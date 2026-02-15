ETV Bharat / state

महाशिवारात्री 2026 : वेरुळच्या घृष्णेश्वर मंदिरात भाविकांची मोठी गर्दी, दिवसभरात 3 लाख भाविक दर्शन घेणार

महाशिवारात्री निमित्तानं घृष्णेश्वर मंदिरात भाविकांची मोठी गर्दी झाली आहे. आज जवळपास 3 लाख भाविक दर्शनासाठी येतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 15, 2026 at 1:52 PM IST

छत्रपती संभाजीनगर : महाशिवारात्री निमित्तानं आज रविवारी (15 फेब्रुवारी) 12वं ज्योतिर्लिंग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्ह्यातील घृष्णेश्वर मंदिर इथं दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी झाली आहे. या ठिकाणचं दर्शन घेतल्याशिवाय ज्योतिर्लिंगांची परिक्रमा पूर्ण होत नाही, अशी सर्वश्रुत धारणा आहे.

महाशिवारात्री 2026 (ETV Bharat)

3 लाख भाविक दर्शनासाठी येण्याची अपेक्षा : आज महाशिवरात्रीच्या दिवशी सुमारे 3 लाख भाविक दर्शनासाठी येतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. दरवर्षी भाविकांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन यंदा विशेष उपाययोजना करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनानं दिली.

आज दुपारी विशेष पालखी सोहळा परिसरात निघणार आहे. ज्यांना मंदिरात प्रत्यक्ष येणं शक्य नाही, अशा भक्तांसाठी ही दर्शनाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. ही परंपरा पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या काळापासून सुरू असल्याची माहिती विश्वस्त राजेंद्र कौशीके यांनी दिली.

12 ज्योतिर्लिंगांपैकी एक वेरूळचं घृष्णेश्वर मंदिर : मानाचे असलेले 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी वेरूळ येथील घृष्णेश्वर मंदिर हे विशेष महत्त्वाचे मानले जाते. बारा ज्योतिर्लिंगांमध्ये हे शेवटचे ज्योतिर्लिंग असून, येथे दर्शन घेतल्याशिवाय ज्योतिर्लिंगांची परिक्रमा पूर्ण होत नाही, अशी श्रद्धा आहे.

घृष्णेश्वर मंदिराचं वैशिष्ट्य : या मंदिराचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे पहिले 11 ज्योतिर्लिंग उत्तराभिमुख आहेत, तर घृष्णेश्वर मंदिर पूर्वाभिमुख आहे. मनोकामना पूर्ण करणारं आणि नवसाला पावणारं देवस्थान म्हणून घृष्णेश्वर भगवानांची ख्याती आहे.

देशभरातील 12 ज्योतिर्लिंगांची यात्रा केल्यानंतर घृष्णेश्वर मंदिराचं दर्शन घेतल्याशिवाय यात्रा पूर्ण होत नाही, अशी आख्यायिका प्रचलित आहे. त्यामुळे देशभरातून भाविक येथे दर्शनासाठी येतात. दरवर्षी महाशिवरात्रीच्या दिवशी मोठ्या संख्येनं भक्त मंदिरात दाखल होऊन मनोकामना व्यक्त करतात आणि भगवान शंकराचा जयघोष करतात.

घृष्णेश्वराची पालखी निघणार : आज महाशिवरात्रीच्या दिवशी घृष्णेश्वर मंदिर येथून दुपारनंतर विशेष पालखी काढण्यात येते. परिसरातील ज्येष्ठ नागरिक, महिला तसेच मंदिरात प्रत्यक्ष येणं शक्य नसलेल्या भाविकांसाठी या पालखीचं आयोजन केलं जातं. ही परंपरा पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या काळापासून किंवा मालोजीराजे भोसले यांच्या काळापासून सुरू असावी, असं मत मंदिर विश्वस्तांनी व्यक्त केलं. मंदिरापासून कुंडांपर्यंत दरवर्षी पालखीची परिक्रमा काढली जाते. यंदाही हा सोहळा उत्साहात पार पडेल, असा विश्वास विश्वस्त राजेंद्र कौशिके यांनी व्यक्त केला.

वाहतूक व्यवस्थेत बदल : दरवर्षी लाखो शिवभक्त दर्शनासाठी येत असल्याने वाहतूक कोंडी व प्रतीक्षेची समस्या निर्माण होते. यंदा दर्शन सुलभ व्हावे यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात आली आहे. जैन चौक, म्हणजेच वेरूळ लेणी परिसरातील चौकातून पुढील सुमारे दीड ते दोन किलोमीटर रस्ता वाहनांसाठी बंद करण्यात आला आहे. परिसरात वाहनतळासाठी पर्यटन विभागाच्या जागांचा वापर करण्यात आला आहे. त्यामुळे भाविकांना लवकर मंदिरापर्यंत पोहोचणं शक्य होणार असून, दर्शन रांगाही नियोजनबद्ध पद्धतीने करण्यात आल्या आहेत. कोणालाही त्रास होणार नाही, अशी माहिती तहसीलदार संतोष गुट्टे यांनी दिली.

