेज पाटील यांनी प्रत्युत्तर दिलं. "35 उमेदवार बंटी पाटलांनी मिळवले नाहीत. जनतेनं दिले आहेत. उमेदवार निवडून देणाऱ्यांचा अपमान आहे", असे आमदार पाटील यावेळी म्हणाले. नागपूर ते गोवा प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाला आमचा विरोध कायम आहे. डीपीआर करताना विचारपूर्वक केला जातो, चार चार वेळा अर्लायंमेंट बदलतायं म्हणजे त्या प्रोजेक्टची गरज नाही", असा दावा आमदार सतेज पाटील यांनी केला.
- कोल्हापूर महापालिकेच्या 81 जागांपैकी भाजपानं 26, शिवसेनेनं 15, राष्ट्रवादी काँग्रेसनं 4 तर काँग्रेसनं 34 जागा जिंकल्या आहेत. शिवसेनेला (उबाठा) केवळ 1 जागेवर विजय मिळविता आला. कोल्हापुरात काँग्रेस विरुद्ध महायुती असा रंगतदार सामना पाहायला मिळाला.
