मेळघाटच्या पायथ्याशी असणाऱ्या गावातील आदिवासी तरुणीची झेप; राष्ट्रपती भवनापर्यंत पोहोचली कला
मेळघाटच्या पायथ्याशी वसलेल्या कांडली या छोट्याशा गावातून आलेली आदिवासी तरुण कलाकार सुमित्रा आहाके यांनी आपल्या जिद्द, कष्ट आणि कलेच्या जोरावर थेट राष्ट्रपती भवनापर्यंत झेप घेतली.
Published : April 5, 2026 at 2:58 PM IST|
Updated : April 5, 2026 at 6:44 PM IST
अमरावती- आदिवासी भागात राहूनदेखील प्रगतीसाठी झेप घेता येते, हे कलाकार सुमित्रा आहाके यांनी दाखवून दिलं आहे. अत्यंत साध्या कुटुंबातून आलेल्या सुमित्रा यांनी वारली आणि गोंड कलेच्या माध्यमातून आदिवासी संस्कृती, निसर्ग आणि जीवनशैलीचंं प्रभावी चित्रण करत देश-विदेशात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. सुमित्रा यांच्या या यशस्वी वाटचालीसंदर्भात ईटीव्ही भारतचा हा स्पेशल रिपोर्ट.
सोळा वर्षांपासून आयुष्याची "खोज"- सुमित्रा आहाके या गोंड समाजातील तरुणी असून त्यांचं बालपण कांडली गावात गेलं. आई-वडील शेतकरी असल्यानं आर्थिक परिस्थिती हलाखीचीच होती. मात्र, लहानपणापासूनच मोठ्या भावाकडून त्यांना चित्रकलेची प्रेरणा मिळाली. मोठा भाऊ मूर्ती घडवायचा. त्याच्यातली कला पाहून सुमित्रा यांनी चित्र काढायला सुरुवात केली. भावाची कलाकृती पाहूनच त्यांच्या मनात कलेची बीजं रुजली. आई-वडील आणि मोठा भाऊ यांच्या निधनानंतर आणि दोन मोठ्या बहिणीचं लग्न झालं. त्यामुळे घरात एकटीच असणाऱ्या सुमित्रा यांना मेळघाटात सामाजिक कार्य करणाऱ्या बंड्या साने यांच्या 'खोज' संस्थेनं मोठा आधार दिला. कलागुण ओळखून बंड्या साने आणि पौर्णिमा साने यांनी त्यांना आपली कला जोपासण्यासह शिक्षणासाठी प्रेरणा दिली. विशेष म्हणजे त्यांना उत्तम चित्र काढता यावे, यासाठी खोज संस्थेच्या कार्यालयातील खास दालन बंड्या साने यांनी उपलब्ध करून दिलं आहे.
वारली कलाकार सुमित्रा आहाके यांच्यासाठी कला हे केवळ अभिव्यक्तीचं एक माध्यम नाही. त्या कलेतून आदिवासी समुदाय आणि निसर्ग यांच्यातील सखोल संबंध दाखवितात. गेली जवळपास चौदा वर्षे त्या वारली चित्रकलेचं काम करतात. शेती, कापणी, नृत्य आणि सामूहिक उत्सव यासारखी दृश्ये चितारण्यासाठी साध्या भौमितिक आकारांचा आणि लयबद्ध नक्षीकामाचा वापर करतात. कला, संगीत आणि कथाकथन या माध्यमांतून त्या मुलांना त्यांच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाची ओळख करून देतात.
शिक्षण आणि मुंबईचा अनुभव - चित्रकलेची आवड जोपासणाऱ्या सुमित्रा यांना बीएफए करायचा बंड्या साने यांनी सल्ला दिला. बीएफएसाठी प्रवेश पूर्व परीक्षा सुमित्रा यांनी उत्तीर्ण केली. यानंतर मुंबईतील जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्समध्ये प्रवेश मिळाला. मुंबईत पहिल्यांदाच आलेल्या वारली कलाकार आहाके यांना सुरुवातीला काहीच कळत नव्हतं. अनेकदा आपलं महाविद्यालय कुठे आहे, हेदेखील त्यांना कळत नव्हतं. मुंबईच्या गर्दीत आपण हरवून जाऊ, या भीतीनं सुमित्रा परत मेळघाटातील गौरखेडा कुंभी येथील खोजच्या कार्यालयात परतल्या. यानंतर त्यांना नागपूर येथील महाविद्यालयात प्रवेश मिळाला. या ठिकाणीच त्यांनी आपलं शिक्षण पूर्ण केलं. "बंड्या साने आणि त्यांच्या पत्नी पौर्णिमा साने यांनी मला सातत्यानं मार्गदर्शन केलं. आजही लहान मुलांना शाळेत चित्रकला शिकवून आपला छंद जोपासण्यासह पैसेदेखील मला मिळतात"., असं सुमित्रा आहाके यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं.
