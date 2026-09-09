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धक्कादायक : हैदराबादच्या शिकाऊ डॉक्टर तरुणीनं पुण्यात संपवलं जिवन; नवव्या मजल्यावरून मारली उडी

शिकाऊ डॉक्टर तरुणीचा इमारतीच्या नवव्या मजल्यावरून उडी मारल्यानं मृत्यू झाला आहे. या घटनेनं परिसरात खळबळ उडाली असून माया रेड्डी असं मृत तरुणीचं नाव आहे.

MBBS Student Girl End Life
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 9, 2026 at 6:25 PM IST

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पुणे : पुण्यातील कात्रज परिसरात एक धक्कादायक घटना घडली असून एका 21 वर्षीय शिकाऊ डॉक्टर तरुणीचा इमारतीच्या नवव्या मजल्यावरून उडी मारल्यानं मृत्यू झाला आहे. या घटनेनं परिसरात खळबळ उडाली असून माया रेड्डी असं मृत तरुणीचं नाव आहे. माया रेड्डी ही पुण्यातील भारती विद्यापीठात एमबीबीएसच्या द्वितीय वर्षाला शिक्षण घेत होती, अशी प्राथमिक माहिती सूत्रांनी दिली आहे. माया ही मूळची हैदराबाद येथील आहे. शिक्षणासाठी ती पुण्यात आली असता कात्रज परिसरातील एका सोसायटीमध्ये ती राहत होती.

माया रेड्डी हिनं नवव्या मजल्यावरून मारली उडी : आज दुपारी साधारण एक वाजण्याच्या सुमारास माया रेड्डी हिनं राहत्या इमारतीच्या नवव्या मजल्यावरून खाली उडी मारल्याची घटना घडली. घटनेची माहिती मिळताच भारती विद्यापीठ पोलिसांनी तातडीनं घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करत पुढील तपास सुरू केला आहे. माया रेड्डीनं हे टोकाचं पाऊल नेमकं कोणत्या कारणातून उचललं, याचा तपास आता पोलिसांकडून केला जात आहे. अभ्यासाचा ताण होता का, अथवा यामागे अन्य काही कारण आहे का, हे तपासानंतरच स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान, या घटनेमुळे भारती विद्यापीठ परिसरातील विद्यार्थ्यांमध्येही हळहळ व्यक्त केली जात आहे. भारती विद्यापीठ पोलिसांकडून या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.

TAGGED:

HYDERABAD MBBS STUDENT GIRL
MAYA REDDY END LIFE
शिकाऊ डॉक्टर तरुणीची आत्महत्या
डॉक्टर तरुणीनं पुण्यात संपवलं जिवन
MBBS STUDENT GIRL END LIFE

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