हायप्रोफाई सोसायटी हादरली: चारित्राच्या संशयातून पतीनं केली पत्नीची हत्या अन् मग केला आत्महत्येचा प्रयत्न
चारित्र्याच्या संशयातून पतीनं पत्नीची हत्या केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. पत्नीची हत्या केल्यानंतर पतीनंही आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला.
Published : November 7, 2025 at 6:15 PM IST
ठाणे : चारित्राच्या संशयातून राहत्या घरातच पतीनं पत्नीची हत्या केल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. ही घटना कल्याण तालुक्यातील वरप गावातील हायप्रोफाई सोसायटी असलेल्या विश्वजीत प्रिअर्स सोसायटीत घडली. खळबळजनक बाब म्हणजे पत्नीची हत्या केल्यानंतर पतीनं त्याच चाकूनं स्व:तावर वार करत आत्महत्येचा प्रयत्न केला. याप्रकरणी कल्याण ग्रामीण तालुका पोलीस ठाण्यात पतीवर हत्येचा गुन्हा दाखल करत पोलिसांनी तपास सुरु केला आहे. विद्या संतोष पोहळ (40) असं मृत्यू झालेल्या पत्नीच नाव आहे. तर संतोष पोहळ (41) असं पत्नीला ठार मारून गंभीर जखमी झालेल्या पतीच नाव आहे. पतीची प्रकृती गंभीर असून त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत, अशी माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक पंकज गिरी यांनी दिली आहे.
महिलेच्या खुनानं हायप्रोफाई सोसायटी हादरली : मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी पती संतोष पोहळ हा मृतक पत्नी आणि दोन मुलांसह कल्याण मुरबाड मार्गावरील वरप गावातील विश्वजीत प्रिअर्स या आलिशान सोसायटीत राहत होता. हल्लेखोर संतोष हा ड्रायव्हर म्हणून कार्यरत होता. तर त्याची पत्नी मृतक विद्या ही टाटा मोटर्समध्ये कार्यरत होती. त्यातच काही दिवसांपासून दोघांमध्ये चारित्र्याच्या संशयावरून सतत वाद सुरू होते. याच वादातून पुन्हा गुरुवारी रात्री 10 वाजताच्या सुमारास राहत्या घरातच वाद विकोपाला गेला. यावेळी रागाच्या भरात संतोषनं धारदार चाकूनं पत्नीची हत्या केली, त्यानंतर स्वतःवरही वार करत आत्महत्येचा प्रयत्न केला. घटनेची माहिती मिळताच कल्याण तालुका ग्रामीण हद्दीतील म्हारळ पोलीस चौकीचे अधिकारी दत्तात्रय नलावडे आणि पथक घटनास्थळी दाखल होऊन त्यांनी पंचनामा केला. घटनेचा तपास सुरु केला असता, प्राथमिक तपासात वैवाहिक वाद आणि संशयातून ही घटना घडल्याचं स्पष्ट झालं आहे. तर गंभीर जखमी अवस्थेत दोघांनाही तत्काळ उल्हासनगर येथील मध्यवर्ती शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, पत्नी विद्याचा उपचरादरम्यान मृत्यू झाला, तर संतोषची प्रकृती चिंताजनक असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं.
रहिवाशांमध्ये भीती आणि अस्वस्थता : या धक्कादायक घटनेमुळे कल्याण तालुक्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. शांत आणि सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या विश्वजीत प्रिअर्ससारख्या प्रतिष्ठित सोसायटीत घडलेल्या या प्रकारामुळे रहिवाशांमध्ये भीती आणि अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या गंभीर घटनेचा अधिक तपास पोलीस पथक करत असल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक पंकज गिरी यांनी दिली आहे.
