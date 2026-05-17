मानवानं निर्माण केलेलं एआय भविष्यात मानवासाठी धोकादायक; सेवानिवृत्त अतिरिक्त आयुक्तांनी कादंबरीत मांडला विचार
एआय हे मानवजातीसाठी वरदान की शाप? यावर जगभरात चर्चा सुरू असताना निवृत्त अधिकाऱ्यानं यावर कादंबरी लिहिली आहे.
Published : May 17, 2026 at 4:56 PM IST
अमरावती - कृत्रिम प्रज्ञा अर्थात एआय हे मानवजातीसाठी वरदान ठरणार की भविष्यातील आधुनिक भस्मासुर? हा प्रश्न सध्या जगभरात चर्चेचा विषय बनला आहे. एका बाजूला एआयमुळं विज्ञान, आरोग्य, शेती, शिक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात क्रांती घडत असताना दुसऱ्या बाजूला मानवी श्रम, पर्यावरण, सामाजिक समतोल आणि अस्तित्वावरही संकट निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. अमरावती विभागाचे सेवानिवृत्त अतिरिक्त आयुक्त शेषराव खाडे यांनी आपल्या ‘कृत्रिम प्रज्ञा’ या कादंबरीतून एआयच्या याच सकारात्मक आणि नकारात्मक पैलूंवर वैज्ञानिक, सामाजिक आणि पौराणिक संदर्भांसह लेखन केलं आहे.
भस्मासुराच्या कथेतून सुचली एआयची संकल्पना- शिवलीलामृतमधील भस्मासुराच्या कथेतून त्यांना या कादंबरीची प्रेरणा मिळाली. भगवान शंकरानं रेतीच्या खड्यापासून निर्माण झालेल्या भस्मासुराला वरदान दिले. त्याच शक्तीचा गैरवापर करून त्यानं संपूर्ण जगात भय निर्माण केलं. आजच्या काळातही रेतीपासून तयार होणाऱ्या सिलिकॉन चिप्स आणि डेटा प्रक्रियेच्या माध्यमातून एआय विकसित होत असल्यानं “मानवानं निर्माण केलेलं तंत्रज्ञानच भविष्यात मानवासाठी धोकादायक ठरू शकते” अशी भूमिका शेषराव खाडे यांनी कादंबरीतून मांडली.
2050 नंतर माणूस श्रम करणं विसरेल ?- काही वैज्ञानिकांच्या मते 2050 पर्यंत एआय इतका प्रगत होऊ शकतो की, माणसांना अनेक कामांसाठी श्रम करण्याची गरज उरणार नाही. मात्र, यामुळं मानवाच्या शरीरावर आणि उत्क्रांतीवर परिणाम होऊ शकतो, असे खाडे यांनी नमूद केले. लामार्कच्या सिद्धांताचा संदर्भ देत त्यांनी सांगितले की, ज्या अवयवांचा वापर होतो ते विकसित होतात. त्यांचा वापर थांबल्यास ते दुर्बल होतात. त्यामुळं एआयमुळे मानवी श्रम कमी झाले तर भविष्यात मानवी शरीर आणि बुद्धीवर त्याचे परिणाम दिसू शकतात.
एआयमुळं वाढेल सामाजिक विषमता?- भविष्यात एआयचा सर्वाधिक फायदा बुद्धिवंत आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम घटकांना होईल. मात्र, सामान्य माणूस तंत्रज्ञानावर अवलंबून होत जाईल. परिणामी समाजात पुन्हा शोषक आणि शोषित असा संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळं एआयचा विकास हा केवळ काही मोजक्या लोकांसाठी न होता सर्वसामान्यांच्या हिताचा असायला हवा, असं मत शेषराव खाडे यांनी व्यक्त केलं.
पंचमहाभूतांचे संतुलन बिघडल्याची खंत- कादंबरीत पर्यावरणाचा मुद्दाही ठळकपणे मांडण्यात आला आहे. पृथ्वी, जल, वायू, अग्नी आणि आकाश या पंचमहाभूतांवर मानवाचे अस्तित्व टिकून असताना माणसाने लोभ आणि सत्तेच्या हव्यासापोटी निसर्गाचे संतुलन बिघडवलं आहे. अतिवृष्टी, दुष्काळ, सुनामी आणि हवामान बदल ही त्याचीच परिणती असल्याचं शेषराव खाडे यांनी नमूद केलं. एआयचा वापर पर्यावरण पुनर्संचयित करण्यासाठी आणि निसर्ग वाचवण्यासाठी व्हायला हवा, असंही त्यांनी सांगितलं.
डेटा सेंटरमुळं निर्माण होईल पाण्याची टंचाई- एआयसाठी मोठ्या प्रमाणावर डेटा साठवावा लागतो. त्या डेटा सेंटरला थंड ठेवण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात पाणी आणि वीज लागते. भविष्यात भारतात मोठ्या प्रमाणावर डेटा सेंटर उभारले गेलेत तर पाण्याची टंचाई गंभीर होऊ शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळं पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान विकसित करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
कादंबरीत विविध पात्र उलगडतात एआयचं वास्तव- कादंबरीतील ‘रुद्र’, ‘भार्गव’ आणि ‘आप्पा’ ही पात्रं एआयच्या विविध पैलूंवर चर्चा करतात. रुद्र आणि भार्गव हे तरुण एआयबाबत प्रश्न विचारतात, तर आप्पा हे अनुभवी पात्र त्यांना मार्गदर्शन करतं. संवादाच्या माध्यमातून एआयचे फायदे, धोके आणि समाजावर होणारे परिणाम उलगडले जातात.
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी एआय उपयोगी !- विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्नही कादंबरीत मांडण्यात आला आहे. कर्जबाजारीपणा, हवामान, बाजारभाव आणि सामाजिक परिस्थिती यांचा डेटा विश्लेषण करून आत्महत्येची शक्यता असलेल्या भागांचा अंदाज एआयच्या मदतीनं बांधता येऊ शकतो का, यावर कथानक आधारित आहे. संकटग्रस्त शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचून त्यांना आधार देण्याचा विचार या माध्यमातून मांडण्यात आला आहे.
तरुणांसाठी विज्ञानासोबत सामाजिक भानाचा संदेश- तरुणांनी विज्ञान, संगणक, अंतराळ आणि तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करताना समाजकारण आणि पर्यावरण यांचाही विचार करावा, हा या कादंबरीमागचा मुख्य संदेश असल्याचे शेषराव खाडे यांनी सांगितलं.