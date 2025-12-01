हुंड्यात बुलेट दिली नाही म्हणून पतीनं पत्नीला दिला तिहेरी तलाक; पतीसह सासरच्या मंडळींवर गुन्हा दाखल
विशेष म्हणजे तिहेरी तलाकची ही घटना पीडित पत्नीचे सासर असलेल्या उत्तर प्रदेशमधील सुलतानपूर जिल्ह्यातील एका गावात घडली आहे.
Published : December 1, 2025 at 4:03 PM IST
ठाणे : तिहेरी तलाक पद्धतीवर केंद्र सरकारकडून 2019 साली कायद्याने बंदी घातली असतानाच हुंड्यात बुलेट दिली नसल्याने पतीनं पत्नीला तिहेरी तलाक दिल्याची घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी भोईवाडा पोलीस ठाण्यात पतीसह सासरच्या मंडळींवर गुन्हा दाखल करत पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. विशेष म्हणजे तिहेरी तलाकची ही घटना पीडित पत्नीचे सासर असलेल्या उत्तर प्रदेशमधील सुलतानपूर जिल्ह्यातील एका गावात घडली आहे.
महिलेच्या माहेरकडून लग्नात दिलेल्या सोन्याच्या स्त्रीधनाचा अपहारही केला : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 25 वर्षीय पीडित महिला ही भिवंडी शहरातील रोशन बाग परिसरातील बुबेरे कंपाऊंडमधील एका इमारतीमध्ये राहते. पीडितेचा निकाह उत्तर प्रदेश राज्यातील सुलतानपूर जिल्ह्यातील नन्हाई गावात राहणारे राशीद यांच्यासोबत काही महिन्यांपूर्वीच थाटामाटात पार पडला होता. पीडिता निकाहनंतर सासरी म्हणजे नन्हाई गावात पतीच्या घरी नांदायला गेली. त्यानंतर मात्र पीडित महिलेच्या माहेरच्यांनी हुंड्यात बुलेट दिली नव्हती, यावरून सासरच्या मंडळींशी खटके उडाल्याने पीडित महिला त्रस्त झाली होती. त्यातच 19 ऑक्टोबर ते 11 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत तिच्या सासरच्या मंडळींकडून शिवीगाळ करीत मारहाण करत पतीने तलाक तलाक तलाक तीन वेळा म्हणून तलाक देऊन या पीडित महिलेचा शारीरिक आणि मानसिक छळ केला. तसेच या महिलेच्या माहेरकडून लग्नात दिलेले सोन्याच्या स्त्रीधनाचा अपहारही केला आहे. पती राशीद, शबनम अहमद (सासू ), मोहम्मद अहमद (सासरे, 32 वर्षे), नणंद अर्फा अहमद आणि पलावया, अशी तिहेरी तलाक आणि मुस्लीम विवाह कायदा आणि हुंडाप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेल्या सासरच्या मंडळींची नावे आहेत.
भोईवाडा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल : या प्रकरणी पीडित महिलेने 29 नोव्हेंबर रोजी भोईवाडा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असता, भारतीय न्याय संहिता कालम 85, 316 (2), 352, 351 (2), 115 (2), 3 (5), मुस्लीम महिला (विवाहाच्या अधिकाराचे रक्षण) कायदा कलम 3 आणि 4 प्रमाणे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अशोक रत्नपारखी यांनी दिली असून, या गुन्ह्याचा पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक रामदास कोलथे करीत असल्याचेही सांगितलंय.
मुस्लिम महिलांच्या सुरक्षेसाठी तिहेरी तलाक कायदा लागू : यापूर्वीही व्हॉट्सअॅपवर पत्नीस ट्रिपल तलाक दिल्याची घटना भिवंडी शहरात घडली होती. या प्रकरणी पत्नीच्या तक्रारीवरून पतीविरोधात शांतीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे पतीने ट्रिपल तलाक देताना उर्दू, अरेबिक आणि इंग्रजी या तीन भाषांमध्ये व्हॉट्सअॅपवर लिहून दिला होता. केंद्र सरकारने मुस्लिम महिलांच्या सुरक्षेसाठी तिहेरी तलाक कायदा लागू केलाय. तेव्हापासून एकट्या भिवंडीत आतापर्यंत 35 हून अधिक घटना घडल्या आहेत. यामुळं कायदा लागू करूनही ट्रिपल तलाकच्या घटना थांबत नसल्याचं दिसून येत आहे.
