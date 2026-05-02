बारावीचा निकाल जाहीर; यंदा देखील मुलींनीच मारली बाजी, कोकण विभाग अव्वल तर लातूर...

Published : May 2, 2026 at 1:16 PM IST
पुणे: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर, कोकण या नऊ विभागीय मंडळांमार्फत घेण्यात येणारी उच्च माध्यमिक इयत्ता 12 वी परीक्षेचा निकाल आज जाहीर झाला असून, यंदा देखील परीक्षेत मुलींनी बाजी मारली. 93.15 टक्के मुलींचा निकाल लागला. तर मुलांची टक्केवारी 86.80 एवढी आहे.
नऊ विभागात कोकण विभाग प्रथम : मुलींची टक्केवारी ही मुलांपेक्षा 6.35 टक्केने जास्त आहे. तसंच नऊ विभागात कोकण विभाग प्रथम आला असून कोकण विभागाचा निकाल हा 94.14 लागला आहे. तर सर्वात कमी 84.14 टक्के लातूर विभागाचा निकाल लागला आहे. तसंच मागच्या वर्षीचा निकाल हा 91.88 टक्के होता. यंदा निकाल हा 89.79 टक्के एवढा लागला असून मागच्या वर्षीपेक्षा यंदा 2.09 टक्कांनी कमी निकाल लागल्याची माहिती बोर्डाचे अध्यक्ष डॉ. त्रिगुण कुलकर्णी यांनी दिली. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने बारावीच्या निकालाच्या अनुषंगाने आज पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती.यावेळी मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. त्रिगुण कुलकर्णी यांनी याबाबत माहिती दिली.
निकालाची वैशिष्ट्ये काय? : या परीक्षेस राज्यातील पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर व कोकण या नऊ विभागीय मंडळांमधून विज्ञान, कला, वाणिज्य व व्यवसाय अभ्यासक्रम व आय.टी.आय. या शाखांसाठी एकूण 14,44,713 नियमित विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी 14,33,058 विद्यार्थी प्रविष्ट झाले असून त्यापैकी 12,86,843 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत व उत्तीर्णतेची टक्केवारी 89.79 आहे.
सर्व शाखांमधून किती विद्यार्थ्यांची नोंदणी : खाजगी विद्यार्थी म्हणून नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या 37,559 एवढी असून त्यापैकी 36,941 विद्यार्थी प्रविष्ट झाले असून 29,634 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. त्यांच्या उत्तीर्णतेची टक्केवारी 80.21 आहे. या परीक्षेस राज्यातील नऊ विभागीय मंडळांमधून सर्व शाखांमधून एकूण 50,876 पुनर्परिक्षार्थी विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी 50,346 विद्यार्थी परीक्षेस प्रविष्ट झाले. त्यापैकी 18,349 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत व त्यांची एकूण उत्तीर्णतेची टक्केवारी 36.44 आहे.
किती दिव्यांग विद्यार्थी उत्तीर्ण? : या परीक्षेस राज्यातील नऊ विभागीय मंडळांमधून सर्व शाखांमधून एकूण 8,446 दिव्यांग विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी 8,367 दिव्यांग विद्यार्थी परीक्षेस प्रविष्ट झाले. त्यापैकी 7,579 दिव्यांग विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत व त्यांची एकूण उत्तीर्णतेची टक्केवारी 90.58 आहे.
26 विषयांचा निकाल 100 टक्के : इ.12 वी परीक्षेस नोंदणी केलेल्या पात्र दिव्यांग विद्यार्थ्यांना प्रचलित पद्धतीने सवलतीचे गुण देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात आलेली आहे. सर्व विभागीय मंडळातून नियमित विद्यार्थ्यांचा कोकण विभागाचा निकाल (94.14 %) सर्वाधिक असून सर्वांत कमी निकाल लातूर विभागाचा (84.14%) आहे. सर्व विभागीय मंडळातून नियमित मुलींची उत्तीर्णतेची टक्केवारी 93.15 असून मुलांची उत्तीर्णतेची टक्केवारी 86.80 टक्के आहे. म्हणजेच मुलींची उत्तीर्णतेची टक्केवारी मुलांपेक्षा 6.35 टक्कांने जास्त आहे. एकूण 153 विषयांपैकी 26 विषयांचा निकाल 100 टक्के आहे.
पुणे विभागाचा निकाल किती? : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर व कोकण या नऊ विभागीय मंडळांमध्ये जी परीक्षा घेण्यात आली त्यात कोकण विभागाचा 94.14 टक्के, पुणे विभागाचा 91.25 टक्के, अमरावती विभागाचा 90.92 टक्के, नाशिक विभागाचा 90.72 टक्के, मुंबई विभागाचा 90.08 टक्के, कोल्हापूर विभागाचा 89.97 टक्के, छत्रपती संभाजीनगर विभागाचा 88.68 टक्के, नागपूर विभागाचा 88.67 टक्के आणि लातूर विभागाचा 84.14 टक्के निकाल लागलं असून एकूण निकाल 89.79 टक्के एवढ लागलं आहे.
