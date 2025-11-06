बिबट्याच्या हल्ल्यात चार वर्षीय बालिकेचा मृत्यू; संतप्त ग्रामस्थांचा अहिल्यानगर मनमाड महामार्गावर रास्ता रोको
ऊस तोडणी सुरू असताना बिबट्यानं चार वर्षीय मुलीवर हल्ला केल्यानं तिचा मृत्यू झाला. घटनेनंतर संतप्त ग्रामस्थांसह पीडित कुटुंबीयांनीचा मृतदेह घेऊन घेऊन बुधवारी रास्ता रोको केला.
Published : November 6, 2025 at 12:00 PM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर)- कोपरगाव तालुक्यातील टाकळी शिवारात बुधवारी सायंकाळी चार वर्षीय नंदिनी प्रेमदास चव्हाण या बालिकेचा बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला. या घटनेनंतर संतप्त ग्रामस्थांनी टाकळी फाटा परिसरात अहिल्यानगर-मनमाड महामार्गावर काही तास रास्ता रोको करत वन विभागाच्या निष्काळजीपणाविरोधात तीव्र आंदोलन केलं.
नांदगाव तालुक्यातील तळेगाव येथील रहिवासी असलेले प्रेमदास चव्हाण हे गेल्या काही दिवसांपासून आपल्या कुटुंबीयांसह कोपरगाव तालुक्यात ऊस तोडणीसाठी आले आहेत. 5 नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी टाकळी शिवारात ऊस तोडणी सुरू असताना बिबट्यानं चार वर्षीय नंदिनीवर हल्ला केल्यानं यात तिचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर संतप्त ग्रामस्थांसह पीडित कुटुंबीयांनीचा नंदिनीचा मृतदेह घेऊन घेऊन टाकळी फाटा परिसरातील अहिल्यानगर- मनमाड महामार्गावर काही तास रास्ता रोको केला. वन विभागाच्या निष्काळजीपणाविरोधात तीव्र आंदोलन केलं.
टाकळी परिसरातील नागरिकांनी या निष्काळजीपणाला जबाबदार कोण ? असा संतप्त सवाल उपस्थित केला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून या परिसरात बिबट्याचा मुक्त वावर सुरू असून पाळीव जनावरांसह नागरिकांवरही हल्ल्याच्या घटना घडत होत्या. स्थानिकांनी वारंवार वन विभागाचे लक्ष वेधूनही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. आज एका निरागस जीवाचा बळी गेल्यानंतर ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप उसळला आहे. ग्रामस्थांनी बिबट्याला तात्काळ जेरबंद करावे तसेच निष्क्रिय वन अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करून निलंबनाची मागणी केली आहे. चार वर्षीय मुलीचा बिबट्याने बळी घेतल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत असून शोककळा पसरली आहे.
बिबट्या वस्तीत शिरत असल्यानं राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत संकट
- अमरावती शहरातील महादेवखोरी, मंगलधाम या परिसरात बिबटे अगदी बिनधास्त वावरत गायी, म्हशी आणि कुत्र्यांची शिकार करतात. त्यामुळे परिसरातील पशुपालकांमध्ये दहशत निर्माण झाली आहे.
- शिर्डीतील साई बिरोबानगर परिसरात बिबट्यांचा वावर सुरू असल्याचं सीसीटीव्हीत कैद झाले. वनविभागानं तातडीनं कारवाई करून बिबट्याला जेरबंद करावं, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
- बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यातील बावी गावाअंतर्गत येणाऱ्या दरेवाडी येथील तरुण शेतकरी राजेंद्र गोल्हार रविवारी सकाळी जनावरं घेऊन गेले असताना बिबट्यानं त्यांच्यावर हल्ला. या हल्ल्यात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.
- नाशिक जिल्ह्यात गेल्या 5 वर्षांत (2021-2025) बिबट्यांच्या हल्ल्यांमुळे 35 हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला. तर 62 पेक्षा अधिक जण गंभीर जखमी झाले आहेत.
हेही वाचा-