गौरी पूजन स्पेशल : गौराईच्या साजात यंदा नवं काय? थ्रीडी चेहरे, फायबर बॉडी अन् नऊवारी साड्यांची क्रेझ
पारंपरिक गौरीच्या मुखवट्यांसोबत थ्रीडी फिनिशचे चेहरे, फायबरच्या घडी करता येणाऱ्या बॉडी, कापसाचे हात, तयार नऊवारी साड्या आणि नव्या पद्धतीचे स्टँड बाजारात उपलब्ध आहेत.
Published : September 11, 2026 at 3:40 PM IST
मुंबई : गणपतीसोबत माहेरवाशिणीच्या रूपात घरी येणाऱ्या गौरीच्या स्वागतासाठी राज्यभरातील बाजारपेठा सजल्या आहेत. यंदा गौरीच्या सजावटीसाठी पारंपरिक वस्तूंसोबतच आधुनिक डिझाइनच्या वस्तूंचीही मोठी रेंज उपलब्ध झाली आहे. रेडिमेड साडी, फायबर बॉडी, नव्या डिझाइनचे दागिने, थ्रीडी फिनिशचे चेहरे आणि वॉटरप्रूफ रंगांना ग्राहकांची पसंती मिळत आहे.
पारंपरिक गौरीच्या मुखवट्यांसोबत थ्रीडी फिनिशचे चेहरे, फायबरच्या घडी करता येणाऱ्या बॉडी, कापसाचे हात, तयार नऊवारी साड्या आणि नव्या पद्धतीचे स्टँड बाजारात उपलब्ध आहेत. तसेच कोल्हापुरी साजाच्या धाटणीतील दागिन्यांचीही विविध प्रकारची रेंज पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे गौरीची सजावट अधिक आकर्षक आणि सुटसुटीत करण्यासाठी ग्राहकांकडून या वस्तूंची खरेदी केली जात आहे.
विदर्भात गौरीला महालक्ष्मी, मराठवाड्यात लक्ष्म्या तर कोकणात गौराई अशा वेगवेगळ्या नावांनी ओळखलं जातं. प्रत्येक भागात गौरीच्या स्वागताच्या आणि पूजनाच्या वेगवेगळ्या प्रथा-परंपरा आहेत. त्यामुळे या परंपरांनुसार गौरीच्या सजावटीसाठी लागणाऱ्या वस्तूंनाही बाजारात मोठी मागणी आहे.
'गौराई आली म्हणजे घरात माहेरवाशिण आली' : गौराई आली म्हणजे घरात माहेरवाशिण आली, अशी भावना महाराष्ट्रात आहे. सासरी गेलेली मुलगी काही दिवसांसाठी माहेरी आली की आई-वडील तिचे लाड करतात, तिला नवी साडी नेसवतात, दागिने घालतात आणि आवडीचे पदार्थ बनवतात. गौरीच्या सणामागेही अशीच मायेची आणि आपुलकीची भावना आहे. त्यामुळे गौरीच्या चेहऱ्यावरील शृंगाराइतकेच तिच्यासाठी केला जाणारा स्वयंपाक, घरभर उमटवलेली सोनपावलं आणि निरोपाच्या वेळी दाटून येणारा हळवा क्षण यांना विशेष महत्त्व आहे.
महाराष्ट्रभर गौराई एकच; रूपं मात्र वेगवेगळी : गौरीला महाराष्ट्राच्या विविध भागांत वेगवेगळ्या नावांनी ओळखले जाते. विदर्भात महालक्ष्मी, मराठवाड्यात लक्ष्मी किंवा लक्ष्म्या, खानदेश आणि नाशिक परिसरात महालक्ष्मी, तर कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात गौरी किंवा गौराई अशी प्रचलित नावे आहेत. काही भागांत ज्येष्ठा-कनिष्ठा, तर काही ठिकाणी ज्येष्ठा गौरी असेही संबोधले जाते. नाव आणि पूजेच्या पद्धती वेगळ्या असल्या तरी गौरीच्या स्वागतामागची श्रद्धा आणि माहेरवाशिणीच्या स्वागताची भावना मात्र समान आहे.
