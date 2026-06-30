'एचएसआरपी' नंबरप्लेट बसवण्याची आज अंतिम मुदत; 1 जुलैपासून होणार दंडात्मक कारवाई
1 एप्रिल 2019 पूर्वी नोंदणी झालेल्या सर्व वाहनांसाठी हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) बसवण्याची अंतिम मुदत आज, 30 जून रोजी संपत आहे.
Published : June 30, 2026 at 3:07 PM IST
पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड शहरातील 1 एप्रिल 2019 पूर्वी नोंदणी झालेल्या सर्व वाहनांसाठी हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) बसवण्याची अंतिम मुदत आज, 30 जून रोजी संपत आहे. वारंवार मुदतवाढ देऊनही मोठ्या प्रमाणात वाहनधारकांनी अद्याप एचएसआरपी बसवलेली नसल्याने परिवहन विभागाने आता कठोर भूमिका घेतली आहे. उद्या, 1 जुलैपासून एचएसआरपी नसलेल्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई सुरू करण्यात येणार असल्याचा स्पष्ट इशारा प्रादेशिक परिवहन विभागाने दिला आहे.
परिवहन विभागाच्या माहितीनुसार, पिंपरी-चिंचवड शहरात 31 डिसेंबर 2019 अखेर नोंदणीकृत असलेल्या सुमारे 14 लाख 67 हजार वाहनांपैकी केवळ 5 लाख 26 हजार वाहनांवरच एचएसआरपी बसवण्यात आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, सुमारे 8 लाख 39 हजार वाहनधारकांनी अद्याप या प्रक्रियेसाठी नोंदणीदेखील केलेली नाही. त्यामुळे शहरातील मोठ्या संख्येने वाहने अद्याप जुन्या नंबरप्लेटवरच रस्त्यावर धावत असल्याचे चित्र आहे.
एचएसआरपी प्रणाली अनिवार्य - वाहनांची सुरक्षित ओळख सुनिश्चित करणे, बनावट नंबरप्लेटला आळा घालणे, चोरीच्या वाहनांचा शोध घेणे आणि गुन्ह्यांमध्ये वापरण्यात आलेल्या वाहनांचा मागोवा घेणे या उद्देशाने केंद्र सरकारने एचएसआरपी प्रणाली अनिवार्य केली आहे. या नंबरप्लेटमध्ये विशेष सुरक्षा वैशिष्ट्ये, लेझर कोड, क्रोमियम-आधारित होलोग्राम आणि कायमस्वरूपी लॉकिंग प्रणाली असल्याने त्यामध्ये फेरफार करणे अत्यंत कठीण असते. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठीही ही प्रणाली महत्त्वाची मानली जाते.
नियमांची कठोर अंमलबजावणी - राज्य शासन आणि परिवहन विभागाने वाहनधारकांच्या सोयीसाठी अनेक वेळा मुदतवाढ दिली होती. तसेच ऑनलाइन नोंदणी, अधिकृत फिटमेंट केंद्रांची व्यवस्था आणि जनजागृती मोहिमाही राबवण्यात आली. तरीदेखील अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नसल्याने आता नियमांची कठोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दंडात्मक कारवाई केली जाईल - प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राहुल जाधव यांनी सांगितले की, 1 जुलैपासून एचएसआरपी नंबरप्लेट नसलेल्या वाहनांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाई केली जाईल. वाहतूक तपासणीदरम्यान नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनधारकांवर दंड आकारला जाईल. त्यामुळे ज्यांनी अद्याप नोंदणी केलेली नाही किंवा नंबरप्लेट बसवलेली नाही, त्यांनी तातडीने अधिकृत प्रक्रियेद्वारे एचएसआरपी बसवून घ्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
नंबरप्लेट बसवण्यासाठी गर्दी - दरम्यान, अंतिम मुदतीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक अधिकृत फिटमेंट केंद्रांवर वाहनधारकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. शेवटच्या क्षणी नोंदणी आणि नंबरप्लेट बसवण्यासाठी वाहनधारकांची धावपळ सुरू असून, अनेक ठिकाणी प्रतीक्षा कालावधीही वाढल्याचे दिसून येत आहे.
एचएसआरपी नंबरप्लेट बसवून घ्या - 1 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या कारवाईमुळे नियमांचे पालन न करणाऱ्या लाखो वाहनधारकांना दंडाचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे कोणतीही गैरसोय टाळण्यासाठी आणि कायदेशीर अडचणींपासून दूर राहण्यासाठी वाहनधारकांनी त्वरित एचएसआरपी नंबरप्लेट बसवून घेण्याचे आवाहन परिवहन विभागाकडून करण्यात आले आहे.
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