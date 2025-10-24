ETV Bharat / state

मृतदेहाच्या हातावरील गोंदणानं घटनेला फोडली वाचा; 24 तासांत आरोपी पतीला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या

साताऱ्यात महिला डॉक्टरनं आत्महत्या केल्याचं प्रकरण ताजं असताना पुण्यात एका पतीनं पत्नीची हत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झालाय. याप्रकरणी न्यायालयानं आरोपीला पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

मृतदेहाच्या हातावरील गोंदणानं घटनेला फोडली वाचा
ETV Bharat Marathi Team

October 24, 2025

October 24, 2025

पुणे : पत्नीचा विवाहबाह्य प्रेमसंबंध असल्याच्या संशयातून पतीनं तिची हत्या केल्याची घटना पुण्यात घडली आहे. पती आणि पत्नीमधील वाद टोकाला गेला. यावेळी पतीनं पत्नीच्या डोक्यावर वार केला. यात पत्नीचा मृत्यू झाला. खुनाचा पुरावा नष्ट करण्यासाठी पतीनं पत्नीचा मृतदेह फेकून दिला. परंतु मृतदेहाच्या हातावरील गोंदणानं घटनेला वाचा फोडली. यानंतर खुनाचा गुन्हा उघडकीस आला. तपासाची चक्रे फिरवत पोलिसांनी चोवीस तासाच्या आत आरोपी पतीला बेड्या ठोकल्या. या प्रकरणी पोलिसांनी पती सुदर्शन ऊर्फ रविराज रणजीत जाधव (36, ता. बारामती) याला अटक केली आहे. याप्रकरणी त्याला न्यायालयानं 31 ऑक्टोबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

तपासासाठी तीन पथकं : 22 ऑक्टोबरला मदनवाडी गावाच्या हद्दीतील पुलाखाली पोलिसांना ब्लॅकेटमध्ये मृतदेह आढळला. त्यावेळी मृतदेहाच्या डोक्याची कवटी फुटली होती. मृतदेहाच्या हातावर रविराज असं गोंदण होतं. महिलेचा खून करून पुरावा नष्ट करण्यासाठी मृतदेह ब्लॅकेंटमध्ये बांधून फेकून दिल्याचं पोलिसांच्या लक्षात आलं. या गुन्ह्याचं गांभीर्य लक्षात घेत पोलीस अधीक्षकांनी घटनास्थळी भेट देत घटनेची सविस्तर माहिती घेतली. यानंतर तपासासाठी स्थानिक गुन्हे शाखा व भिगवण पोलीस स्टेशनमधील अधिकारी आणि अंमलदारांची तीन पथकं तयार केली.

माध्यमांशी बोलताना विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुनिल फुलारी (ETV Bharat Reporter)

गोपनीय माहितीत मिळाला गुन्ह्याचा धागा : "मृतदेह कुजलेल्या अवस्थेत आढळला होता. त्यामुळं मृतदेह अंदाजे सात-आठ दिवसांपूर्वीचा असण्याची शक्यता निर्माण झाली. तपास पथकांनी मृतहेदाचा आणि हातावरील गोंदणाचा फोटो गोपनीय बातमीदार आणि बारामती विभागातील पोलीस स्टेशनचे अधिकारी आणि अंमलदारांना मयताची ओळख पटवण्यासाठी पाठवले. मृतदेहाची ओळख पटवण्यासाठी तपास सुरू असताना मृतदेह हा दीपाली सुदर्शन जाधव यांचा असण्याची शक्यता आहे, अशी गोपनीय माहिती तपास यंत्रणेला मिळाली," असं विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुनिल फुलारी यांनी सांगितलं.

अन् पतीवर संशय बळावला : "मृतदेहावर रविराज असं गोंदण असल्यानं पोलिसांनी तपास त्या दिशेनं केला. महिलेचा पती सुदर्शन ऊर्फ रविराज रणजीत जाधव यानं त्याची पत्नी दिपाली सुदर्शन जाधव बेपत्ता असल्याबाबत 14 ऑक्टोबरला बारामती तालुका पोलिसात तक्रार नोंदवली होती. मृतदेहाच्या हातावरील गोंदण हे सुदर्शन ऊर्फ रविराजनं ओळखून मृतदेह आपल्या पत्नीचा असल्याचं सांगितलं. याप्रकरणी सुदर्शनची चौकशी केली असता पथकाला विसंगती आढळून आली. त्यामुळं त्याच्यावर संशय बळावला," अशी माहिती विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुनिल फुलारी यांनी दिली. या प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू आहे," अशी माहिती फुलारी यांनी दिली.

साताऱ्यातील घटनेनं राज्यात खळबळ : फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील एका महिला डॉक्टरच्या आत्महत्येने खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात पोलीस निरीक्षक गोपाल बदने याच्यावर लैंगिक अत्याचाराचा आणि प्रशांत बनकर याच्यावर मानसिक त्रास दिल्याचा गंभीर आरोप सुसाइड नोटमुळे समोर आला आहे. या धक्कादायक घटनेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्काळ कारवाईचे आदेश देत दोन्ही आरोपी पोलिसांना निलंबित करण्याचे निर्देश साताऱ्याच्या पोलीस अधीक्षकांना दिले आहेत. आत्ता या प्रकरणी गुन्हा दाखल करून आरोपींचा शोध सुरू आहे.

