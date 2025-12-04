ETV Bharat / state

घटस्फोट देण्यास पतीचा नकार : बायकोनंच जंगलात नेऊन केला नवऱ्याचा 'गेम', साथीदारांसह अटक

घटस्फोट देण्यास नकार देणाऱ्या पतीचा पत्नीनं भाऊ आणि साथीदारांसोबत मिळून काटा काढला. या पत्नीला ठाणे पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 4, 2025 at 5:52 PM IST

ठाणे : घटस्फोट देण्यास नकार देण्याऱ्या नवऱ्याचा बायकोनंच जंगलात नेऊन गेम केल्यानं खळबळ उडाली आहे. ही घटना मुंबई नाशिक महामार्गावरील शहापूर शहराजवळील चेरपोली गावाच्या परिसरात 17 नोव्हेंबरला घडली होती. या घटनेचा उलगुडा आता पोलिसांनी केला असून मारेकरी पत्नी आणि तिच्या साथीदारांना पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. तिपण्णा असं घटस्फोट न देणाऱ्या मृत पतीचं नाव असून तो मूळचा कर्नाटकमधील आहे. तर हसीना मेहबुब शेख असं घटस्फोट मागणाऱ्या पत्नीचं नाव आहे. फैयाज जाकीर हुसेन शेख, सिकंदर बादशहा मुजावर, गुलाम अकबर इक्तीयार मौलवी अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावं आहेत.

अर्धवट जळलेला आढळला होता तिपण्णाचा मृतदेह : मुंबई - नाशिक महामार्गावर शहापूर शहरालगतच्या चेरपोली गावाच्या हद्दीत अर्धवट जळलेल्या आणि कुजलेल्या स्थितीत मृतदेह आढळून आला होता. या गुन्हाची उकल करण्यात ठाणे ग्रामीण गुन्हे शाखेच्या पथकाला यश आलं आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे ही हत्या नवरा बायकोमधील घरगुती वादातून करण्यात आल्याचं उघड झालं. बायको नवऱ्याकडून घटस्फोटाची मागणी करत होती. मात्र त्याला नवरा नकार देत असल्याचं पाहून बायकोनं त्याचाच गेम करण्याचा कट रचल्याचं पोलीस तपासात समोर आलं आहे.

भावासह साथीदारांना घेतलं खुनात सहभागी करुन : याप्रकरणी शहापूर पोलीस ठाण्यात हत्या आणि पुरवा नष्ट करण्याच्या उद्देशानं गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी मारेकरी बायकोसह तिचा भाऊ आणि दोन साथीदारांना अटक केली आहे. तिपण्णाची पत्नी हसीना मेहबुब शेख हिच्यासह फैयाज जाकीर हुसेन शेख ( वय 35, रा. अब्बास चाळ, गोविंद वाडी, कल्याण पश्चिम) सिकंदर बादशहा मुजावर (वय 35 रा. डी 14 न्यू गोविंदवाडी, कचोरे गाव, कल्याण पश्चिम) गुलाम अकबर इक्तीयार मौलवी (वय 38 रा. मौलवी मंजील, हमालवाडी, कल्याण पश्चिम) या मारेकऱ्यांनाही पोलिसांनी अटक केली आहे.

नवरा बायकोत घरगुती वाद : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृतक तिपण्णा हा मुळचा कर्नाटक राज्यातील बेलारी जिल्ह्यात सिरुगुंपा गावाचा रहिवाशी होता. तर आरोपी हसीना ही कल्याणमध्ये राहत असून या दोघांचा निकाह झाला होता. मात्र दोघा नवरा बायकोत घरगुती वाद होत असल्यानं दोघंही विभक्त राहत होते. त्यातच हसीना हिला नवऱ्यापासून सुटका मिळावी, म्हणून ती तिपण्णाकडं घटस्फोटाची मागणी करत होती. मात्र त्याला तिपण्णा नकार देत असल्यानं त्याचा गेम करण्याचा कट हसीनानं रचला होता.

हसीनाचा भाऊ आणि मित्रांनी काढला तिपण्णाचा काटा : कट रचल्याप्रमाणं 17 नोव्हेंबरला हसीना हिच्या सांगण्यावरुन आरोपी रिक्षाचालक फैयाज यानं आणखी एक रिक्षाचालक आणि एक मित्र अश्या तिघांनी मिळून तिपण्णा याला रिक्षात बसवून शहापूरच्या जंगल परिसरात बहाण्यानं नेलं. त्यानंतर त्याची हत्या करत पुरावा नष्ट करण्याच्या उददेशानं डिझेल टाकून मृतदेह अर्धवट जाळला. त्यानंतर मृतदेह मुंबई - नाशिक महामार्गालगतच्या जंगलात टाकून तिन्ही आरोपी फरार झाले. दरम्यान 25 नोव्हेंबरला एका 30 ते 40 वर्षीय अनोळखी तरुणाचा मृतदेह अर्धवट जळलेल्या आणि कुजलेल्या स्थितीत मुंबई - नाशिक महामार्गावर चेरपोली गावाच्या हद्दीत आढळून आला. याबाबत शहापूर पोलीस ठाण्यात चेरपोली गावचे पोलीस पाटील जैतु गदलु भेरे यांनी तक्रार दिली. त्यांनी दिलेल्या तक्रारीवरुन शहापूर पोलीस ठाण्यात बीएनएस 103 (1), 238 प्रमाणं अज्ञात आरोपी विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

हसीनाच्या सांगण्यावरुन केला तिपण्णाचा खून : घटनेचं गांभीर्य ओळखून ठाणे ग्रामीण स्थानिक गुन्हे शाखा आणि शहापूर पोलिसांनी तपास सुरू केला. स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस उपनिरीक्षक, महेश कदम यांना गुप्त माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी तपासाची चक्रं वेगानं फिरवत कल्याणमध्ये राहणारा फय्याज जाकीर हुसेन शेख, सिकंदर बादशहा मुजावर आणि गुलाम अकबर इफ्तीकार मौलवी या तिघांना ताब्यात घेऊन सखोल चौकशी केली. आरोपी फैयाज शेख यानं पोलिसांना सांगितलं की," माझी मेहुणी हसीना मेहबुब शेख हिच्या सांगण्यावरुन दोन साथीदारांच्या मदतीनं तिचा पती तिपण्णा याची जंगलात नेऊन हत्या केली, अशी पोलिसांना कबुली दिल्याची माहिती ठाणे ग्रामीण गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संदीप गीते यांनी दिली आहे. या गुन्ह्याचा अधिक तपास शहापूर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक मुकेश ढगे करत आहे.