विदर्भ : महालक्ष्मी म्हणजे घरची माहेरवाशिण
विदर्भात गौरीला प्रामुख्याने महालक्ष्मी म्हटलं जातं. अनेक घरांत ज्येष्ठा आणि कनिष्ठा अशा दोन महालक्ष्म्यांची स्थापना केली जाते. काही ठिकाणी त्यांच्यासोबत मुलगा-मुलगीही मांडली जाते. महालक्ष्मी घरात आल्यानंतर घरातील प्रत्येक कोपरा तिला दाखवण्याची प्रथा आहे. दारापासून देवघरापर्यंत, धान्याच्या कोठारापासून स्वयंपाकघरापर्यंत ‘हे तुझं घर आहे’, अशी जणू भावना व्यक्त केली जाते.
ग्रामीण भागात धान्याची रास करून त्यावर महालक्ष्मीचा मुखवटा ठेवण्याची पद्धतही आढळते. त्यामुळे महालक्ष्मी ही केवळ ऐश्वर्याची देवी न राहता धान्य, शेती आणि घराच्या भरभराटीचे प्रतीक मानली जाते. अमरावती परिसरात उभ्या, बसलेल्या तसेच तांब्याचे मुखवटे असलेल्या महालक्ष्म्यांचे विविध प्रकार आढळतात. फायबरच्या घडी करता येणाऱ्या मूर्ती आणि कापसाचे हात यांसारखे आधुनिक पर्यायही या भागात लोकप्रिय झाले आहेत.
मराठवाडा : ‘लक्ष्म्या’ येतात आणि घर तीन दिवस गजबजते
मराठवाड्यात गौरीला लक्ष्म्या किंवा महालक्ष्म्या म्हटलं जातं. प्रत्येक कुटुंबाचा कुलाचार वेगळा असल्याने गौरीच्या मांडणीपासून नैवेद्यापर्यंत विविधता दिसून येते. गणपतीनंतर घरात येणाऱ्या लक्ष्म्यांच्या स्वागतासाठी सडा-रांगोळी केली जाते. पहिल्या दिवशी स्वागत, दुसऱ्या दिवशी पूजा आणि तिसऱ्या दिवशी निरोप, असा तीन दिवसांचा सोहळा असतो.
या तीन दिवसांत घरातील महिलांची लगबग, पाहुण्यांची ये-जा आणि स्वयंपाकघरातील धावपळ वाढते. काही कुटुंबांत गौरीच्या पूजेसोबत सोळा गाठींच्या दोऱ्याचीही पूजा केली जाते. हळदीने रंगवलेला हा दोरा सुवासिनी गळ्यात बांधतात. ग्रामीण जीवनात या दोऱ्याचा संबंध पिकांचे चक्र आणि घराच्या मंगलाशी जोडला जातो.
पश्चिम महाराष्ट्र : गौरी म्हणजे निसर्ग, धान्य आणि घरचा स्नेह
कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे आणि आसपासच्या भागांत गौरीच्या परंपरेचा निसर्गाशी असलेला संबंध प्रकर्षाने दिसतो. काही ठिकाणी तेरड्याच्या फुलांचा वापर केला जातो, तर काही ठिकाणी पाच मडक्यांची उतरंड करून त्यावर गौरीचा मुखवटा ठेवला जातो. काही घरांत धान्याची रास करून त्यावर गौरीची स्थापना केली जाते.
विशेष म्हणजे काही भागांत गौरीला भाजी-भाकरीचा नैवेद्य दाखवण्याची परंपरा आहे. 5 पालेभाज्यांची भाजी, अळूची वडी, फळभाज्यांचे सार आणि भाकरी असा साधा, मात्र मातीशी आणि शेतीशी जोडलेला नैवेद्य अनेक घरांत केला जातो. आजच्या बाजारात गौरीच्या सजावटीसाठी डायमंड लूकच्या दागिन्यांपासून आधुनिक वस्तू उपलब्ध असल्या, तरी अनेक घरांत गौरीसमोर शेतातील भाजी आणि भाकरीचा नैवेद्य ठेवला जातो. आधुनिकता आणि परंपरेचा हा संगमच गौरीच्या सणाचं वेगळेपण अधोरेखित करतो.
कोकण : गौरीसह जणू पृथ्वीच घरात येते
कोकणात गौरीचा सण वेगळ्या स्वरूपात साजरा केला जातो. अनेक ठिकाणी तेरड्याचं झाड, फुलं किंवा अन्य नैसर्गिक वस्तूंना गौरीचं रूप मानलं जातं. काही गावांमध्ये नदी किंवा पाणवठ्यावरून पाच, सात किंवा अकरा खडे आणून त्यांची गौरी म्हणून पूजा केली जाते.
