मोटारसायकल सोडवण्यासाठी पैसे मागितल्यावर वाद; पत्नी-मुलाकडून पतीची हत्या
जळगाव जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. आंबेहोल गावात कौटुंबिक वादातून एका व्यक्तीची हत्या झाली असून याप्रकरणी पत्नी आणि मुलाला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.
Published : August 12, 2026 at 1:50 PM IST
जळगाव : जिल्ह्यातील चाळीसगाव तालुक्यात कौटुंबिक वादातून एका व्यक्तीची हत्या झाल्याची धक्कादायक घटना आंबेहोल गावात घडली. करणसिंग रामसिंग पवार असं मृत व्यक्तीचं नाव आहे. गहाण ठेवलेली मोटारसायकल सोडवण्यासाठी पैसे मागितल्याच्या कारणावरून पती-पत्नीमध्ये वाद झाला. या वादातून करणसिंग पवार यांची हत्या झाल्याचं समोर आलं आहे. या प्रकरणी चाळीसगाव ग्रामीण पोलिसांनी मृताची पत्नी अरुणाबाई करणसिंग पवार आणि त्यांच्या 17 वर्षीय अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतलं आहे.
पोलिसांनी काय सांगितलं? : पोलिसांच्या प्राथमिक माहितीनुसार, करणसिंग पवार यांनी मोटारसायकल गहाण ठेवली होती. ती सोडवण्यासाठी त्यांना पैशांची गरज होती. यासाठी त्यांनी पत्नी अरुणाबाई यांच्याकडे पैशांची मागणी केली. याच कारणावरून दोघांमध्ये वाद झाला. वाद वाढत गेल्यानंतर त्यात त्यांचा 17 वर्षीय मुलगाही सहभागी झाल्याचं तपासात समोर आलं आहे.
वादादरम्यान अरुणाबाई यांनी दोरीच्या साहाय्यानं करणसिंग यांचा गळा आवळल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर 17 वर्षीय मुलानं सायकलच्या पंपाने करणसिंग यांच्या डोक्यावर मारहाण केल्याचं समोर आलं. या मारहाणीत गंभीर दुखापत झाल्यानंतर करणसिंग पवार यांचा मृत्यू झाला.
घटनेची माहिती मिळताच चाळीसगाव ग्रामीण पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पाहणी केली आणि तपास सुरू केला. प्राथमिक तपासानुसार, मोटारसायकल सोडवण्यासाठी पैशांची मागणी केल्यावर करणसिंग आणि त्यांच्या पत्नीमध्ये वाद झाला. यानंतर झालेल्या मारहाणीत करणसिंग यांचा मृत्यू झाला. दरम्यान, हा वाद केवळ मोटारसायकलच्या पैशांपुरता मर्यादित नसल्याचंदेखील प्राथमिक तपासातून समोर आलं आहे. करणसिंग हे दारू पिऊन त्रास देत असल्याचा आरोप असून, कुटुंबाच्या संमतीशिवाय जमीन विकल्याच्या कारणावरूनही यापूर्वी घरात वाद होत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली आहे.
पोलिसांनी घटनास्थळावरून आवश्यक पुरावे संकलित केले असून, मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे. शवविच्छेदन अहवालानंतर मृत्यूचं नेमकं कारण आणि जखमांचं स्वरूप स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान, हत्येचा नेमका उद्देश आणि घटनेचा क्रम याबाबत पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.
अल्पवयीन मुलाचा नेमका सहभाग तपासणार : या हत्याप्रकरणात अल्पवयीन मुलाचा नेमका सहभाग काय होता, याचाही चाळीसगाव ग्रामीण पोलिसांकडून तपास केला जात आहे. अल्पवयीन असल्यानं त्याच्याबाबतची पुढील कायदेशीर प्रक्रिया संबंधित कायद्यातील तरतुदींनुसार केली जाणार आहे.
घरगुती वादातून झालेल्या या घटनेनं गावात हळहळ व्यक्त होत आहे. किरकोळ कारणावरून सुरू झालेला वाद टोकाला जाऊन एका व्यक्तीच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्यानं परिसरात या घटनेची चर्चा आहे. चाळीसगाव ग्रामीण पोलिसांकडून संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू असून, तपास पूर्ण झाल्यानंतर हत्येमागील नेमके कारण आणि घटनेची संपूर्ण पार्श्वभूमी स्पष्ट होणार आहे.
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