दिवाळीनिमित्त साईचरणी अनोखी गुरुदक्षिणा! तेलंगणातील भक्तांकडून 10 लाख 14 हजारांचे सोन्या-चांदीचे दागिने अर्पण
साईभक्त परिवाराकडून 67 ग्रॅम वजनाचा आकर्षक नक्षीकाम केलेला सोन्याचा ब्रॉच, तसेच 749 ग्रॅम वजनाचं चांदीचं एक ताट आणि तीन वाट्या साईबाबांच्या चरणी समर्पित करण्यात आल्या.
Published : November 10, 2026 at 9:58 AM IST
शिर्डी : साईबाबांवरील अढळ श्रद्धा, निस्सीम भक्तिभाव आणि गुरूंच्या कृपेप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी देश-विदेशातील लाखो भाविक विविध स्वरूपात साईचरणी आपलं योगदान अर्पण करत असतात. याच श्रद्धाभावाचं दर्शन दीपावलीच्या मंगल पर्वावर शिर्डीत घडलं. तेलंगणातील हैदराबाद येथील साईभक्त जी. एस. एस. साई आणि वेंकटा सुभालक्ष्मी यांच्या परिवारानं दीपावलीनिमित्त साईबाबांच्या चरणी 10 लाख 14 हजार 343 रुपये मूल्याचे सोन्या-चांदीचे मौल्यवान दागिने अर्पण करून आपली श्रद्धा व्यक्त केली.
साईभक्त परिवाराकडून 67 ग्रॅम वजनाचा आकर्षक नक्षीकाम केलेला सोन्याचा ब्रॉच, तसेच 749 ग्रॅम वजनाचं चांदीचं एक ताट आणि तीन वाट्या साईबाबांच्या चरणी समर्पित करण्यात आल्या. या सोन्या-चांदीच्या वस्तूंचं एकूण मूल्य 10 लाख 14 हजार 343 रुपये इतके आहे. भाविकांनी श्रद्धापूर्वक अर्पण केलेल्या या मौल्यवान वस्तूंचा साईबाबा संस्थानच्या वतीनं स्वीकार करण्यात आला. यावेळी संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी देणगीदार साईभक्त परिवाराचा यथोचित सत्कार करून त्यांचे आभार मानले.
यावेळी देणगीदार साईभक्त वेंकटा सुभालक्ष्मी यांनी आपल्या आयुष्यात साईबाबांच्या कृपेनं घडलेल्या अनुभवांना उजाळा दिला. त्या म्हणाल्या की, आयुष्यातील अत्यंत कठीण परिस्थितीत असताना त्यांनी साईबाबांच्या अकरा वचनांपैकी पहिल्या वचनाचं स्मरण केलं होतं. 'शिर्डीत प्रवेश करताच दुःखाचा परिहार होईल,' या साईबाबांच्या आश्वासनावर त्यांची दृढ श्रद्धा होती. आपल्या अडचणी दूर व्हाव्यात आणि कुटुंबावर आलेलं संकट टळावं, या भावनेतून त्यांनी साईबाबांच्या दरबारात जाण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. साईबाबांसमोर प्रार्थना करताना त्यांनी साईबाबांना हात जोडून "बाबा, तुम्ही गरिबांकडेही लक्ष द्या", अशी आर्त विनंती केली होती. त्यानंतर त्याच किंवा दुसऱ्याच दिवशी साईबाबांच्या कृपेने संपूर्ण कुटुंबाला कोणताही खर्च न करता शिर्डीत येण्याची संधी मिळाली, असं त्यांनी सांगितलं.
या अनुभवामुळे त्यांची साईबाबांवरील श्रद्धा अधिकच दृढ झाली. त्यानंतर जेव्हा-जेव्हा वेळ मिळाला, तेव्हा त्या शिर्डीत येत राहिल्या. साईबाबांच्या आरतीच्या वेळी जवळ उपस्थित राहून आरती ऐकणं, साईबाबांची सेवा करणं आणि त्यांच्या सान्निध्यात वेळ घालवणं, हे त्यांचं अनेक वर्षांपासूनचं स्वप्न होतं. आज साईबाबांच्या कृपेनं हे स्वप्न पूर्ण झाल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. साईबाबांच्या दरबारात 'देर है, अंधेर नहीं' असं सांगत पैशांपेक्षा बाबांचं प्रेम, आशीर्वाद आणि कृपा यांचं मूल्य कितीतरी मोठं असल्याचं देणगीदार साईभक्त वेंकटा सुभालक्ष्मी यांनी नमूद केलं. आज आपण, आपल्या मैत्रिणी आणि संपूर्ण परिवार साईबाबांच्या कृपेनं आनंदी असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
हैदराबाद येथील देणगीदार साईभक्त वेंकटा सुभालक्ष्मी परिवार सन 1992 पासून नियमितपणे शिर्डीत येऊन साईबाबांचं दर्शन घेत असल्याची माहिती संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली. त्यांच्या या भक्तिभावपूर्ण देणगीबद्दल संस्थानच्या वतीने कृतज्ञता व्यक्त करण्यात आली. "या कुटुंबावर साईबाबांचे आशीर्वाद सदैव राहावेत, अशी प्रार्थना आपण साईचरणी करत असून देणगीदार परिवाराचे साईबाबा संस्थानच्या वतीनं मनःपूर्वक आभार मानतो", असं गोरक्ष गाडीलकर यांनी सांगितलं.
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