तेरड्याची रोपं मुळासकट आणण्यामागे ही मुळं म्हणजे गौरीची पावलं, अशी श्रद्धा आहे. कोकणातील काही समाजपरंपरांमध्ये कुमारिकेच्या हातून ही रोपे घरात आणली जातात. त्यानंतर गौरीला घरातील प्रत्येक खोलीत नेऊन ‘गौर कुठे आली?’ असा प्रश्न विचारला जातो आणि ती कुठे-कुठे आली, हे सांगितलं जातं.
रत्नागिरी, रायगड आणि तळकोकणातील काही घरांत लाकडाच्या पूर्णाकृती गौरी पिढ्यान्पिढ्या जपल्या जातात. काही कुटुंबांत गौरीचे पारंपरिक सोन्याचे दागिनेही जतन केलेले आहेत. तेरड्याची फुले विपुल प्रमाणात उपलब्ध असल्याने काही ठिकाणी मूर्तीऐवजी तेरड्याच्या फुलांवर मुखवटा ठेवून गौरीची पूजा केली जाते.
नाशिक : जुन्या गौराईला नवा साज
नाशिकमध्ये यंदा जुन्या गौरीच्या मुखवट्यांना नवा साज देण्याचा ट्रेंड दिसत आहे. नवीन मुखवटा खरेदी करण्याऐवजी पिढ्यान्पिढ्या घरात जपलेले मातीचे, पितळी किंवा फायबरचे मुखवटे कारागिरांकडून बफिंग, रंगकाम आणि नक्षीकाम करून घेतले जात आहेत.
जुन्या मुखवट्याला नवा साज देतानाही त्याच्याशी जोडलेली भावनिक नाळ कायम राहते. मुखवट्यावर नव्याने नथ रंगवणे, डोळ्यांना काजळाची रेषा देणे किंवा नक्षीकाम करणे अशा पद्धतीने जुन्या गौरीला पुन्हा सजवले जाते. त्यामुळे आधुनिक सजावटीसोबत पिढ्यान्पिढ्या जपलेल्या परंपरेलाही नवा आयाम मिळत आहे.
गौरीच्या दोन मुखवट्यांची परंपरा काय?
अनेक घरांत ज्येष्ठा आणि कनिष्ठा असे दोन गौरीचे मुखवटे असतात. काही परंपरांमध्ये त्यांना दोन बहिणी मानले जाते, तर काही ठिकाणी ज्येष्ठा आणि तिची सखी किंवा पार्वती असे नाते सांगितले जाते. त्यामुळे दोन मुखवटे असण्यामागे एकच सार्वत्रिक कथा नसून घराणे, प्रदेश आणि कुलाचारानुसार त्यांचा अर्थ बदलतो.
भाद्रपदातील ज्येष्ठा नक्षत्रावर गौरीची पूजा केली जात असल्याने ‘ज्येष्ठा गौरी’ हे नाव प्रचलित झाले. पारंपरिक पद्धतीनुसार अनुराधा नक्षत्रावर गौरीचे आवाहन, ज्येष्ठा नक्षत्रावर पूजा आणि मूळ नक्षत्रावर विसर्जन केले जाते.
समुद्रमंथनाशी जोडलेली पौराणिक कथा : ज्येष्ठा-कनिष्ठा या संकल्पनेला काही कथांमध्ये समुद्रमंथनाशी जोडले जाते. एका पौराणिक कथेनुसार समुद्रमंथनातून श्रीलक्ष्मीबरोबर तिची ज्येष्ठ बहीण अलक्ष्मी किंवा ज्येष्ठा देवी प्रकट झाली. त्यामुळे लक्ष्मी आणि ज्येष्ठा या दोन बहिणींच्या कथेला गौरीच्या ज्येष्ठा-कनिष्ठा परंपरेशी जोडणाऱ्या आख्यायिका काही ठिकाणी सांगितल्या जातात. मात्र हा लोकप्रिय धार्मिक कथाभाग आहे. सर्व महाराष्ट्रात मान्य असलेली एकमेव गौरी-कथा नाही, असं गेली 25 वर्ष घरी गौराईला आणून कौतुकाने तिचे लाड करणाऱ्या डोंबिवलीच्या हर्षा राऊत सांगतात.
