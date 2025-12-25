ETV Bharat / state

सुट्यांमुळं शिर्डीत भाविकांची प्रचंड गर्दी; तब्बल 35 हजारहून अधिक भाविकांनी घेतलं साई दर्शन

नाताळ आणि नवीन वर्षाच्या सुट्ट्या सुरू झाल्यामुळं राज्यातील धार्मिक आणि पर्यटन स्थळं पर्यटकांच्या गर्दीनं गजबजली आहेत. शिर्डीतही साईबाबांचं दर्शन घेण्यासाठी भाविकांनी गर्दी केली आहे.

CHRISTMAS HEAVY CROWD SHIRDI
सुट्यांमुळं शिर्डीत भाविकांची प्रचंड गर्दी (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 25, 2025 at 1:58 PM IST

|

Updated : December 25, 2025 at 2:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अहिल्यानगर (शिर्डी) : नाताळ आणि नवीन वर्षाच्या सुट्यांमुळं शिर्डीतील साईबाबांच्या दर्शनासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली आहे. गुरुवारी देशभरातून लाखो भाविक शिर्डीत दाखल झाले आहेत. वाढलेल्या भक्तांच्या गर्दीमुळं साई मंदिराकडं जाणारे सर्व प्रमुख रस्ते फुलून गेले आहेत. साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेण्यासाठी भाविकांना गुरुवारी किमान चार-पाच तास प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

साईमंदिर प्रशासनाकडून भाविकांसाठी विविध व्यवस्था : नाताळ आणि नवीन वर्षांच्या सुट्ट्या गुरुवारपासून सुरू झाल्यानं देशभरातून मोठ्या प्रमाणावर भाविक साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत दाखल झाले आहेत. या सुट्यांच्या कालावधीत शिर्डीत येणाऱ्या भाविकांचा ओघ लक्षात घेता साईबाबा संस्थानच्या वतीनं दर्शन व्यवस्था तसंच निवास व्यवसाथ चोख करण्यात आली आहे. भाविकांच्या सुरक्षेचीही विशेष काळजी घेण्यात येत आहे. नाताळ आणि नवीन वर्षाच्या संभाव्य गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस प्रशासन तसंच साईमंदिर प्रशासनाकडून योग्य ती व्यवस्था करण्यात आली आहे. ही गर्दी पुढील दहा दिवस अशीच टिकून राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

सुट्यांमुळं शिर्डीत भाविकांची प्रचंड गर्दी (ETV Bharat Reporter)

लाखो भाविक दर्शन घेण्याचा अंदाज : गुरुवारी पहाटे साईबाबा मंदिर उघडल्यानंतर काकड आरतीसाठी व्हीआयपी पासधारक रांगेत तब्बल 600 भाविक उपस्थित होते. पहाटे 6 ते दुपारी 12 या कालावधीत 12 हजार व्हीआयपी पासधारक भाविकांनी साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. सकाळी 9 वाजता व्हीआयपी प्रोटोकॉलमधून 550 भाविकांनी दर्शन घेतलं. तसंच साईबाबांच्या माध्यान्ह आरतीसाठी 550 व्हीआयपी पासधारक भाविक उपस्थित होते. पहाटे 6 ते दुपारी 12 या वेळेत जनरल लाईनमधून 18 हजार भाविकांनी साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. याशिवाय 92 देणगीदार भाविकांनी आरतीसह दर्शन घेतलं. साईबाबांचं मंदिर पहाटे उघडल्यापासून दुपारी 12 वाजेपर्यंत विविध मार्गांद्वारे एकूण 35 हजार भाविकांनी साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं आहे. गुरुवारी दिवसभरात एक ते दीड लाख भाविक साईबाबांचं दर्शन घेतील असा अंदाज संस्थाननं व्यक्त केला आहे.

हेही वाचा :

  1. 'मी 21 व्या वर्षी कलेक्टर होणारच' विद्यार्थ्यांच्या घरातल्या भिंती घेतात स्वप्नांचा श्वास, विद्या मंदिर चाळणवाडी शाळेची ‘लोकल टू ग्लोबल’ भरारी
  2. रायगडच्या कोर्लई येथील ऐतिहासिक चर्चमध्ये नाताळ सण साजरा; पाहा सुंदर आणि मनमोहक देखावे
  3. सातपुड्याच्या पायथ्याशी असणाऱ्या 14 गावांची तहान भागणार; बागलिंगा लघु जलप्रकल्प वर्षभरात सुरू होणार!
Last Updated : December 25, 2025 at 2:14 PM IST

TAGGED:

SHIRDI CHRISTMAS HOLIDAY CROWD
साई दर्शन
साईबाबा
SAIBABA
CHRISTMAS HEAVY CROWD SHIRDI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.