कलेतून आदिवासी संस्कृतीचं जतन - सुमित्रा यांच्या कलेचं मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे वारली आणि गोंड पेंटिंगच्या माध्यमातून आदिवासी जीवन, निसर्ग, जंगल, वाघ, परंपरा आणि उत्सव यांचा सजीव चित्रण आहे. त्यांच्या चित्रांमध्ये ग्रामीण आणि शहरी जीवनातील फरकही प्रभावीपणे दाखवला जातो."आमचा आदिवासी समाज निसर्गाशी कसा जोडलेला आहे? हे माझ्या चित्रातून दाखवण्याचा मी प्रयत्न करते", असं सुमित्रा सांगतात.
दिल्लीतील यश आणि राष्ट्रपती भवनाचा अनुभव - 2023 मध्ये मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या माध्यमातून सुमित्रा यांनी दिल्लीतील प्रदर्शनासाठी अर्ज केला. त्यांच्या पाच पेंटिंगची निवड झाली. इंडियन हॅबिटॅट सेंटर येथे आयोजित प्रदर्शनीत तिथे चित्र ठेवण्यात आलं. या प्रदर्शनीत त्यांच्या चित्रांना उत्तम प्रतिसाद मिळाला. काही चित्रांची विक्रीही झाली. या प्रदर्शनीचे उद्घाटन राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांच्या हस्ते झालं. चित्रांच्या संकल्पना त्यावेळी आहाके यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना समजावून सांगितल्या. त्यावेळी राष्ट्रपतींनी त्यांचं कौतुक केलं. यानंतर त्यांची निवड राष्ट्रपती भवनातील विशेष कला शिबिरासाठी झाली. "20 दिवसांच्या या शिबिरात 'सायलेंट कन्झर्वेशन' या विषयावर काम करत उत्कृष्ट पेंटिंग तयार केलं. 250 कलाकारांमधून 11 जणांची राष्ट्रपती भवनातील कला प्रदर्शनासाठी निवड झाली होती. त्यामध्ये माझाही समावेश होता. राष्ट्रपतींच्या हस्ते सन्मानचिन्ह देऊन मला गौरविण्यात आलं. हा क्षण माझ्या आयुष्यातला अतिशय सुंदर क्षण होता", असं सुमित्रा म्हणते.
मेळघाटच्या पायथ्याशी असणाऱ्या आदिवासी तरुणीची उल्लेखनीय कामगिरी
- वारली आणि गोंडकलेतून आदिवासी संस्कृतीचं प्रभावी चित्रण
- 2023 मध्ये दिल्लीतील इंडियन हॅबिटॅट सेंटर येथे पाच पेंटिंग प्रदर्शन
- राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी केलं कौतुक
- राष्ट्रपती भावनात वीस दिवसांचं कला शिबिर
- 2026 मध्ये मिस्ट्री ऑफ फेस प्रदर्शनातील पेंटिंगची निवड
- आर्थिक अडचणीवर मात करत जिद्दीनं केला कलेचा प्रवास
तीन वर्षानंतर पुन्हा यशस्वी झेप - 2023 मध्ये राष्ट्रपती भवनात आपली कला सादर करणाऱ्या सुमित्रा आहाके यांना तीन वर्षानंतर पुन्हा यावर्षी मार्च महिन्यात 'मिस्ट्री ऑफ फेस' या प्रदर्शनासाठी पुन्हा निवड झाली. "शासनाच्या माध्यमातून दिल्लीला विमानानं जाण्यासह तिथं राहण्याची उत्तम व्यवस्था करण्यात आली. या प्रदर्शनात माझ्या तिन्ही वारली पेंटिंगची निवड करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे माझे सर्व पेंटिंग विदेशी ग्राहकांनी विकत घेतली. किंमत किती ठेवायची, हे मला माहित नव्हतं. मी जशी किंमत ठरवली, त्याप्रमाणे माझे चित्र विकले गेले. एका चित्राचे 40 हजार, एकाचे 30 हजार आणि एकाचे 20 हजार असे 90 हजार रुपये मला त्या प्रदर्शनीच्या माध्यमातून मिळालेत. विशेष म्हणजे माझ्या कलेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दाद मिळाली. याचा अधिक आनंद होतो", असं सुमित्रा आहाके यांनी सांगितलं.
- कलेतून मोठे स्वप्न - "एक मोठी कलाकार बनण्याचं स्वप्न मी पाहतं आहे. या कलेच्या माध्यमातून माझ्या आदिवासी संस्कृतीची माहिती जागतिक स्तरावर पोहोचवायची आहे. आता मे महिन्यात पुन्हा दिल्लीला प्रदर्शन आहे. त्याचीच तयारी सध्या मी करते आहे", असं सुमित्रा यांनी सांगितलं.