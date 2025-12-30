ETV Bharat / state

सेनाभवनाच्या अंगणात दोन्ही शिवसेनेत प्रचंड नाराजीनाट्य, शिवाजी पार्कातील चुरस वाढली

प्रतिष्ठेच्या वॉर्ड क्रमांक 192 मध्ये ठाकरे बंधूंच्या उमेदवाराला आव्हान देण्याकरिता शिंदेंनी ठाकरेंची शिवसेना फोडली. मात्र पाटणकरांना थेट उमेदवारी दिल्यानं सरवणकरांच्या गटात नाराजीचं वातावरण आहे.

Huge discontent between both Shiv Sena in the courtyard of Sena Bhavan
सेनाभवनाच्या अंगणात दोन्ही शिवसेनेत प्रचंड नाराजीनाट्य (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 30, 2025 at 5:02 PM IST

मुंबई : आगामी महापालिका निवडणुकीसाठीची उमेदवारी भरण्याची अंतिम मुदत संपताना अनेक ठिकाणी बंडखोरी होणार हे स्वाभाविक होतं. उमेदवारी जाहीर करण्यात राजकीय पक्षांनी कितीही उशीर केला तरी बंडाळी टाळता येणार नाही हे सर्वांनाच ठाऊक असतं. यंदाच्या महापालिका निवडणुकीत पहिल्यांदाच दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र आलेत. त्यामुळे सर्वात जास्त बंड ठाकरेंची शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतच होण्याची शक्यता अधिक होती, ज्याचा प्रत्यय मनसेनं जाहीर केलेल्या मुंबईतील पहिल्याच उमेदवारीच्या बाबतीत पाहायला मिळाला.

शिवाजी पार्कात दोन्ही शिवसेनेत नाराजीचं वातावरण - दादरच्या प्रतिष्ठित शिवाजी पार्कमधील वॉर्ड क्रमांक 192 मध्ये महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पहिली मोठी बंडाळी पाहायला मिळाली. मनसेनं या वॉर्डातून यशवंत किल्लेदार यांना रिंगणात उतरवलंय. याला जाहीर विरोध करत ठाकरेंच्या शिवसेनेतील माजी विभागप्रमुख प्रकाश पाटणकर आणि त्यांच्या पत्नी प्रीती पाटणकर यांनी थेट शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश करून प्रीती पाटणकरांकरिता या प्रभागाचं तिकीट मिळवलं. मात्र यामुळे शिंदेंच्या शिवसैनिकांतही कमालीचं नाराजीचं वातावरण पसरलंय. या वॉर्डातून सरवणकरांचे खंदे समर्थक आणि विधानसभा प्रमुख कुणाल वाडेकर हे प्रबळ दावेदार मानले जात होते. मात्र, ऐनवेळी बाहेरून आलेल्या पाटणकरांना शिंदेंनी उमेदवारी दिल्यानं वाडेकरांचा पत्ता कट झालाय, यामुळे सरवणकर गटात मोठी नाराजी पसरलीय. या शिवाय शाखाप्रमुख अभिजित राणेही इथून तिकिटासाठी इच्छुक होते. त्यामुळे या स्थानिक कार्यकर्त्यांनी पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाकडे याबाबत आपली नाराजी व्यक्त केलीय. निष्ठावंतांना डावलून ऐनवळी आयात केलेल्या उमेदवारांना जर झुकतं माप दिलं जात असेल, तर आम्ही काम कसं करायचं? असा सवाल या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केलाय. त्यामुळे वॉर्ड 192 मधील शिंदेंच्या शिवसेनेचे अनेक कार्यकर्ते सामूहिक राजीनामा देण्याच्या विचारात असून, असं झालं तर निवडणुकीत एकनाथ शिंदेंच्या अडचणीत वाढ होण्याची चिन्हं आहेत.

दादरमधील प्रतिष्ठेची निवडणूक आता अधिक चुरशीची - सेनाभवनच्या अंगणातील कोणतीही निवडणुकी ही नेहमीच प्रतिष्ठेची असते. मात्र ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर इथं मोठे राजकीय नाट्य पाहायला मिळतंय. वॉर्ड क्रमांक 192 मधील उमेदवारीवरून आधीच शिवसेना आणि मनसेमध्ये रस्सीखेच होती. मनसेनं ही जागा आपल्या पदरात पाडून घेत या वॉर्डमधून यशवंत किल्लेदार यांच्या नावाची घोषणा केल्यानंतर इथली राजकीय समीकरणं वेगानं बदलली. मनसेच्या या खेळीला प्रत्युत्तर देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी रातोरात माजी विभागप्रमुख प्रकाश पाटणकर यांना पक्षप्रवेश देत त्यांच्या पत्नीला एबी फॉर्म दिला आणि ठाकरेंच्या खेळीला चोख प्रत्युत्तर दिलंय. मात्र यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून पक्षासाठी काम करणाऱ्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झालाय. बाहेरून आलेल्या उमेदवाराला थेट संधी दिल्यानं शिंदे गटात आता अंतर्गत कलहाचं वातावरण उभं ठाकलंय.

शिवसेना-मनसेचं शिवाजी पार्कात जोरदार शक्तिप्रदर्शन - मनसेचे मुंबई शहर उपाध्यक्ष यशवंत किल्लेदार यांनी मनसेकडून वॉर्ड क्रमांक 192 मधून उमेदवारी अर्ज भरण्यापूर्वी जोरदार शक्तिप्रदर्शन केलंय. मंगळवारी सकाळी दादरमधील प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या पुतळ्याला अभिवादन केल्यानंर यशवंत किल्लेदार हे शिवसेना भवनात गेले आणि तिथून ठाकरेंच्या शिवसेनेनं उमेदवारी दिलेल्या विशाखा राऊत यांच्यासोबत वाजतगाजत आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केलाय. यावेळी त्यांच्याबरोबर शिवसेना आमदार महेश सावंत, नेते दिवाकर रावते आणि मनसेचे मुंबई अध्यक्ष संदीप देशपांडे उपस्थित होते.

