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कराड हादरलं! कौटुंबिक वादातून चाकूनं भोसकून पतीनं केली पत्नीची हत्या: न्यायालयानं मारेकऱ्याला ठोठावली पोलीस कोठडी

कराडजवळच्या मलकापूर शहरातील अपार्टमेंटमध्ये रविवारी रात्री पतीने आपल्या पत्नीची हत्या केल्याची थरारक घटना घडली आहे.

Husband Stabbed Wife To Death
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 10, 2026 at 10:47 PM IST

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सातारा : कौटुंबिक वादातून पतीनं चाकूनं भोसकून पत्नीची हत्या केल्याची घटना रविवारी रात्री मलकापूर (ता. कराड) शहरात घडली आहे. रोहिणी दत्तात्रय जांभळे (वय ३९), असं हत्या झालेल्या महिलेचं नाव आहे. याप्रकरणी संशयित आरोपी दत्तात्रय नारायण जांभळे (वय ४२) याला पोलिसांनी अटक केली आहे. न्यायालयानं त्याला ७ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. या थरारक घटनेमुळे मलकापूर शहरात खळबळ उडाली आहे.

Husband Stabbed Wife To Death
कराड पोलीस ठाणे (ETV Bharat)


कौटुंबिक वादातून पतीनं केली पत्नीची चाकूनं भोसकून हत्या : कराड शहर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मलकापूर शहरातील मंगलमूर्ती अपार्टमेंटमध्ये रविवारी रात्री कौटुंबिक वादातून पतीनं पत्नीचा चाकूनं भोसकून हत्या केली. हे दाम्पत्य फ्लॅट क्रमांक १०१ मध्ये राहत होते. दाम्पत्यामध्ये कौटुंबिक कारणावरून वाद झाला. त्यावेळी त्यांची दोन्ही मुलं घराबाहेर खेळत होती. काही वेळानं वडील दत्तात्रय हे घाईघाईनं घराबाहेर येताना मुलांना दिसले. त्यांच्या पायाला रक्त लागल्याचं मुलांना दिसलं. म्हणून मुलांनी घरात जाऊन पाहिलं असता रोहिणी या स्वयंपाकघरात रक्तबंबाळ अवस्थेत पडलेल्या होत्या.

पतीनं केलेल्या हल्ल्यात पत्नीचा जागीच मृत्यू : पतीनं केलेल्या हल्ल्यात पत्नीचा जागीच मृत्यू झाला होता. या घटनेची माहिती मिळताच रोहिणी यांचे भाऊ राहुल वास्के यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी पोलिसांना खबर दिल्यानंतर कराडच्या डीवायएसपी राजश्री पाटील, पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली असता हॉलमध्ये रक्ताचे डाग तसेच स्वयंपाकघरातील साहित्य अस्ताव्यस्त पडल्याचं आढळून आलं.

न्यायालयानं ठोठावली सात दिवस पोलीस कोठडी सुनावली : पोलिसांनी तातडीनं रोहिणी जांभळे यांना रुग्णवाहिकेतून कराड उपजिल्हा रुग्णालयात नेलं. मात्र, डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं. घटनेच्या वेळी घरात आई-वडिलांचा वाद सुरू असल्याचे तसेच त्यानंतर वडील रक्त लागलेल्या पायाने घराबाहेर जाताना दिसल्याचं मुलांनी पोलिसांना सांगितलं. तसेच दाम्पत्यामध्ये सतत वाद होत असल्याचं मृत महिलेच्या भावानं तक्रारीत म्हटलं आहे. घटनास्थळावर आढळून आलेला चाकू पोलिसांनी जप्त केला आहे. या घटनेमागं आणखी काही कारण आहे का? याचा पोलीस तपास करत आहेत. दरम्यान, "पत्नीची हत्या करून पळून गेलेल्या दत्तात्रय जांभळे याला पोलिसांनी काही तासातच ताब्यात घेऊन अटक केली. रविवारी दुपारी त्याला कराड न्यायालयात हजर करण्यात आलं असता न्यायालयानं त्याला सात दिवस पोलीस कोठडी सुनावली," अशी माहिती या गुन्ह्याचा अधिक तपास करणाऱ्या पोलीस उपनिरीक्षक शीतल पाटील यांनी दिली आहे.

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TAGGED:

COURT REMANDED POLICE CUSTODY
HUSBAND STABBED WIFE TO DEATH
पतीनं केली पत्नीची हत्या
कराड हादरलं
HUSBAND STABBED WIFE TO DEATH

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