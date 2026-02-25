आयआयएम नागपूरच्या शेकडो विद्यार्थ्यांचा मिड टर्म परीक्षेवर बहिष्कार, प्रशासनाची नरमाईची भूमिका, विद्यार्थ्यांना परीक्षा देता येणार
संस्थेच्या प्रमुख नियमाचं उल्लंघन केल्यानं दंडात्मक कारवाई म्हणून आयआयएम नागपूर प्रशासनानं प्रथम वर्षाच्या ज्या विद्यार्थ्यांनी रात्र कॅम्पसबाहेर घालवली त्यांना मिडटर्म परीक्षा देण्यापासून रोखण्यात आलं होतं.
Published : February 25, 2026 at 10:10 PM IST
नागपूर - भारतीय प्रबंध संस्थान नागपूर (IIM Nagpur) च्या प्रथम वर्षाच्या बहुतांश विद्यार्थ्यांनी मिडटर्म परीक्षेवर बहिष्कार टाकला होता. प्रथम आणि द्वितीय वर्षच्या 75 विद्यार्थ्यांनी पार्टी करण्याच्या उद्देशाने पूर्ण रात्र कॅम्पसबाहेर घालवली होती. संस्थेच्या प्रमुख नियमाचे हे उल्लंघन असल्यानं दंडात्मक कारवाई म्हणून आयआयएम नागपूर प्रशासनानं प्रथम वर्षाच्या ज्या विद्यार्थ्यांनी रात्र कॅम्पसबाहेर घालवली अशा विद्यार्थ्यांना मिडटर्म परीक्षा देण्यापासून रोखण्यात आलं होतं.
आयआयएम प्रशासनाच्या या निर्णया विरोधात प्रथम वर्षाच्या उर्वरित सर्व विद्यार्थ्यांनी परीक्षा न देण्याचा निर्णय घेतलेला, तर द्वितीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांची फायनल परीक्षा असल्याने तूर्तास तरी त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई ही करण्यात आलेली नव्हती. वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता असल्याने आयआयएम नागपूरचे डायरेक्टर डॉ. भीमराया मैत्री यांनी विद्यार्थ्यांसोबत चर्चा केली, त्यामुळेच हा वाद तूर्तास निवळलेला आहे. ज्या मुलांनी काल परिक्षेवर बहिष्कार टाकला होता, त्यांची परीक्षा 4 मार्च नंतर घेण्यात येईल असं देखील चिन्मय देशपांडे यांनी सांगितलं आहे.
असा आहे घटनाक्रम - 21 फेब्रुवारीच्या रात्री सुमारे 75 विद्यार्थी सूचना न देता पार्टीसाठी कॅम्पसबाहेर गेले होते. ते रात्री कॅम्पसमध्ये परतलेच नाहीत. अंतिम वर्ग संपत आल्याने आयोजित केलेल्या फेअरवेल पार्टीसाठी ते एका रिसॉर्टवर गेले होते. विद्यार्थ्यांनी स्वतःच अनौपचारिकरित्या पार्टी आयोजित केली होती. यासाठी विद्यार्थ्यांनी पूर्व परवानगी घेतली नव्हती. कॅम्पस नियमानुसार रात्री 10 नंतर बाहेर राहता येत नाही. तसं आवश्यक असल्यास पूर्व परवानगी घ्यावी लागते. तसंच पालकांनासुद्धा कळवावं लागतं. यापैकी या विद्यार्थ्यांनी काहीही केलं नाही. यामुळे विद्यार्थी रविवारी सकाळी कॅम्पसमध्ये परतल्यावर त्यांच्यावर नियम भंग कारवाई करण्यात आली.
शिस्तभंग कारवाईनंतर उद्भवलेला वाद - सोमवारी पहिल्या वर्षातील पार्टीला गेलेल्या विद्यार्थ्यांना ई-मेलद्वारे कळवण्यात आलं की 24 फेब्रुवारीला होणाऱ्या एमबीए मिड-टर्म परीक्षेला त्यांना बसता येणार नाही. ही कारवाई अतिशय कठोर आहे असं सांगून विद्यार्थ्यांनी मूक निदर्शनं करण्यास सुरुवात केली. केवळ बाहेर पार्टीला गेलेल्या प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थ्याना परीक्षेसंबंधी ई-मेल पाठवण्यात आले असूनसुद्धा त्यांच्या इतर मित्रांनीसुद्धा परीक्षा देण्यास नकार दिला. 340 विद्यार्थ्यांपैकी 100 विद्यार्थ्यांनी परीक्षा देण्यास नकार दिला. इतरांनी परीक्षा दिली.
नियमांचा धाक असावा यासाठी कारवाई - पार्टीला गेलेल्या द्वितीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांची टर्मएंड परीक्षा म्हणजे शेवटची वार्षिक परीक्षा आज बुधवारी सुरू झाली. त्यापैकी कुणालाही परीक्षा देण्यापासून वंचित ठेवण्यात आलेलं नाही. काल ज्यांनी पेपर दिलेला नाही त्या प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांचीसुद्धा परीक्षा नंतर घेतली जाणार आहे. नियम भंग केल्यामुळे विद्यार्थ्यांना धाक बसावा आणि शिस्त लागावी यासाठी अशी कारवाई करणं आवश्यक आहे असं, आयआयएमचे पीआरओ चिन्मय देशपांडे यांनी सांगितलं आहे.
