गुढीपाडव्यानिमित्त करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिरात लोटला जनसागर; जगभरात शांतता लाभण्याकरिता भाविकांची प्रार्थना

हिंदू नववर्षाला महालक्ष्मीचं दर्शन घेण्याकरिता भाविकांनी मंदिरात गर्दी केली. या भाविकांनी स्थैर्यासह शांतता लाभण्याची प्रार्थना केली.

Mahalaxmi temple
कोल्हापूर महालक्ष्मी मंदिर (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 19, 2026 at 4:25 PM IST

Updated : March 19, 2026 at 4:51 PM IST

कोल्हापूर- हिंदू नववर्षाच्या शुभारंभानिमित्त चैत्र शुद्ध प्रतिपदेला साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक असलेल्या करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिरात भाविकांचा जनसागर उसळला. कोल्हापूरसह राज्य, देशभरातून तसेच परदेशातूनही आलेल्या हजारो भक्तांनी पहाटेपासूनच लांबच लांब रांगा लावून आई अंबाबाईचे मनोभावे दर्शन घेतले. मंदिर परिसर 'जय आई अंबाबाई'च्या जयघोषानं दुमदुमून गेला. पारंपरिक धर्मध्वजाची (गुढी) उभारणी करून नववर्षाचा मंगलारंभ साजरा करण्यात आला. यावेळी भाविकांनी देवीकडे जागतिक स्थैर्याची मागणी करत 'सुख समृद्धी नांदू दे' यासाठी साकडे घातले.


पारंपरिक विधींनी सजला मंदिर परिसर- दरवर्षीप्रमाणे यंदाही गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर मंदिर प्रशासनानं विशेष व्यवस्था केल्या आहेत. पहाटे काकडआरतीनंतर सूर्योदयावेळी मंदिराच्या मुख्य आवारात पारंपरिक पद्धतीनं गुढी उभारण्यात आली. या गुढीची विधिवत पूजा करून भक्तांनी सुख, समृद्धी आणि आरोग्याच्या प्रार्थना केल्या आहेत. चैत्र नवरात्राच्या निमित्ताने अंबाबाई देवीला साखरमाळेचा हार अर्पण करण्यात आला. त्यामुळे मंदिराचे वातावरण अधिक मनोहारी झाले होते. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीने दर्शनासाठी वेळेवर व्यवस्था करून भाविकांना सोयीस्कर दर्शनाची सुविधा उपलब्ध करून दिली.

भक्तांचा जोरदार प्रतिसाद; चैत्र नवरात्राची तयारी- गुढीपाडवा हा मराठी नववर्षाचा आरंभ असल्यानं कोल्हापूर, सांगली, पुणे, मुंबईसह विविध भागांतून भाविक दाखल झाले होते. मंदिराबाहेरील रस्तेही भाविकांनी गजबजले होते. तर मंदिर परिसरातच गुढीपाडव्याच्या निमित्तानं शोभायात्रेचंही आयोजन करण्यात आलं होतं. त्यामुळे मंदिर परिसर मंगलमय वातावरणात न्हाऊन निघाल होता. पोलीस प्रशासनानं वाहतूक आणि सुरक्षिततेची दक्षता घेतली. चैत्र नवरात्राच्या निमित्तानं नऊ दिवसांच्या दशमापूजेची तयारी सुरू आहे. भाविकांनी नववर्ष सुखमय होवो, अशी प्रार्थना केली. गोव्यावरून आलेल्या भाविकांनी बोलताना सांगितले की, "सध्या जगभरात युद्ध आणि अस्थिरतेचं वातावरण आहे. हे सगळं लवकर संपून शांतता प्रस्थापित व्हावी, हेच देवीकडे मागितलं आहे. गुढीपाडव्याच्या निमित्तानं दर्शन घेऊन मनाला अगदी शांती लाभली आहे."

विकासकामांमुळे खुलले गाभाऱ्याचे रुप- कोल्हापूरचे वैभव असलेल्या या प्राचीन मंदितील विकास कामांतर्गत वॉटरप्रुफिंग, सांडपाणी व्यवस्था आणि विद्युत वाहिन्यांचे आधुनिकीकरण कामे केली जात आहेत. त्यातच देवीच्या गाभाऱ्यातील स्वच्छता आणि इतर कामे हाती घेण्यात आली होती. 14 मार्च (शनिवार) ते 17 मार्च (मंगळवार) या कालावधीत अंबाबाई देवी मंदिरातील देवीच्या मूळ मूर्तीचं दर्शन बंद ठेऊन गाभाऱ्यातील दगडी फरशीचे नूतनीकरण, दगडांची मजबूत जोडणी आणि सुरक्षिततेसाठी आवश्यक बांधकाम कामे पार पडली. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती आणि प्रशासनानं भाविकांना गैरसोय होऊ नये, यासाठी पितळी उंबऱ्याबाहेरील मुक्ती मंडपात उत्सवमूर्ती आणि प्राणप्रतिष्ठित मंगल श्रीकलशाची प्रतिष्ठापना केली होती. गुढीपाडव्याच्या आदल्या दिवशी म्हणजे 18 मार्च रोजी मंदिर दर्शनासाठी खुले झाले. त्यामुळे भाविकांची प्रचंड गर्दी पाहायला मिळत आहे. तर नुकत्याच पार पडलेल्या या विकास कामांमुळे मंदिराचा गाभारा अतिशय सुंदर पद्धतीनं उठून दिसू लागला आहे.

