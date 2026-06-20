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कर्नाटकाच्या हत्तींचा बंदोबस्त करा : नागरिकांची वन विभागाकडं धाव

कर्नाटकातील हत्तींच्या वाढत्या वावरामुळे शेतकरी व बागायतदारांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. त्यामुळे कर्नाटकमधून येणाऱ्या हत्तींचा बंदोबस्त करण्याची मागणी नागरिकांनी केली.

Human Elephant Conflicts
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 20, 2026 at 8:12 PM IST

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सिंधुदुर्ग : कर्नाटकातून तिराळी परिसरात येणाऱ्या हत्तींच्या वाढत्या वावरामुळे शेतकरी व बागायतदारांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. यावर तातडीनं प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी तळकटचे माजी सरपंच रामचंद्र सावंत यांनी उपवनसंरक्षक, सावंतवाडी यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे. यावेळी निवृत्त मुख्याध्यापक तथा बागायतदार आबा सावंत भोसले यांच्यासह परिसरातील शेतकरी उपस्थित होते.

हत्तींच्या वाढत्या उपद्रवामुळे मानवी वस्त्यांना धोका : हत्तींच्या वाढत्या उपद्रवामुळे शेती, बागायती आणि मानवी वस्त्यांना धोका निर्माण झाला असून वन विभागानं तातडीनं ठोस पावलं उचलावीत, अन्यथा शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही ग्रामस्थांनी दिला. या निवेदनात हत्ती ज्या केर निडलवाडी, हेवाळे आदी भागांतून नवीन मार्ग शोधून येतात, त्या मार्गावर सौरऊर्जेवर आधारित कुंपण उभारून प्रवेश रोखावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

वन विभागानं खोदले होते खंदक : यापूर्वी वन विभागानं खंदक खोदणं व अन्य उपाययोजना केल्या होत्या. मात्र त्या प्रभावी ठरल्या नसल्याचं ग्रामस्थांनी नमूद केलं आहे. तसेच तिराळीसारख्या भागात 'हत्ती ग्राम' संकल्पना राबवून हत्तींसाठी आवश्यक अधिवास व सुविधा निर्माण कराव्यात, जेणेकरून हत्ती निश्चित क्षेत्रात स्थिरावतील. यामुळे मानव-हत्ती संघर्ष कमी होण्यास मदत होईल. पर्यटनाला चालना मिळून स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असंही निवेदनात म्हटलं आहे.

हत्ती प्रतिबंधक मोहिमांवर मोठा खर्च : गेल्या काही वर्षांपासून हत्तींच्या सततच्या वावरामुळे परिसरातील शेती, बागायती मोठ्या संकटात सापडल्या आहेत. हत्ती प्रतिबंधक मोहिमांवर मोठा खर्च होऊनही अपेक्षित यश मिळालं नसल्यानं प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि वन विभागानं समन्वय साधून दीर्घकालीन उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली. दरम्यान, हत्तींकडून होणाऱ्या नुकसानीबाबत शेतकऱ्यांना दिली जाणारी नुकसानभरपाई वाढवून ती तातडीनं मिळावी, अशीही मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे.

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TAGGED:

KARNATAKA ELEPHANT IN SINDHUDURG
SINDHUDURG FOREST DEPARTMENT
कर्नाटकाच्या हत्तींचा बंदोबस्त करा
हत्ती मानव संघर्ष
HUMAN ELEPHANT CONFLICTS

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