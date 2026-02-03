ETV Bharat / state

'वंशाला दिवा पाहिजे'; पतीनं प्रेयसीच्या मदतीनं पत्नीला मारहाण करत घरातून हाकललं; पती, प्रेयसीसह चौघांवर गुन्हा दाखल

वंशाला दिवा पाहिजे म्हणून पतीनं तीन मुली आणि पत्नीला घरातून बाहेर काढल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. ही घटना भिवंडी शहरातील भादवड गावात घडली आहे.

शांती नगर पोलीस ठाणे (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 3, 2026 at 3:55 PM IST

ठाणे : प्रकाश कांबळेला पत्नीकडून तीन आपत्यं आहेत. त्याला तिन्ही मुली झाल्या. वंशाला दिवा पाहिजे म्हणून प्रकाशनं प्रेयसीसोबत दुसरं लग्न करण्याची पीडितेकडं मागणी केली. तसंच सासरच्या नातेवाईकांनी पीडितेच्या चारित्र्यावर संशय घेतला. एवढ्यावर न थांबता त्यांनी पीडितेचा मानसिक आणि शारीरिक छळ करून तिला तिन्ही मुलींसह घरातून बाहेर काढल्याची संतापजनक घटना भिवंडी शहरातील भादवड गावात घडली आहे. याप्रकरणी पोलिसांत गुन्ह्याची नोंद झाली आहे. याप्रकरणी पीडित विवाहितेच्या तक्रारीवरून पती आणि प्रेयसीसह चौघांच्या विरोधात शांती नगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पती प्रकाश श्रीहरी कांबळे, सासु विजयमाला श्रीहरी कांबळे, नणंद कल्पना दत्तात्रय वाघमारे आणि प्रकाशची प्रेयसी अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावं आहेत.

पोलीस तपास सुरू, चौघांविरोधात गुन्हा दाखल : "पीडितेचा 20 ऑक्टोबर 2022 रोजी आरोपी प्रकाश श्रीहरी कांबळे याच्याशी विवाह झाला होता. आरोपी प्रकाश आणि पीडितेला लग्नानंतर तीन आपत्यं झाली. तिन्ही मुली झाल्यामुळं आरोपी प्रकाशनं गुन्हा दाखल असलेल्या आरोपींसोबत संगनमतानं वंशाला दिवा पाहिजे म्हणून पीडितेचा छळ करायला सुरुवात केली. यासह प्रकाशला प्रेयसीसोबत दुसरं लग्न करायला परवानगी देण्यासाठी पीडितेचा सासरच्या लोकांनी छळ केला. तसंच तिच्या चारित्र्यावरही संशय घेत तिचा शारीरिक, मानसिक छळ करून मारहाण केली. एवढ्यावर न थांबता पती प्रकाश आणि सासरच्या लोकांनी पीडित महिलेला तीन मुलींसह घरातून बाहेर काढलं. सासरच्या जाचाला कंटाळून अखेर पीडित विवाहितेनं शांतीनगर पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी चौकशीअंती सोमवारी चौघांविरोधात विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेचा पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक पोटे करत आहेत," अशी माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विनायक गायकवाड यांनी दिली.