दुसरी लोकप्रिय समजूत अगदी घरगुती आहे, गणपतीची आई पार्वती आपल्या मुलाच्या घरी, म्हणजे माहेरी आलेल्या मुलासारख्या गणरायाकडे येते. म्हणून तिचे तीन दिवस लाड केले जातात, नवी साडी नेसवली जाते, दागिने घातले जातात, आवडीचे पदार्थ केले जातात आणि शेवटी हळव्या मनाने निरोप दिला जातो.
गौरीचा सण एवढा भावनिक का? : कारण या सणात आईला आपल्या लेकीची आठवण येते. मुलीला माहेरची. आजीला तिच्या आईच्या घरची गौरी आठवते. कुणाच्या घरात पन्नास वर्षांपूर्वीचा पितळी मुखवटा असतो, कुणाकडे आजीनं शिवलेली साडी असते, तर कुणाकडे दरवर्षी नवीन दागिना घेण्याची प्रथा असते, असं हर्षा राऊत यांनी सांगितलं.
गौरीला घरात आणताना तिच्या पावलांच्या रांगोळ्या काढल्या जातात. तिला घर दाखवलं जातं. स्वयंपाकघर दाखवलं जातं. धान्य दाखवले जाते. दुध-दुभत्याची जागा दाखवली जाते. जणू घरातील स्त्री दुसऱ्या स्त्रीला सांगत असते. ‘हे घर तुझं आहे, याची काळजी घे.’
म्हणूनच गौरीचा सण स्त्रीच्या माहेराशी, घराशी, धान्याशी, निसर्गाशी आणि पिढ्यान्पिढ्या चालत आलेल्या आठवणींशी जोडलेला सण आहे.
महाराष्ट्राच्या एका टोकाला तेरड्याची मुळं म्हणजे गौरीची पावलं मानली जातात, तर दुसऱ्या टोकाला धान्याच्या राशीवर तिचा मुखवटा बसतो. कुठे ती महालक्ष्मी आहे, कुठे लक्ष्मी, कुठे गौराई आणि कुठे ज्येष्ठा-कनिष्ठा. रूपं बदलली, मुखवटे बदलले, साड्यांचे डिझाइन बदलले, दागिने बदलले, स्टँडही बदलला; पण गौराईला ‘माहेरवाशिण’ म्हणून घरात आणण्याची भावना मात्र अजूनही तशीच आहे. आणि म्हणूनच गणपतीच्या ढोल-ताशांच्या आवाजानंतर जेव्हा घराच्या उंबरठ्यावर हळूहळू गौरीची सोनपावलं उमटतात, तेव्हा घरातल्या एखाद्या आजीच्या डोळ्यात नकळत पाणी येतं. कारण तिच्यासाठी ती तिच्या माहेरची आठवण असते.
यंदा गौराईसाठी बाजारात काय नवं? : यंदाच्या बाजारातील सर्वात लक्षवेधी बदल म्हणजे जुन्या गौरीच्या मुखवट्यांना नवा साज देण्याचा वाढलेला ट्रेंड. पारंपरिक माती, शाडू, पितळ, फायबर आणि प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मुखवट्यांना नव्याने रंगवले जात आहे. जुन्या मुखवट्यांचे बफिंग करून त्यावर वॉटरप्रूफ अॅक्रेलिक रंग दिले जातात. डोळे, भुवया, केस, नथ आणि टिकली यांचे बारकावे अधिक उठावदार केले जात असून, साध्या रंगकामाऐवजी थ्रीडी फिनिश, नैसर्गिक त्वचेच्या छटा आणि उठावदार डोळ्यांना यंदा मागणी आहे.
दादरच्या बाजारात गेल्या 40 वर्षांपासून व्यवसाय करणाऱ्या लता शिवाजी कदम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गौराईच्या जोडीच्या मुखवट्याच्या रंगकामासाठी सुमारे 500 रुपये, तर बाळाच्या मुखवट्यासाठी 200 रुपये आकारले जात आहेत.
मुंबईच्या बाजारात केवळ मुखवटा घेऊन त्याला साडी नेसवण्याऐवजी तयार बॉडी सेट घेण्याकडेही ग्राहकांचा कल वाढला आहे. फायबरच्या बॉडीची घडी करता येत असल्याने वर्षभर साठवण्यासाठी कमी जागा लागते. कापडाच्या हातांऐवजी कापूस भरलेले हातही उपलब्ध आहेत. त्यामुळे पूर्वी तासन्तास लागणारी गौरीची मांडणी आता तुलनेने सोपी झाली आहे.
