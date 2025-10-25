'मला कुठलीही राजकीय किंमत मोजावी लागली तरी मी तयार, पण मी लढत राहणार' - रवींद्र धंगेकर
जैन बोर्डिंग प्रकरणावरुन माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी हा मुद्दा धसास लावण्याचा विडा उचलल्याचं दिसतंय. त्यासाठी कुठलीही राजकीय किंमत मोजायला तयार असल्याचं ते म्हणालेत.
Published : October 25, 2025 at 7:24 PM IST
Updated : October 25, 2025 at 7:38 PM IST
पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेनेचे माजी आमदार रवींद्र धंगेकर हे केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर पुणे शहरातील विविध विषयावरुन सातत्याने आरोप करत आहेत. काल केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी माझ्यावर कोणताच गुन्हा दाखल नसल्याचं सांगितल्यावर आज रवींद्र धंगेकर यांनी ट्विट करत मोहोळ यांच्यावर किती गुन्हे दाखल असल्याचं सांगत जो पर्यंत जैन बोर्डिंग परिसरात जैन मंदिर दिमाखात उभं राहात नाही तोपर्यंत माझा हा लढा सुरू राहणार आहे. यात मला कुठलीही राजकीय किंमत मोजावी लागली तरी मोजायला तयार असून त्याची तयारी मी करून ठेवली असल्याचं यावेळी धंगेकर म्हणाले.
यावेळी रवींद्र धंगेकर म्हणाले की, माझ्यावर जे गुन्हे दाखल आहे ते मी प्रतिज्ञापत्रकामध्ये दाखवलं आहे. त्यांनी काल सांगितलं की माझ्यावर एकही गुन्हा दाखल नाही. तसंच ते म्हणत आहेत की कागदपत्रं दाखवा आणि आत्ता त्यांनी निवडणुकीत जे प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे, त्यातच ५ ते ६ गुन्हे दिसत आहेत. ते कागदपत्रासह मी ट्विट केलं आहे. तसंच जैन बोर्डिंग प्रकरणात जरी ते नाही म्हणत असले तरी पुणेकर जनतेला कळत आहे की यांनी बिल्डरांच्या पायी निष्ठा ठेवली आहे. ते बिल्डर धार्जिणे असून ज्या जैन धर्माने त्यांना एवढी मतं दिली आहेत, त्यांच्याबाबत एकही शब्द बोलत नाहीत असं धंगेकर म्हणाले.
मंत्री मोहोळ यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली आहे, याबाबत धंगेकर यांना विचारलं असता ते म्हणाले की मुख्यमंत्री चाणक्ष राजकारणी असून महाराष्ट्राचा कारभार पाहात आहेत. त्यांना जैन धर्मियांना दुखावून जमणार नाही. ते स्वतः थोड्या दिवसात यांच्यावर कारवाई करतील तसंच माझ्या या लढाईत आज सर्व पुणेकर माझी साथ देत आहेत असं यानिमित्तानं धंगेकर म्हणाले.
