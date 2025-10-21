शहरात जी विकृती वाढतेय, त्याविरोधात मी लढतोय - रवींद्र धंगेकर
महायुतीमध्ये मिठाचा खडा पडला की काय? अशी शहरात जोरदार चर्चा सुरू झालेली आहे.
Published : October 21, 2025 at 4:45 PM IST
पुणे : पुण्यातील गुन्हेगारी तसंच शहरातील विविध प्रश्नांच्या मुद्द्यांवरून शिवसेनेचे नेते व माजी आमदार रवींद्र धंगेकर हे सत्ताधारी पक्षातील मंत्र्यांवर आरोप करताना दिसून येत आहेत. दरम्यान, शनिवारवाडा इथं मुस्लीम महिलांकडून नमाज पठण करण्यात आल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी केलेलं आंदोलन आणि त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रवक्त्या रूपाली ठोंबरे पाटील यांनी मेधा कुलकर्णी यांच्यावर केलेली टीका, हे पाहता पुण्यात महायुतीत मिठाचा खडा पडला की काय? अशी चर्चा सुरू झाली. याबाबत रवींद्र धंगेकर यांना विचारलं असता, ते म्हणाले की, "मी आतापर्यंत भारतीय जनता पार्टीवर टीका केलेली नाही. शहरात जी विकृती वाढत आहे. त्या विकृतीच्या विरोधात मी लढत आहे," असं त्यांनी सांगितलं.
शनिवारवाड्यात हिंदू-मुस्लीम हा विषय कशाला? : दोन दिवसांपूर्वी पुण्यातील शनिवारवाडा इथं मुस्लीम महिलांकडून नमाज पठण करण्यात आल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी केलेल्या आंदोलनाबाबत रवींद्र धंगेकर यांना विचारण्यात आलं. त्यावेळी ते म्हणाले की, "छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी स्वराज्याची उभारणी करत असताना सर्व धर्मीय लोकांना सोबत घेऊन जाण्याचं काम केलं. अस असताना शनिवारवाड्यात हिंदू-मुस्लीम हा विषय कशाला काढला पाहिजे. आज माझ्या कार्यालयात देखील मुस्लीम समाज आल्यानंतर नमाजाची वेळ झाल्यानंतर त्यांना जागा उपलब्ध करून दिली जाते. एका खासदारानं काय काम केलं पाहिजे, हे ठरलं पाहिजे. त्यांच्या आजूबाजूला गुन्हेगारी वाढली आहे. यावर काहीच बोलत नाहीत," असं म्हणत रवींद्र धंगेकर यांनी मेधा कुलकर्णी यांच्यावर निशाणा साधला.
शहरातील प्रश्नांबाबत माझी भूमिका मांडतोय : महायुतीमध्ये मिठाचा खडा पडला की काय? अशी शहरात जोरदार चर्चा सुरू झालेली आहे. याबाबत रवींद्र धंगेकर यांना विचारलं असता, त्यांनी सांगितलं की, "मी आतापर्यंत भारतीय जनता पार्टीवर टीका केलेली नाही. पुणे शहरातील प्रश्नांच्या संदर्भात मी माझी भूमिका मांडत आहे. तसंच शहरात जी विकृती वाढत आहे. त्या विकृतीच्या विरोधात मी लढत आहे," असंही रवींद्र धंगेकर यांनी म्हटलं आहे.