स्टँडलाही आला डिझायनर लूक : पूर्वी गौरी उभी करण्यासाठी साधा लोखंडी स्टँड वापरला जात असे. आता त्यातही विविध डिझाइनचे पर्याय आले आहेत. उंचीनुसार बदलता येणारे, साडी व्यवस्थित बसवण्यासाठी आधार देणारे तसेच मुखवटा आणि हात स्वतंत्रपणे बसवता येतील असे स्टँड बाजारात उपलब्ध आहेत.
स्टँडची उंची लक्षात घेऊन साडीची प्लेटिंग करण्याची पद्धतही अधिक व्यवस्थित झाली आहे. एका लोकप्रिय पद्धतीनुसार स्टँडला आधी मऊ कापड किंवा स्कार्फ बांधून त्यावर साडीच्या प्लेट्स पिन केल्या जातात. बॉल पिनच्या मदतीने बारीक प्लेट्स जागच्या जागी ठेवता येतात. त्यामुळे साडीचा पुढील भाग भरदार दिसतो आणि पदरही व्यवस्थित राहतो, असे लता कदम यांनी सांगितलं.
गौरीच्या मुखवट्यांचे दर साधारण 500 ते 5 हजार 500 रुपयांपर्यंत आहेत. साडी, दागिने आणि साजशृंगाराच्या वस्तूंचीही मोठ्या प्रमाणावर खरेदी होत आहे. मुंबई-पुणे परिसरातील बाजारात गौराईसाठी दागिने, मुखवटे, बॉडी आणि स्टँडचं नवं कलेक्शन दाखल झालं आहे.
फक्त मुखवटा आणि स्टँड घेऊन साधी गौरी सजवायची असल्यास सुमारे 5 ते 6 हजार रुपयांत खर्च भागू शकतो. मात्र, पूर्ण बॉडी, दोन साड्या, मुकुट, दागिने, हात-पाय आणि सजावटीच्या वस्तू घेतल्यास खर्च 10 ते 15 हजार रुपयांच्या पुढे जाऊ शकतो. पिढीजात लाकडी गौरी किंवा विशेष धातूची मूर्ती घेतल्यास हा खर्च आणखी वाढतो.
नऊवारीपासून रेडिमेड साडीपर्यंत : गौरीसाठी साडी निवडतानाही पारंपरिक आणि आधुनिक पर्यायांची रेलचेल आहे. नऊवारी, ब्राह्मणी पद्धतीची साडी, पैठणीच्या धाटणीचे कापड, जरीचा काठ, चमकदार रंग आणि तयार प्लेटिंग केलेल्या साड्या यंदा बाजारात उपलब्ध आहेत. लाल, हिरवा, गुलाबी आणि जांभळा अशा गर्द रंगांना पारंपरिक पसंती कायम आहे. रेडिमेड साडी आणि रेडिमेड नऊवारीमुळे गौरी सजवण्याचं काम कमी वेळात पूर्ण करता येतं. पूर्वी साडी नेसवण्यासाठी घरातील दोन-तीन महिलांची मदत घ्यावी लागत असे; आता शिवून तयार केलेली साडी थेट बॉडीवर बसवता येते.
दागिन्यांतही ‘गौराई स्पेशल’ कलेक्शन : गौरीच्या साजशृंगारात दागिन्यांना विशेष महत्त्व आहे. ठुशी, मोहनमाळ, बोरमाळ, लक्ष्मीहार, चपलाहार, मोत्यांच्या माळा, राणीहार, नथ, कानातले, बाजूबंद, बांगड्या, कमरपट्टा, मंगळसूत्र, बिच्छवे आणि मुकुट अशा पारंपरिक दागिन्यांसोबत गोल्डन, सिल्व्हर, कुंदन, डायमंड लूक आणि मोत्यांच्या सेटला मागणी आहे.
दागिने विक्रेते कमलेश शहा यांच्या माहितीनुसार, साध्या दागिन्यांच्या संपूर्ण सेटची किंमत 1500 रुपयांपासून सुरू होऊन 4 हजार रुपयांपर्यंत आहे. उत्तम प्रतीच्या दागिन्यांच्या सेटची किंमत 5 हजार ते 7 हजार रुपयांपर्यंत आहे. यंदा दागिन्यांच्या किमतीत 20 ते 30 टक्क्यांनी वाढ झाल्याचेही शहा यांनी सांगितलं.