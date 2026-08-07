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अभिजीत दिपकेंकडून तोडफोडीची भरपाई वसूल करा! हैदराबादच्या व्यापाऱ्याची थेट तक्रार

अभिजीत दिपके यांच्या विरोधात हैदराबाद येथील आरोक्ष स्वामी जोसेफ व्यावसायिकानं पोलिसांत तक्रार नोंदवली आहे, ज्यामध्ये आंदोलनात झालेल्या नुकसानीची भरपाई घ्यावी आहे, अशी मागणी आहे.

Hyderabad Businessman Demands Compensation From Abhijeet Dipke
हैदराबादच्या व्यापाऱ्याची दिपकेंविरोधात तक्रार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 7, 2026 at 10:21 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर : कॉक्रोच जनता पार्टीचे प्रमुख अभिजीत दिपके यांच्या विरोधात हैदराबाद येथील आरोक्ष स्वामी जोसेफ व्यावसायिकानं पोलिसांत तक्रार नोंदवली आहे, ज्यामध्ये दिल्ली येथे झालेल्या आंदोलनात झालेल्या नुकसानीची भरपाई अभिजीतकडून घ्यावी आहे, मागणी त्यात करण्यात आली आहे. ''शांत सुरू असलेले आंदोलन हिंसक झाले, देशविरोधी घोषणाबाजी करण्यात आली. त्यातून तोडफोड करण्यात आली, त्यांनी नुकसान भरपाई ही आंदोलक म्हणून दिपके यांनी द्यावी. शिवाय आंदोलन करायचे तर फक्त दिल्ली का त्याने झारखंड मध्येही जायला पाहिजे. ते जर आजारी असतील तर मी त्यांना अँब्युलन्समध्ये घेऊन जातो'', अशी टीका या तक्रादाराने केली आहे. ''आज जर नुकसान भरपाई घेतली नाही तर भविष्यात विद्यार्थी कोणत्याही स्तराला जाऊन आंदोलन करतील'', असं देखील त्यानं सांगितलं.

''दिल्लीतील घटनेत दिपके यांनी भरपाई द्यावी'' : ''दिल्ली येथे नीटच्या मुद्द्यावर आंदोलन झाले, त्यात आता केंद्रीय मंत्र्याचा राजीनामा मिळाला आहे. मात्र या आंदोलनात विद्यार्थ्यांवर लाठीहल्ला झाला, अनेक जण जखमी झाले. मोठं नुकसान आंदोलन काळात झाले, त्याची नुकसान भरपाई कोण देणार'', असा प्रश्न उपस्थितीत करत हैदराबाद येथील जोसेफ नावाच्या व्यापाऱ्यानं चक्क छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे आपली तक्रार मांडली आहे. त्याची एक प्रत त्यानं वाळुज एमआयडीसी पोलिसांत देखील तक्रार दिली आहे. ''आंदोलन करत असताना नुकसान झाले तर त्याची जबाबदारी कोणीतरी घेतली पाहिजे. आंदोलन करत असताना नुसते राजकारण म्हणून केले गेले, आमच्या मुलांना त्यात सोसावे लागले. अनेक जण पोलीस ठाण्याच्या चकरा मारत असताना दिपके आणि त्यांचे सहकारी घरी का जाऊन बसले आहेत'', असा प्रश्न तक्रारदार व्यावसायिकानं केला.

हैदराबादच्या व्यापाऱ्याची दिपकेंविरोधात तक्रार (Etv Bharat)

''झारखंडमध्ये का जात नाही" : ''विद्यार्थ्यांसाठी आंदोलन करायचे असेल तर त्यांनी झारखंड येथे पण कॉक्रोच जनता पार्टीचा सदस्यांनी जायला पाहिजे. अभिजित दिपके आजारी आहेत मला मान्य आहे, मात्र ते येणार आहेत का ते सांगावे, येणार असतील तर स्वतः अँब्युलन्स घेऊन येतो. विमानाने जाऊन फक्त पंधरा मिनिटे त्यांनी थांबावे, परत आणून सोडतो. मात्र हे घरी बसले आहेत, त्यांचे इतर सहकारी संभाजीनगर येथे येतात त्याऐवजी तिकडे जाऊन बसावे. दिल्लीचे नाही तर देशाचा हिरो म्हणून काम करावे. मात्र, तसे होत नाही कारण दिल्लीत एका बाजूनेच आंदोलन करण्यात आले. तिथे जाऊन विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याचे काम यांनी केले पाहिजे. मात्र हे तसे करत नाहीत. आंदोलनात विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी हल्ला केला. तो काही त्यांच्या घरात जाऊन केला नाही. आंदोलन शांततेत झाले असते, पण तिथे चुकीच्या पद्धतीने कृत्य करण्यात आले. देश विरोधी नारेबाजी करून देश तोडण्याची भाषा केली गेली असल्याने तक्रार दिली आहे. झालेल्या प्रकारात अभिजित दिपके याला जबाबदार यांना पकडले पाहिजे'', असं मत जोसेफ यांनी व्यक्त केलं.

दिपकेंची टीका : ''आंदोलनात दिल्ली पोलिसांनी स्वतः तोडफोड केली. त्यांच्याकडून नुकसान भरपाई मागावी'', असं उत्तर कॉक्रोच जनता पार्टीचा प्रमुख अभिजित दीपक यांनी दिलं. ''माझ्यावर पहिलेच शैक्षणिक कर्ज चालू आहे, मी ते फेडत आहे. आंदोलनात मी ज्या ट्रकवर उभा होतो, त्याची काच दिल्ली पोलीस उपायुक्त लांबा यांनी स्वतः फोडली. साऊंड सिस्टिम देखील त्यांनी फोडली. जे नुकसान केले, जी तोडफोड केली ती दिल्ली पोलिसांनी केली असल्याने नुकसान भरपाई मागितली, तर दिल्ली पोलिसांचे वेतन कपात करावे लागेल'', अशी टीका अभिजित दिपके यांनी केली.

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