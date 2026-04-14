आयटी कंपनी महिला अत्याचार प्रकरण : 8 जणांचं कंपनीकडून निलंबन तर एचआर अश्विनी चैनानीला दोन दिवसांची पोलीस कोठडी

नाशिकमधील आयटी कंपनीत महिलांचं करण्यात आलेल्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणानं राज्यभर खळबळ उडाली. या प्रकरणी कंपनीच्या एचआर अश्विनी चैनानीला दोन दिवसांची पोलीस कोठडी ठोठावण्यात आली आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 14, 2026 at 12:21 AM IST

नाशिक : शहरातील बहुराष्ट्रीय आयटी कंपनीत घडलेल्या महिला लैंगिक व मानसिक अत्याचार, विनयभंग, धर्मांतराचा प्रयत्न आदी प्रकारांची कंपनी व्यवस्थापनानं गंभीर दखल घेतली आहे. या संपूर्ण घटनाक्रमाची कंपनीनं अंतर्गत चौकशी सुरू केली आहे. या प्रकरणातील 8 संशयितांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत निलंबित करण्यात आलं. आयटी कंपनीकडून अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आलं आहे. या निवेदनमध्ये कंपनीची भूमिका मांडण्यात आली आहे.

महिला कर्मचाऱ्यांचे लैंगिक शोषण : नाशिक शहरातील नामांकित बहुराष्ट्रीय आयटी कंपनीतील महिला कर्मचाऱ्यांचं लैंगिक शोषण, विनयभंग आणि धार्मिक भावना दुखावल्या प्रकरणात पोलिसांनी विशेष पथक स्थापन करून सखोल तपास सुरू केला आहे. आशा नामांकित कंपनीत महिला अत्याचार आणि धर्मांतराच्या घटना उजेडात आल्यानंतर या प्रकरणी आरोपींवर कठोर कारवाई केली जावी अशी, मागणी सर्वच स्तरातून केली जात आहे. या प्रकरणावरुन वातावरण तापलेलं असतानाच आता संबंधित बहुराष्ट्रीय कंपनीकडून या प्रकरणावर पहिली प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे. बहुराष्ट्रीय आयटी कंपनीतील आठ संशयित आरोपी असलेल्या कर्मचाऱ्यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. कंपनी प्रशासनानं आरोपींची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत निलंबन करण्यात आल्याची माहिती दिली आहे. या प्रकरणी संबंधित कर्मचाऱ्यांना पोलिसांनी अटक केली आहे.

8 कर्मचाऱ्यांचं निलंबन : "आमच्या कंपनीत कोणत्याही प्रकारच्या छळवणूक आणि जुलूमाविरुद्ध दीर्घकालीन शून्य सहनशीलता धोरण आहे. आम्ही नेहमीच आमच्या कर्मचाऱ्यांच्या कार्यस्थळी सुरक्षितता, सन्मान आणि कल्याणाच्या सर्वोच्च मानकांची खात्री केली आहे. नाशिकमधील या प्रकरणाची माहिती मिळताच आम्ही तत्काळ कारवाई केली असून अंतर्गत चौकशी प्रक्रिया सुरु केली आहे. तपासाअंतर्गत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत निलंबित करण्यात आलं आहे. आम्ही तपास यंत्रणांना पूर्ण सहकार्य करत आहोत आणि पुढील कोणतीही कारवाई या तपासाच्या निष्कर्षावर आधारित असेल," असं बहुराष्ट्रीय आयटी कंपनीच्या प्रवक्त्यांनी निवेदनात नमूद केलं आहे.

काय म्हटले सरकारी वकील : यातील पीडित विवाहित आहे. आरोपी हे पण त्याच कंपनीत होते. आरोपींनी महिलांचा लैंगिक छळ केलेला आहे. त्यांना Mentally Harassed केलं आहे. पहिल्या रिमांडमध्ये इतर चौकशी केली, विशाखा समिती होती की नाही. पॉश कमिटी असताना त्यांनी महिलांची तक्रार घेतली नाही. आरोपींना काहीच बोलले नाही. पॉश कमिटीची सदस्य असताना त्यांनी कुठलीही कारवाई न करता पाठराखण केलेली आहे. याबाबत सखोल तपास करायचा आहे. काही आर्थिक व्यवहार झाला आहे, का याची चौकशी करायची आहे. चेन्नानी यांनी आरोपी यांच्यासोबत अनेक कॉल केलेले आहेत. नऊ गुन्ह्याची व्याप्ती आहे. महिलांच्या बाजूनं उभं न राहता आरोपीची पाठराखण केलेली आहे." त्यामुळे एचआर चैनानी यांच्या सात दिवसाच्या पोलीस कोठडीची मागणी सरकारी वकिल अनिकेत आव्हाड यांनी केली

चेनानी यांच्या वकिलांनी काय केला दावा : कंपनीच्या एचआर अश्विनी चैनानी यांच्याकडं केवळ तोंडी तक्रार आलेली होती. जी तक्रार आली होती, ती त्यांनी त्यांच्या वरिष्ठांकडं पाठवली होती. त्यांनी फेब्रुवारीमध्ये तक्रार केली पण ती तोंडी. आम्हाला जे मांडायचं होतं ते आम्ही पोलिसांकडं मांडलं आहे. जी माहिती होती ती दिली. ईमेल दिला, मोबाईल दिला. यामुळे इन्व्हेस्टिजेशनसाठी काही राहिलेलं नाही. असिस्टंट जनरल मॅनेजर असताना कॉल होणं स्वाभाविक आहे. कामाच्या निमित्तानं कॉल होऊ शकतात. जे पाहिजे होते ते त्यांना दिलेले आहे. त्यामुळे यासाठी पोलीस कोठडीची गरज नाही," असं आरोपीचे वकील एस आर देशपांडे यांनी म्हटलं आहे. मात्र न्यायालयानं सुनावणी अंती अश्विनी चैनानी यांना दोन दिवसांची पोलीस कोठडी ठोठावली आहे.

