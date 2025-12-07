ETV Bharat / state

ठाणे मनोरुग्णालयातील शेकडो वृक्षांची होणार कत्तल; पर्यावरण प्रेमी नाराज

मनोरुग्णालयाच्या आवारात असलेल्या शेकडो झाडांची कत्तल आणि पुनर्रोपण लवकरच होणार आहे, यामुळे पर्यावरण प्रेमी नाराज झाले आहेत.

Hundreds of trees to be cut down at Thane Mental Hospital
ठाणे मनोरुग्णालयातील शेकडो वृक्षांची होणार कत्तल (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 7, 2025 at 12:28 PM IST

|

Updated : December 7, 2025 at 2:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ठाणे : कुंभमेळ्यासाठी नाशिकमधील तपोवन येथे वृक्षतोडीचे प्रकरण ऐरणीवर आले असताना ठाण्यात शेकडो जुन्या झाडांची कत्तल होऊ घातली आहे. आता मनोरुग्णालयाच्या आवारात असलेल्या शेकडो झाडांची कत्तल आणि पुनर्रोपण लवकरच होणार आहे, यामुळे पर्यावरण प्रेमी नाराज झाले आहेत. राज्यातील मोठे असे समजले जाणारे ठाणे मनोरुग्णालय अशी ओळख देशभरात आहे. इंग्रजांच्या काळापासून या रुग्णालयात रुग्णांवर चांगले उपचार केले जातात, अशी ख्याती या रुग्णालयाला मिळाली आहे. आता हेच रुग्णालय कात टाकणार आहे, ज्यामुळे रुग्ण सेवा आणि नवीन तंत्रज्ञानामुळे देशभरातील रुग्णांना आधुनिक आधार मिळून रुग्णांना बरे होण्यासाठी मदत होणार आहे.

ठाणे मनोरुग्णालयातील शेकडो वृक्षांची होणार कत्तल (Source- ETV Bharat)

दरवर्षी हजारो रुग्ण या रुग्णालयात उपचार घेतात : ब्रिटिश काळात 1902 साली सुरू झालेल्या मनोरुग्णालयात 1300 रुग्णांची क्षमता आहे. दरवर्षी हजारो रुग्ण या रुग्णालयात उपचार घेत असतात. चांगल्या वातावरणात आणि मोठ्या जागेमुळे निसर्गाच्या सान्निध्याचा परिणाम दिसतो, कारण दरवर्षी मानसिक आजारातून बरे होणाऱ्या रुग्णांची संख्या मोठी आहे. रुग्णालयातील कर्मचारी आणि डॉक्टर यांच्या चांगल्या सेवेचा फायदा रुग्णांना होतो, उपचाराचा परिणाम हा चांगला दिसू लागल्याने देशभरातून रुग्ण या ठाण्यातील रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी येत असतात.


मनोरुग्णालयाच्या जागेची मागणी वाढली : ठाणे शहरात आधीच नवीन ठाणे रेल्वे स्थानक उभारले जात आहे, ज्यासाठी मनोरुग्णालयाची जागा रेल्वेकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे. ज्यावर नवीन ठाणे रेल्वे स्थानक तयार होत आहे. या कामासाठी देखील जागा लागल्याने ती जागा मनोरुग्णालयाची घेण्यात आली आहे. या जागेवर अनेक जुन्या झाडांची कत्तल तेव्हा करावी लागली होती. आता बाकीच्या जागेवर शिल्लक असलेल्या जमिनीवर मनोरुग्णालय आहे, त्यातदेखील उभी असलेली 1614 वृक्षांमध्ये 724 झाडे पुनर्बांधकांमासाठी तोडावी आणि स्थलांतरित करावी लागणार आहेत.

हेही वाचाः

ठाण्यात फॅमिली कोर्टाच्या आवारात कारमध्ये महिलेवर सामूहिक बलात्कार; एक जण अटकेत, दुसऱ्याचा शोध सुरू

उपमुख्यमंत्रीपदी दोन मंत्री तर विरोधी पक्षनेते पदं रिकामी, उद्धव ठाकरेंचा हल्लाबोल, दोन्ही उपमुख्यमंत्री संवैधानिकच सरोदेंचा दावा

Last Updated : December 7, 2025 at 2:14 PM IST

TAGGED:

THANE
THANE PSYCHIATRIC HOSPITAL
ENVIRONMENTALISTS ANGRY
शेकडो वृक्षांची होणार कत्तल
HUNDREDS OF TREES CUT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.