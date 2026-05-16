पत्नीच्या प्रियकराची हत्या; पती, पत्नीचा भाऊ आणि सहकारी यांनी केली मदत - आरोपी गजाआड
आरोपीच्या माहितीवरून पोलिसांनी प्रेयसी मेहजबीन हिचे पती हसन आणि मोज्जम तालीब पठाण यांनाही अटक केली.
Published : May 16, 2026 at 9:51 AM IST|
Updated : May 16, 2026 at 10:21 AM IST
ठाणे - महिलेनं प्रियकराकडे खंडणी मागितल्यानं महिलेचा पती, पत्नीचा भाऊ आणि त्यांचा सहकारी यांनी अरबाज मकसुदअली खान याला त्याची प्रेयसी मेहजबीन हिच्या माध्यमातून बोलावून हत्या करण्यात आली. घटनेच्या दिवशी 3 एप्रिल, 2026 रोजी हत्या केली. मुंब्रा पोलिसांनी या प्रकरणी कौशल्यपूर्ण तपास करुन मोहम्मद तारीक मो. इकराम शेख याला 7 मे रोजी अटक करण्यात आली. तर अटक आरोपीच्या माहितीवरून पोलिसांनी प्रेयसी मेहजबीन हिचे पती हसन आणि मोज्जम तालीब पठाण यांनाही अटक केली.
दादर येथे कामाचे पैसे घेण्यासाठी जावून येतो असं सांगून घरातून अरबाज मकसुदअली खान हा 3 मे रोजी गेला तो परत आलाच नाही. त्याच्या वडिलांनी मुंब्रा पोलीस ठाण्यात मिसिंगची तक्रार दाखल केली. मुंब्रा पोलिसांनी मृतकाच्या मोबाईलचे कॉल डिटेल तपासून लोकेशन तपासलं. दरम्यान मोबाईल फोन लास्ट लोकेशन हे भोईदावाडा वसई परिसरात आल्याचं निष्पन्न झालं. तसंच अरबाज याची प्रेयसी मेहजबीन हिच्या मोबाईलचं देखील फोनचं लोकेशन वसई येथे असल्याचं आढळून आलं. त्यानंतर मेहजबीन नावाच्या महिलेस पोलीस ठाण्यात बोलावून घेवून बेपत्ता इसम अरबाज याच्या अनुषंगाने विचारणा केली.
मेहजबीन हिला विश्वासात घेऊन सखोल विचारणा केली असता, तिनं तिचा पती हसन आणि भाऊ तारीक तसंच मित्र मोज्जम पठाण यांच्यासोबत मिळून खंडणी मागणी तसंच जिवे ठार मारण्याच्या उद्देशाने वसई येथे बोलावून घेतलं. त्याच्याकडे पैसे नसल्यानं त्याची हत्या केली. त्यानंतर हिरव्या रंगाच्या ड्रममध्ये भरून वालीव पोलीस ठाणे हद्दीत निर्जन स्थळी नाल्यात (गटारीत) टाकून विल्हेवाट लावल्याचं सांगितलं. पोलिसांनी त्वरित गुन्हा दाखल करून मयताची प्रेयसी मेहजबीन खातून इकरान शेख आणि तिचा भाऊ तारीक शेख या दोन आरोपीना दिनांक 7 मे रोजी अटक करण्यात आली. इतर महिला आरोपीचे पती आरोपी हसन तसंच आरोपी तारीक याचा मित्र मोज्ज्म तालीब खान यांना अटक केली. त्यांना न्यायालयानं 14 मे पर्यंत पोलीस कोठडी ठोठावली. शुक्रवारी अटक आरोपींना पुन्हा न्यायालयात हजर करण्यात येणार असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
