भूमिपुत्रांना डावलल्यानं शिर्डी विमानतळासमोर बेमुदत उपोषण; प्रशिक्षण पूर्ण करुनही तरुणांना कायमस्वरूपी नोकरी नाही

शिर्डी विमानतळासमोर ग्रामस्थांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. विमानतळाच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी हे आंदोलन सुरू असून, त्यांच्या जमिनींच्या हक्कांसाठी आणि इतर मागण्यांसाठी उपोषण सुरू आहे.

SHIRDI AIRPORT MOVEMENT
शिर्डी विमानतळासमोर आंदोलन (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 28, 2025 at 5:27 PM IST

Updated : October 28, 2025 at 6:22 PM IST

अहिल्यानगर : महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीनं दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न झाल्यामुळं प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आणि ग्रामस्थांनी शिर्डी विमानतळाच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर मंगळवारपासून बेमुदत उपोषणाला सुरूवात केली. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीनं दिलेल्या लेखी हमीपत्रानुसार रोजगार देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. आश्वासनं देऊन ती पूर्ण न झाल्यामुळं विमानतळ प्रशासनानं आमचा विश्वासघात केल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.

प्रशिक्षण घेऊनही कंत्राटी तत्त्वावर काम : कोपरगाव तालुक्यातील काकडी गावातील आणि परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांनी शिर्डी विमानतळाच्या उभारणीसाठी आपली शेती महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला दिली. त्यावेळी शेतकऱ्यांना आर्थिक भरपाईसह त्यांच्या कुटुंबातील पात्र सदस्यांना विमानतळावर कायमस्वरुपी नोकरी देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. या पार्श्वभूमीवर काकडी गावातील दहा तरुणांनी दिल्ली आणि कोलकाता इथं जाऊन अग्निशमन यंत्रणेचं विशेष प्रशिक्षण पूर्ण केलं. मात्र प्रशिक्षण पूर्ण करूनही त्यांना विमानतळावर कायमस्वरूपी नोकरी न देता ठेकेदारामार्फत फक्त कंत्राटी तत्त्वावरच काम दिलं.

भूमिपुत्रांना डावलल्यानं शिर्डी विमानतळासमोर बेमुदत उपोषण (ETV Bharat Reporter)

कंत्राटी भरती थांबवावी : "मागील चार वर्षांपासून काकडी गावातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची दहा मुलं देशातील विविध विमानतळांवर कंत्राटी कामगार म्हणून कार्यरत आहेत. या काळात वारंवार पाठपुरावा करुनही त्यांना शिर्डी विमानतळात नोकरीमध्ये समाविष्ट केलेलं नाही. सध्या शिर्डी विमानतळ प्रशासनानं 21 जणांची भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. परंतु ही भरतीदेखील कंत्राटी स्वरूपात असून यात गावातील एकाही तरुणाचा समावेश केलेला नाही. तसंच ठेकेदार आपल्या पद्धतीनं लोकांची भरती करणार आहे. ठेकेदारातर्फे शिर्डी विमानतळावर होणारी कंत्राटी भरती तत्काळ थांबवावी आणि प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांना व स्थानिकांना कायमस्वरूपी शिर्डी विमानतळात समाविष्ट करावं," अशी मागणी उपोषणकर्ते कानिफनाथ गुंजाळ यांनी केली.

आमच्या जमिनीवर उभारलेल्या विमानतळावरच कायमस्वरूपी नोकरी द्यावी : "आम्ही शिर्डी विमानतळासाठी आपली जमीन दिली. प्रशासनानं आम्हाला दिलेली वचनं लेखी स्वरुपात आहेत. तरीही आज आम्हाला फसवलं जातय. आम्हाला हक्काची कायमस्वरूपी नोकरी मिळेपर्यंत हे आमरण उपोषण सुरूच राहील. अग्निशमनचं प्रशिक्षण पूर्ण करूनही आम्हाला बाहेरच्या ठिकाणी कंत्राटी कामावर धाडलं जातं. आमच्या गावात आमच्या जमिनीवर उभारलेल्या विमानतळावरच आम्हाला नोकरीवर कायमस्वरुपी घेण्यात यावं," अशी मागणी उपोषणकर्ते धनंजय कांडेकर यांनी दिली आहे.

प्रशासनाच्या भूमिकेकडं सर्वांच लक्ष : प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या दहा मुलांनी आजपासून शिर्डी विमानतळाच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर बेमुदत आमरण उपोषण सुरू केलं आहे. या उपोषणाला काकडी गावातील ग्रामस्थांनी पाठिंबा दिला आहे. मंगळवारी उपोषणाचा पहिला दिवस असून आमच्या मागण्या लवकरात लवकर मान्य केल्या नाहीत तर तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन छेडणार, असा इशाराही उपोषणकर्त्यांनी दिला आहे. या आंदोलनाबाबत प्रशासन कोणती भूमिका घेतय याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

उपोषणकर्त्यांच्या मागण्या :

  1. महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकारणाच्या शिफारशीनं एविएशन अग्निशमन प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या प्रकल्पग्रस्त लाभार्थीना कोणत्याही ठेकेदारामार्फत न घेता MADC च्या कॉन्ट्रॅक्टवर घ्यावं.
  2. शिर्डी विमानतळामार्फत प्रकल्पग्रस्त मुलांनी दिल्ली आणि कोलकाता इथं 'एव्हिशन अग्निशमन प्रशिक्षण' पूर्ण करूनही त्यांना शिर्डी विमानतळातील नोकरीपासून वंचित ठेवून अन्याय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी.

Last Updated : October 28, 2025 at 6:22 PM IST

